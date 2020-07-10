Гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 июля 2020 года

1 Овен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп на 10 июля 2020 для Овнов Профессиональные и домашние заботы закружат в хороводе событий. Но такое положение дел не будет вас угнетать. В этот день не вмешивайтесь в дела, имеющие сомнительный характер. Не употребляйте крепкие спиртные напитки: вы можете не рассчитать дозу, и этим воспользуются ваши недруги.

2 Телец (21 апреля - 21 мая) Гороскоп на 10 июля 2020 для Тельцов Дела будут успешно продвигаться при условии, что вы во всем станете придерживаться честных правил. Как только совершите что-нибудь неблаговидное, сразу же получите наказание. С любимым человеком нужно быть ласковее и проявлять больше фантазии в совместном времяпрепровождении.

3 Близнецы (22 мая - 21 июня) Гороскоп на 10 июля 2020 для Близнецов Даже если в этот день вас что-то раздосадует, не спешите рубить с плеча. Этим вы не решите свои проблемы, а только усугубите их. Будьте осторожны, принимая важные решения. Постарайтесь исходить исключительно из личных возможностей.

4 Рак (22 июня - 22 июля) Гороскоп на 10 июля 2020 для Раков В данный момент вы должны быть очень искренни в отношениях с любимым человеком. Постарайтесь не совершать поступков, о которых вы не могли бы ему рассказать. Сейчас благоприятное время для деловых контактов и принятия новых предложений. Сотрудничество обещает оказаться для вас довольно выгодным.

5 Лев (23 июля - 23 августа) Гороскоп на 10 июля 2020 для Львов Окружающие в этот день могут вас просто рвать на части. Но такое положение дел вас не смутит, и вы с радостью откликнетесь на все призывы. В отношениях с любимым человеком проявите больше уступчивости. Ему сейчас особенно необходимо ваше понимание.

6 Дева (24 августа - 23 сентября) Гороскоп на 10 июля 2020 для Дев

7 В профессиональной сфере, как и в личной, судьба не уготовила вам никаких козней. Не стесняясь, обращайтесь за помощью, советом, поддержкой к близким людям. Сейчас не рекомендуется торопиться с принятием решений, лучше все сначала как следует обдумать. Нужно себя поберечь - есть угроза простудных заболеваний. Весы (24 сентября - 23 октября) Гороскоп на 10 июля 2020 для Весов День обещает быть удачным, если вы не пойдете на поводу у своих отрицательных эмоций. Постарайтесь найти приятное занятие, которое позволит отвлечься от негативных мыслей. Это хорошее время для общения с друзьями. Старайтесь в светлое время суток больше находиться на свежем воздухе.

8 Скорпион (24 октября - 22 ноября) Гороскоп на 10 июля 2020 для Скорпионов В ближайшее время, придерживаясь элементарных правил техники безопасности, вы можете избежать неприятностей. Постарайтесь не общаться с импульсивными и агрессивно настроенными людьми. Сейчас очень удачное время для новых приобретений и покупок.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 10 июля 2020 для Стрельцов Постарайтесь сосредоточиться на профессиональных делах, и, приложив незначительные усилия, вы сумеете легко добиться поставленных целей. Если почувствуете, что с какими-либо вопросами сейчас справиться сложно, то не стесняясь, обращайтесь за помощью к более опытным коллегам.

10 Козерог (22 декабря - 20 января) Гороскоп на 10 июля 2020 для Козерогов Этот день благоприятен как для сердечных дел, так и для творчества. И в тех, и в других вопросах вы проявите себя незаурядной личностью и сможете снискать восхищение со стороны окружающих. Одинокие представители данного знака могут встретить свою половинку, если поставят перед собой такую цель.

11 Водолей (21 января - 18 февраля) Гороскоп на 10 июля 2020 для Водолеев В этот день вы можете пребывать в плохом расположении духа. Но постарайтесь не давать воли своим негативным эмоциям. Это может обернуться для вас не слишком хорошо. Каким бы сейчас ни был соблазн уйти от реальности, например при помощи спиртного, искушению поддаваться не стоит.