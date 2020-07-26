Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 июля 2020 года

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 27 июля 2020 для Овнов
В делах руководствуйтесь здравым смыслом и практическим опытом. Это позволит добиться успеха. Ищите способы укрепления собственных позиций, проявляйте инициативу и настойчивость.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 27 июля 2020 для Тельцов
Вас ждут приключений и авантюры. Возможно, произойдет какое-то крупное событие. Перемены в жизни могут иметь как положительную, так и отрицательную окраску.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 27 июля 2020 для Близнецов
Принимайте решения, учитывая здравый смысл и практический подход к действительности. Будьте завтра внимательны — вас могут обмануть или обсчитать в магазине.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 27 июля 2020 для Раков
Вы захотите внести перемены в свою жизнь - наступило самое удачное время для этого. Покровители сделают новые предложения.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 27 июля 2020 для Львов
Козни недругов могут разрушить тщательно продуманные планы. Ищите способы укрепления собственных позиций за счет привлечения единомышленников, влиятельных спонсоров.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 27 июля 2020 для Дев
Стоит провести день наедине с собой. Дело в том, что всякое общение может привести к отрицательным результатам. Вероятны осложнения в отношениях с близким человеком.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 27 июля 2020 для Весов
Вашу деловитость заметит начальство или партнеры по бизнесу. Не исключены приятные новости, связанные с близкими людьми. Также вероятен успех в сфере профессиональной деятельности.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 27 июля 2020 для Скорпионов
Вы почувствуете помощь и поддержку Высших сил. Нельзя бездействовать, помощь получает только деятельный и активный человек.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 27 июля 2020 для Стрельцов
Не поддавайтесь излишнему энтузиазму. Все проблемы нужно решать с позиции логики и здравого смысла.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Гороскоп на 27 июля 2020 для Козерогов
Будьте внимательны. Выгода от любых предложений окажется иллюзорной, а излишнее напряжение может подорвать ваше здоровье. Вероятны осложнения в отношениях с близким человеком.
Водолей (21 января - 18 февраля)
Гороскоп на 27 июля 2020 для Водолеев
В первый день недели вас ждут новые интересные знакомства. Не исключено, что из деловых они перерастут в любовные.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 27 июля 2020 для Рыб
Опасный день. Рекомендуется посетить храм, покаяться. Вечер проведите при свечах, исключив электрическое освещение.