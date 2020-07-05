Гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 июля 2020 года

1 Овен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп на 5 июля 2020 для Овнов Гороскоп обещает плодотворный день для работы, но не стоит ждать, что удача сама придет в руки. Активность, заинтересованность, инициативность - вот качества, которые помогут сегодня приблизиться к успеху. А вот тот, кто пустит все на самотек, рискует оказаться в полосе неудач.

2 Телец (21 апреля - 21 мая) Гороскоп на 5 июля 2020 для Тельцов Звезды сулят сегодня удачное стечение обстоятельств, чтобы проявить себя и заложить базу для будущих успехов. Рекомендуется браться за самые сложные поручения и задачи - тогда профессионализм не останется незамеченным, что поможет подняться на несколько ступеней по лестнице самореализации.

3 Близнецы (22 мая - 21 июня) Гороскоп на 5 июля 2020 для Близнецов Если сегодня позволить себе немного риска, то получится достигнуть поставленных целей. Избавиться от сомнений и страхов помогут аффирмации или слова поддержки. Самое главное - не пасовать перед трудностями и не убегать от возможностей, тогда на смену неприятностям придет удача.

4 Рак (22 июня - 22 июля) Гороскоп на 5 июля 2020 для Раков Сегодня стоит разобраться с делами, которые долгое время откладывались на потом. Если давно была назначена встреча - пора ее провести, если на работе есть досадная мелочь, которую нужно выполнить - стоит найти на нее время. В противном случае нерешенные вопросы продолжат тянуть назад.

5 Лев (23 июля - 23 августа) Гороскоп на 5 июля 2020 для Львов Астрологи предупреждают, что незавершенные дела сегодня могут стать существенным препятствием на пути к цели. Не стоит приступать к новым делам, если старые не доведены до логического завершения. Прилив энергии и наличие удачи поможет разобраться со всеми проблемами и продолжить путь роста.

6 Дева (24 августа - 23 сентября) Гороскоп на 5 июля 2020 для Дев Гороскоп обещает стабильный и приятный день. Стоит воспользоваться затишьем и довести до идеала все то, что было начато. Это обновит не только энергетику, но и жизнь в целом. Но не стоит подгонять время и торопить события: в спешке можно упустить важный нюанс и создать себе дополнительные проблемы.

7 Весы (24 сентября - 23 октября) Гороскоп на 5 июля 2020 для Весов Чрезмерная эмоциональность этих суток может спровоцировать проблемы в семье и рабочем коллективе. Важно контролировать эмоции, не допуская негативных проявлений, иначе вместо того, чтобы заниматься самореализацией, придется решать спровоцированные несдержанностью проблемы.

8 Скорпион (24 октября - 22 ноября) Гороскоп на 5 июля 2020 для Скорпионов Гороскоп на сегодня обещает многим счастливые перемены. Самое важное в эти сутки - не терять хватку, тогда придет и удача и исполнение задуманного. Несмотря на занятость дня, звезды советуют оставлять время для общения с любимым человеком, иначе утраченную гармонию придется долго восстанавливать.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 5 июля 2020 для Стрельцов Астрологи советуют сегодня придерживаться выбранного пути и не изменять целям ради других людей. Поддавшись на чужие уговоры и сдвинув важные планы, можно потерпеть неудачу. На помощь придет интуиция - если советы окружающих расходятся с ее подсказками, не стоит к ним прислушиваться.

10 Козерог (22 декабря - 20 января) Гороскоп на 5 июля 2020 для Козерогов В эти сутки стоит почаще прислушиваться к интуиции и руководствоваться мудростью - именно это поможет преодолеть проблемы как личного, так и профессионального характера. Астрологи советуют довериться себе и не позволять окружающим влиять на ваши решения, иначе можно остаться в проигрыше.

11 Водолей (21 января - 18 февраля) Гороскоп на 5 июля 2020 для Водолеев Наступающий день - время подведения итогов и постановки новых целей. Детальный анализ прошлых ошибок и успехов поможет составить верный план действий на несколько месяцев вперед. Хорошую службу сослужат советы близких, открыв ситуацию с незнакомого раньше ракурса.