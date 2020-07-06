Гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 июля 2020 года

1 Овен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп на 6 июля 2020 для Овнов Этот день потребует большой ответственности, высокой работоспособности и целеустремленности. Для того чтобы воплотить в жизнь свои планы, сначала придется закончить все ранее начатые дела и подвести определенную черту под уже выполненной работой. В течение дня избегайте конфликтов и споров.

2 Телец (21 апреля - 21 мая) Гороскоп на 6 июля 2020 для Тельцов Этот день может оказаться напряженным, поэтому серьезных планов не стройте. Если не хотите сами себе осложнить жизнь, не давайте никаких обещаний, особенно людям, от которых зависите. Зато это удачное время для встреч с людьми, к которым вы питаете теплые чувства.

3 Близнецы (22 мая - 21 июня) Гороскоп на 6 июля 2020 для Близнецов Не позволяйте себе лениться. У вас могут возникнуть интересные идеи. И не стесняйтесь обращаться к тем, кто может помочь в их реализации. Будьте предупредительными и внимательными к любимому человеку, дабы избежать обид и ссор. Нужно серьезно проанализировать свои финансовые возможности и продумать, как избежать потерь.

4 Рак (22 июня - 22 июля) Гороскоп на 6 июля 2020 для Раков Не стоит проявлять упорство в делах, с которыми никак не справиться. Если чувствуете, что не можете преодолеть препятствие, лучше отложите это на некоторое время. Зато данный период может стать многообещающим в плане любовных отношений, развлечений, отдыха и поездок.

5 Лев (23 июля - 23 августа) Гороскоп на 6 июля 2020 для Львов Сложно предсказать, как вы себя поведете в той или иной ситуации. На одно и то же действие или высказывание вы можете реагировать совершенно по-разному, причем определить, что же повлияло на вашу реакцию, абсолютно невозможно. Предупредите близких людей и коллег, чтобы они были снисходительными и не обижались на ваши срывы.

6 Дева (24 августа - 23 сентября) Гороскоп на 6 июля 2020 для Дев Никаких эмоциональных всплесков быть не должно, если вы сами не решите их себе организовать. А испортить настроение и себе, и любимому человеку сможете, если начнете цепляться по мелочам и скандалить без всяких причин. Если есть возможность, то данный день лучше посвятить отдыху.

7 Весы (24 сентября - 23 октября) Гороскоп на 6 июля 2020 для Весов Ваш рабочий график будет насыщен до предела. Неотложные вопросы надо решать именно сейчас. Наступило удачное время для профессиональной деятельности, и вы сможете справиться со многими делами. Избегайте серьезных финансовых трат.

8 Скорпион (24 октября - 22 ноября) Гороскоп на 6 июля 2020 для Скорпионов Перед тем как что-либо предпринять, все обдумайте и взвесьте. Если возникнет сложная ситуация, постарайтесь не пускать ее развитие на самотек. Если не уверены в своей правоте, не пренебрегайте помощью близких людей. Они могут дать очень дельные советы.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 6 июля 2020 для Стрельцов Сейчас хорошее время, чтобы честно решать любые вопросы, но если начнете хитрить, то запутаетесь и наделаете ошибок. День располагает к активной деятельности, так что постарайтесь запланировать дела, до которых у вас давно руки не доходили.

10 Козерог (22 декабря - 20 января) Гороскоп на 6 июля 2020 для Козерогов Настроение может ухудшиться, потому что не будете чувствовать твердой почвы под ногами. Постарайтесь найти себе занятие, которое помогло бы вам отрешиться от негативных мыслей. Нежелательно планировать дела, связанные с серьезными физическими нагрузками.

11 Водолей (21 января - 18 февраля) Гороскоп на 6 июля 2020 для Водолеев В этот день не стоит просить кого-либо о помощи или поддержке, так как вы сами способны справиться с любой задачей. Свои силы и вдохновение вы будете черпать во взаимоотношениях с любимым человеком. На ваше настроение сможет повлиять и новое знакомство.