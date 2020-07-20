Гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 июля 2020 года

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2020 года, предусматривает благоприятный день для Раков, Львов и Стрельцов. А вот Скорпионам и Весам стоит быть осторожнее.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 20 июля 2020 для Овнов

Этот период подходит для активных действий и расширения круга деловых знакомств. Вы можете получить интересное предложение. Удастся решить спорные вопросы. Проводите больше времени в общении с приятными людьми, друзьями или за своим любимым занятием.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 20 июля 2020 для Тельцов

В профессиональной деятельности возможны сложности. Не поддавайтесь соблазну кого-либо покритиковать. В работе проявляйте терпение, обдумывайте каждый шаг. Не исключено, что день преподнесет приятные сюрпризы на любовном фронте.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 20 июля 2020 для Близнецов

Не нужно медлить - необходимо быстро и четко выполнять поставленные задачи, и тогда любые начинания окажутся успешными. В деловых отношениях все отлично! Перспективными будут переговоры. Не пренебрегайте полученной информацией. Возможны неожиданные встречи, возобновление отношений.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 20 июля 2020 для Раков

В этот день у вас все будет получаться. Не исключено, что на работе коллеги помогут в воплощении планов, но и вы, в свою очередь, постарайтесь не подводить их. В любви также разочарований не ожидается, возможны даже приятные известия и сюрпризы.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 20 июля 2020 для Львов

На работе вы можете добиться неплохих успехов. Настройтесь на положительный лад и не допускайте в свою жизнь никакого риска. Сейчас благоприятное время для деловых контактов. В отношениях с любимым человеком нужно проявить больше заботы, любви и понимания, это поможет избежать взаимных упреков.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 20 июля 2020 для Дев

Ставьте перед собой реальные задачи. Не стоит пытаться кого-нибудь обмануть. Единственный результат, которого вы добьетесь при этом, - испорченное настроение. Мало того, что вы потреплете нервы себе, так еще это рикошетом коснется и окружающих.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 20 июля 2020 для Весов

Идет удачное время как для профессиональной деятельности, так и для любовных отношений. Вы сможете с новыми силами взяться за любые дела. Если какие-то встречи срываются, значит, так и должно быть, и не нужно идти наперекор судьбе.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 20 июля 2020 для Скорпионов

Сейчас вам нужно держать нос по ветру. Придется проявить немало активности, чтобы достичь положительных результатов. Постарайтесь наладить отношения с людьми, с которыми хотите продолжить сотрудничество. Берегите здоровье, избегайте стрессовых ситуаций и риска.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 20 июля 2020 для Стрельцов

День должен быть плодотворным в профессиональном отношении. Составьте план действий и начинайте решать первостепенные задачи. Дел окажется много, но вы легко справитесь с любым объемом работы. Успешно будут складываться деловые переговоры, встречи, короткие командировки. Новые знакомства также возможны, но лишь в том случае, если инициатива будет исходить от вас.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 20 июля 2020 для Козерогов

Для вас сейчас совершенно неприемлемы торопливость и нетерпеливость, хотя дел окажется невпроворот. Не пренебрегайте помощью людей, которые искренне желают вам добра. Постарайтесь раздражение и плохое настроение не срывать на коллегах и близких людях. Для новых знакомств сейчас не самый удачный период.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 20 июля 2020 для Водолеев

В данный момент вы можете преуспеть как в профессии, так и в делах сердечных. Причем это будет плодом ваших усилий и окажется вполне ожидаемым. Некоторых представителей знака ждет необычная приятная встреча или весьма перспективное новое знакомство.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 20 июля 2020 для Рыб