Гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 июля 2020 года

1 Овен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп на 7 июля 2020 для Овнов Вы можете запланировать перемены, которые давно хотели осуществить в профессиональной сфере деятельности. Единственное предупреждение: не перешагивайте через людей, с которыми вместе работаете. День может оказаться многообещающим в вопросах, касающихся любви.

2 Телец (21 апреля - 21 мая) Гороскоп на 7 июля 2020 для Тельцов Сейчас вы можете оказаться неспособными объективно оценивать складывающуюся ситуацию, как на профессиональном поприще, так и в личных отношениях. Постарайтесь ко всему, что вам предложат или пообещают, отнестись с некоторой настороженностью.

3 Близнецы (22 мая - 21 июня) Гороскоп на 7 июля 2020 для Близнецов Данный период больше располагает к завершению дел, не стоит начинать новые проекты. Не пытайтесь сохранить то, что уже не имеет для вас никакой ценности. Сейчас не слишком удачное время для развития любовных отношений, так как возможны ссоры, обманы и другие неприятности.

4 Рак (22 июня - 22 июля) Гороскоп на 7 июля 2020 для Раков Вы будете завалены делами, осилить которые окажется задачей не из легких. Но именно сейчас самое время обращаться к людям за помощью. Вряд ли вы встретите отказ. Только не забудьте впоследствии отблагодарить тех, кто оказал вам бескорыстную услугу.

5 Лев (23 июля - 23 августа) Гороскоп на 7 июля 2020 для Львов На этот день постарайтесь запланировать дела не слишком срочные, но всё же необходимые. Возможно, вам нужно с кем-то серьезно поговорить, а вы откладываете разговор. Так вот, именно сейчас самое подходящее время для визитов и переговоров.

6 Дева (24 августа - 23 сентября) Гороскоп на 7 июля 2020 для Дев Постарайтесь не начинать новых дел. Вы еще не созрели для работы, которую вам могут предложить. Если дело стоящее, оно никуда от вас не денется. Вы успеете все взвесить и подойти к нему с полной ответственностью. А если окажется, что шанс упущен, значит, это занятие не для вас.

7 Весы (24 сентября - 23 октября) Гороскоп на 7 июля 2020 для Весов Этот день может оказаться весьма беспокойным. Постарайтесь из всего происходящего получать максимум выгоды. Будьте сдержанными и корректными при общении с окружающими. Контролируйте свои эмоции, иначе можете незаслуженно обидеть тех, кто находится рядом.

8 Скорпион (24 октября - 22 ноября) Гороскоп на 7 июля 2020 для Скорпионов Период благоприятен во многих отношениях. Вы сможете на славу потрудиться и замечательно отдохнуть. Если хотите этот день сделать незабываемым, инициативу придется брать в свои руки. Раскованность, изобретательность и озорство сейчас вам не помешают. Идет удачное время для покупок.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 7 июля 2020 для Стрельцов Если в течение данного периода вы проявите свои способности, немного смекалки и целеустремленности, сможете довольно быстро продвинуться к намеченной цели. Это касается практически всех областей вашей жизни. Самым благоприятным образом сложатся различные поездки и путешествия.

10 Козерог (22 декабря - 20 января) Гороскоп на 7 июля 2020 для Козерогов В этот день вы можете проявить себя чрезмерно эмоциональным человеком и доставить много хлопот не только себе, но и окружающим. Будьте осторожны по отношению к новым знакомым, так как есть опасность попасться на крючок к людям с сомнительной репутацией.

11 Водолей (21 января - 18 февраля) Гороскоп на 7 июля 2020 для Водолеев Постарайтесь устоять перед заманчивыми деловыми предложениями, даже если на первый взгляд они покажутся очень перспективными. Приняв их, вы можете проиграть. Если все же возникнут сомнения на этот счет, лучше проконсультироваться со специалистами.