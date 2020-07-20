Гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 июля 2020 года

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 20 июля 2020 для Овнов
Этот период подходит для активных действий и расширения круга деловых знакомств. Вы можете получить интересное предложение. Удастся решить спорные вопросы. Проводите больше времени в общении с приятными людьми, друзьями или за своим любимым занятием.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 20 июля 2020 для Тельцов
В профессиональной деятельности возможны сложности. Не поддавайтесь соблазну кого-либо покритиковать. В работе проявляйте терпение, обдумывайте каждый шаг. Не исключено, что день преподнесет приятные сюрпризы на любовном фронте.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 20 июля 2020 для Близнецов
Не нужно медлить - необходимо быстро и четко выполнять поставленные задачи, и тогда любые начинания окажутся успешными. В деловых отношениях все отлично! Перспективными будут переговоры. Не пренебрегайте полученной информацией. Возможны неожиданные встречи, возобновление отношений.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 20 июля 2020 для Раков
В этот день у вас все будет получаться. Не исключено, что на работе коллеги помогут в воплощении планов, но и вы, в свою очередь, постарайтесь не подводить их. В любви также разочарований не ожидается, возможны даже приятные известия и сюрпризы.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 20 июля 2020 для Львов
На работе вы можете добиться неплохих успехов. Настройтесь на положительный лад и не допускайте в свою жизнь никакого риска. Сейчас благоприятное время для деловых контактов. В отношениях с любимым человеком нужно проявить больше заботы, любви и понимания, это поможет избежать взаимных упреков.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 20 июля 2020 для Дев
Ставьте перед собой реальные задачи. Не стоит пытаться кого-нибудь обмануть. Единственный результат, которого вы добьетесь при этом, - испорченное настроение. Мало того, что вы потреплете нервы себе, так еще это рикошетом коснется и окружающих.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 20 июля 2020 для Весов
Идет удачное время как для профессиональной деятельности, так и для любовных отношений. Вы сможете с новыми силами взяться за любые дела. Если какие-то встречи срываются, значит, так и должно быть, и не нужно идти наперекор судьбе.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 20 июля 2020 для Скорпионов
Сейчас вам нужно держать нос по ветру. Придется проявить немало активности, чтобы достичь положительных результатов. Постарайтесь наладить отношения с людьми, с которыми хотите продолжить сотрудничество. Берегите здоровье, избегайте стрессовых ситуаций и риска.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 20 июля 2020 для Стрельцов
День должен быть плодотворным в профессиональном отношении. Составьте план действий и начинайте решать первостепенные задачи. Дел окажется много, но вы легко справитесь с любым объемом работы. Успешно будут складываться деловые переговоры, встречи, короткие командировки. Новые знакомства также возможны, но лишь в том случае, если инициатива будет исходить от вас.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Гороскоп на 20 июля 2020 для Козерогов
Для вас сейчас совершенно неприемлемы торопливость и нетерпеливость, хотя дел окажется невпроворот. Не пренебрегайте помощью людей, которые искренне желают вам добра. Постарайтесь раздражение и плохое настроение не срывать на коллегах и близких людях. Для новых знакомств сейчас не самый удачный период.
Водолей (21 января - 18 февраля)
Гороскоп на 20 июля 2020 для Водолеев
В данный момент вы можете преуспеть как в профессии, так и в делах сердечных. Причем это будет плодом ваших усилий и окажется вполне ожидаемым. Некоторых представителей знака ждет необычная приятная встреча или весьма перспективное новое знакомство.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 20 июля 2020 для Рыб
На работе никаких серьезных изменений не предвидится. Лучше заняться тем, что дается вам без особых усилий. В этот день будьте осторожными во всем, что делаете и говорите. Постарайтесь избегать общения с людьми, в которых чувствуете злую силу. Кто-то может вам позавидовать.