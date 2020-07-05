Скачать
Воскресенье, 05.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 4 июля: коронавирус, Зеленский в Одессе и планы по повышению "минималки"
Итоги дня 4 июля: коронавирус, Зеленский в Одессе и планы по повышению "минималки"
В Украине - День Военно-морских сил
В Украине - День Военно-морских сил
Михайличенко: Напряжение витало даже в воздухе
Михайличенко: Напряжение витало даже в воздухе
Евсеев день: народные приметы и запреты 5 июля
Евсеев день: народные приметы и запреты 5 июля

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 июля 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 июля 2020 года
Обновлено 07:24 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com
Гороскоп на сегодня, 5 июля, советует Стрельцам не изменять своим целям ради других людей, а Козерогам - почаще прислушиваться к интуиции и руководствоваться мудростью.
  • 1

    Овен (21 марта - 20 апреля)

    Гороскоп на 5 июля 2020 для Овнов 

    Гороскоп обещает плодотворный день для работы, но не стоит ждать, что удача сама придет в руки. Активность, заинтересованность, инициативность - вот качества, которые помогут сегодня приблизиться к успеху. А вот тот, кто пустит все на самотек, рискует оказаться в полосе неудач.

  • 2

    Телец (21 апреля - 21 мая)

    Гороскоп на 5 июля 2020 для Тельцов 

    Звезды сулят сегодня удачное стечение обстоятельств, чтобы проявить себя и заложить базу для будущих успехов. Рекомендуется браться за самые сложные поручения и задачи - тогда профессионализм не останется незамеченным, что поможет подняться на несколько ступеней по лестнице самореализации.

  • 3

    Близнецы (22 мая - 21 июня)

    Гороскоп на 5 июля 2020 для Близнецов 

    Если сегодня позволить себе немного риска, то получится достигнуть поставленных целей. Избавиться от сомнений и страхов помогут аффирмации или слова поддержки. Самое главное - не пасовать перед трудностями и не убегать от возможностей, тогда на смену неприятностям придет удача.

  • 4

    Рак (22 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 5 июля 2020 для Раков

    Сегодня стоит разобраться с делами, которые долгое время откладывались на потом. Если давно была назначена встреча - пора ее провести, если на работе есть досадная мелочь, которую нужно выполнить - стоит найти на нее время. В противном случае нерешенные вопросы продолжат тянуть назад.

  • 5

    Лев (23 июля - 23 августа)

    Гороскоп на 5 июля 2020 для Львов   

    Астрологи предупреждают, что незавершенные дела сегодня могут стать существенным препятствием на пути к цели. Не стоит приступать к новым делам, если старые не доведены до логического завершения. Прилив энергии и наличие удачи поможет разобраться со всеми проблемами и продолжить путь роста.

  • 6

    Дева (24 августа - 23 сентября)

    Гороскоп на 5 июля 2020 для Дев  

    Гороскоп обещает стабильный и приятный день. Стоит воспользоваться затишьем и довести до идеала все то, что было начато. Это обновит не только энергетику, но и жизнь в целом. Но не стоит подгонять время и торопить события: в спешке можно упустить важный нюанс и создать себе дополнительные проблемы.

  • 7

    Весы (24 сентября - 23 октября)

    Гороскоп на 5 июля 2020 для Весов 

    Чрезмерная эмоциональность этих суток может спровоцировать проблемы в семье и рабочем коллективе. Важно контролировать эмоции, не допуская негативных проявлений, иначе вместо того, чтобы заниматься самореализацией, придется решать спровоцированные несдержанностью проблемы.

  • 8

    Скорпион (24 октября - 22 ноября)

    Гороскоп на 5 июля 2020 для Скорпионов 

    Гороскоп на сегодня обещает многим счастливые перемены. Самое важное в эти сутки - не терять хватку, тогда придет и удача и исполнение задуманного. Несмотря на занятость дня, звезды советуют оставлять время для общения с любимым человеком, иначе утраченную гармонию придется долго восстанавливать.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 5 июля 2020 для Стрельцов 

    Астрологи советуют сегодня придерживаться выбранного пути и не изменять целям ради других людей. Поддавшись на чужие уговоры и сдвинув важные планы, можно потерпеть неудачу. На помощь придет интуиция - если советы окружающих расходятся с ее подсказками, не стоит к ним прислушиваться.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 20 января)

    Гороскоп на 5 июля 2020 для Козерогов

    В эти сутки стоит почаще прислушиваться к интуиции и руководствоваться мудростью - именно это поможет преодолеть проблемы как личного, так и профессионального характера. Астрологи советуют довериться себе и не позволять окружающим влиять на ваши решения, иначе можно остаться в проигрыше.

  • 11

    Водолей (21 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 5 июля 2020 для Водолеев

    Наступающий день - время подведения итогов и постановки новых целей. Детальный анализ прошлых ошибок и успехов поможет составить верный план действий на несколько месяцев вперед. Хорошую службу сослужат советы близких, открыв ситуацию с незнакомого раньше ракурса.

  • 12

    Рыбы (19 февраля - 20 марта)

    Гороскоп на 5 июля 2020 для Рыб

    Действуя сегодня по стандартному и привычному образцу, можно случайно сократить свои шансы на успех. Звезды советуют добавить уникальности во всем, с чем придется сегодня столкнуться: начальство больше оценит свободу мысли, чем шаблонные идеи, а чувства партнера вспыхнут ярче, если получится его удивить.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (29.06.- 05.07.2020)

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (29.06. - 05.07.2020)

Бизнес-гороскоп на неделю (29.06. - 05.07.2020): все знаки зодиака

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Обнуление" Путина: "Евросолидарность" требует собрать СНБО
02 В ОП отреагировали на заявление Лероса о Ермаке
03 Уже не модно: модели женской обуви, которые давно устарели (Фото)
04 Лунное затмение 5 июля 2020: онлайн-трансляция (Видео)
05 Голубовская рассказала о трудностях, возникающих при лечении COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Англии разрешили посещать пабы и рестораны
В Англии разрешили посещать пабы и рестораны
На Ровенщине коронавирус обнаружили у 28 человек
На Ровенщине коронавирус обнаружили у 28 человек
В ОП отреагировали на заявление Лероса о Ермаке
В ОП отреагировали на заявление Лероса о Ермаке
Рецепт дня: Кабачки, запечённые с куриным филе, в томатно-сметанном соусе
Рецепт дня: Кабачки, запечённые с куриным филе, в томатно-сметанном соусе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь