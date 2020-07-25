Гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 июля 2020 года

Под видом благих дел нередки разрушительные порывы: ревность, месть, старая обида или жажда власти. Если потеряно равновесие и утрачены рычаги контроля, то волну деструктива принудительно остановит лишь серьезный непреодолимый барьер: наказание, строгий запрет.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 26 июля 2020 для Овнов

В этот день звезды хотят, чтобы вы начали меняться изнутри, начали духовные поиски и занялись чем-то полезным для души. Не стоит доказывать всем свою правоту, показывать силу характера. Истинная сила в мудрости - это и нужно понять всем, кто хочет стать лучше.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 26 июля 2020 для Тельцов

В этот день в любовной сфере стоит остерегаться измен. Даже мысли о другом человеке будут вредны для удачи и счастья. Астрологи советуют проявлять скромность. Люди с консервативными взглядами смогут сохранить удачу и не навлечь на себя лишних проблем.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 26 июля 2020 для Близнецов

Пришло время раскрыть свои самые сильные стороны и достоинства. В такие дни нет никаких ограничений на добрые поступки. Нужно быть позитивными, созидательными и готовыми прийти на помощь близким. В любовной сфере тишь да гладь, а вот на работе придется попотеть.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 26 июля 2020 для Раков

Астрологи рекомендуют не перекладывать ответственность на других людей, философски относиться к неудачам и неприятностям. Важно помнить, что всё плохое проходит. Звезды и планеты в гармонии, так что можно с головой окунуться в новые дела.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 26 июля 2020 для Львов

В этот день полезными будут новые знания и опыт. Вечером лучше как следует отдохнуть вместе с друзьями или в окружении близких. До обеда нужно полностью отдать себя работе и делам. Важно быть примером для подражания.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 26 июля 2020 для Дев

В этот день возможны тяжелые дилеммы в самых разных сферах жизни. Есть вероятность, что придется делать трудный выбор, но в этом случае можно смело опираться на интуицию. Внутренний голос поможет быстрее принять важное решение. Вечер лучше посвятить отдыху.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 26 июля 2020 для Весов

В конфликтных ситуациях астрологи рекомендуют сохранять невозмутимость. Также в этот день стоит избегать излишеств, не переутомляться, не переедать, не злоупотреблять физическими нагрузками. В работе и в любви полезной будет креативность, нестандартное мышление.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 26 июля 2020 для Скорпионов

Это прекрасный день для примирения со второй половинкой, детьми, родителями и друзьями. Лекарством от бед можно считать умение прощать и закрывать глаза на мелкие неурядицы. Стоит опасаться негативного влияния окружающих. Незнакомые люди могут быть токсичны.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 26 июля 2020 для Стрельцов

В такие дни лучше не проявлять бесцеремонности в общении с коллегами, товарищами и знакомыми. В любви вам понадобится больше напористости, а вот в работе и бизнесе лучше пока остудить пыл. Угнаться за двумя зайцами не удастся.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 26 июля 2020 для Козерогов

Вам понадобится проявлять больше отзывчивости по отношению к близким и друзьям. На работе тоже лучше помогать коллегам. Астрологи советуют не давать никому пустых обещаний, доводить все дела до конца. Также важно не отклоняться от стандартного распорядка дня.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 26 июля 2020 для Водолеев

В такие дни лучше экономить деньги, а не время. Пусть на поиски какой-то вещи уйдет больше времени, но зато она достанется со скидкой и в ее качестве не придется сомневаться. В любви же, наоборот, каждая минута на счету.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 26 июля 2020 для Рыб