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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 июля 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 июля 2020 года
Обновлено 07:41 Сегодня Телеграф Фото: pinterest
Запаситесь терпением. Сегодня особенно важно не торопить события, делать все вовремя. Прежде чем взяться за какое-то сложное и ответственное дело, убедитесь, что наступил подходящий момент и вас ничто не будет отвлекать.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Овен

Гороскоп на 30 июля 2020 для Овнов 

Сегодня Вы наконец-то решите вопрос, который сводил Вас с ума последние несколько недель или даже месяцев. Все в Ваших руках, и даже кто-то, кто обычно всегда оказывался впереди Вас, в этот день останется далеко позади, несмотря на все свои усилия. Это будет весьма весело, но не стоит слишком уж упиваться сладким медом своей победы. У Вас наверняка есть дела поважнее.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Телец

Гороскоп на 30 июля 2020 для Тельцов 

Будьте сегодня внимательны, делая покупки, — вероятны обман или напрасная трата денег. Следует также воздержаться от поездок на базар, от потребления мясной пищи и спиртных напитков — возможно отравление или расстройство здоровья. К вечеру негативные тенденции дня пойдут на убыль, и вы почувствуете себя лучше. В кругу друзей или домашних вам будет комфортно и хорошо.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Близнецы

Гороскоп на 30 июля 2020 для Близнецов 

В эту дату Близнецам стоит завершить все свои начатые проекты. Получится зарядиться позитивом от командной работы. Появится повод для гордости на работе. Не исключены новые знакомства, которые могут закончиться продолжительным романом.

Рак (22 июня - 22 июля)

Рак

Гороскоп на 30 июля 2020 для Раков

Этот день нужно посвятить домашним делам. Вы сможете навести порядок не только в доме или на дачном участке, но и в собственных чувствах, в результате чего вы можете стать оптимистичнее. Возможно, вы столкнетесь с неожиданностями, не все из которых окажутся приятными.

Лев (23 июля - 23 августа)

Лев

Гороскоп на 30 июля 2020 для Львов   

Стоит обсудить с близкими планы на будущее: удастся договориться о совместных действиях, а заодно найти простой способ достичь цели, которая важна для всех. Вероятны незапланированные встречи. Некоторым Львам придется побывать в каких-то новых местах, завязать многочисленные знакомства и постараться произвести хорошее впечатление. Во второй половине дня будет возможность заняться домашними делами, решить какие-то бытовые вопросы, а также помочь родственникам, оказавшимся в непростом положении.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Дева

Гороскоп на 30 июля 2020 для Дев  

Благоприятный период для длительных поездок, путешествий, новых увлечений, общения. Звезды советуют прислушиваться к мнению окружающих, не навязывать своих мыслей, исключить агрессивность и недоброжелательство. Вероятно, неожиданные знакомства или возобновление старых связей откроют возможности для поиска новых источников заработка. Не исключено, что ваша коммуникабельность окажет влияние на будущую финансовую прибыль.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Весы

Гороскоп на 30 июля 2020 для Весов 

А вот Весам будет тяжело сосредоточиться на решении важных дел. Вам захочется помечтать и порассуждать о прошлом – это и отвлечет. Не исключено, что 30 июля может случиться что-то неприятное. Такие события испортят вам настроение надолго. Вечер проведите с друзьями – они развеселят, советует гороскоп на день. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Скорпион

Гороскоп на 30 июля 2020 для Скорпионов 

Ваши друзья прекрасно знают, что если Вам что-то понравилось, то никто и ничто не сможет удержать Вас от изучения сего предмета или события. Товарищи знают, что сопротивляться Вашей жажде познания попросту бесполезно, а потому безропотно будут терпеть Ваши изыскания. Правда, Вам стоит как-то сдерживать себя, иначе даже самый выдержанный из Ваших друзей может высказать Вам свое не очень лестное мнение по этому поводу.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Стрелец

Гороскоп на 30 июля 2020 для Стрельцов 

В эту дату Стрельцы вдохновятся на новые свершения и придумают себе множество приятных дел. День пойдет не по плану. Могут произойти спонтанные встречи и покупки. Доверяйте своей интуиции и не бойтесь пробовать что-то новое.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Козерог

Гороскоп на 30 июля 2020 для Козерогов

Женщинам-Козерогам предстоит новое увлечение или легкий флирт. Звезды предупреждают, что характерная для вас сдержанность чувств может помешать верно оценить достоинства и недостатки поклонника. Мужчин-Козерогов звезды предостерегают от неожиданного знакомства или возобновления старых связей, которые приведут к катастрофе в личной жизни.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Водолей

Гороскоп на 30 июля 2020 для Водолеев

Водолеев 30 июля ждет продуктивный и утомительный день. Не отказывайтесь от помощи окружающих. Могут всплыть наружу старые конфликты. Постарайтесь не разжигать огонь, а сгладить углы. Придется перестроить свои планы и решать срочные дела. Об отдыхе тоже пока забудьте.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбы

Гороскоп на 30 июля 2020 для Рыб

Сегодня вас ожидает спокойный трудовой день. Даже совсем простая работа может показаться вам утомительной. Не огорчайтесь, если день покажется вам нелегким. Обратите внимание на окружающих вас людей: вы найдете в них новые достоинства. Проблемы на службе со временем решатся, а вы обретете утраченную жизнерадостность и равновесие. Вам необходим продолжительный отдых.

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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