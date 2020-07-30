Гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 июля 2020 года

Запаситесь терпением. Сегодня особенно важно не торопить события, делать все вовремя. Прежде чем взяться за какое-то сложное и ответственное дело, убедитесь, что наступил подходящий момент и вас ничто не будет отвлекать.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 30 июля 2020 для Овнов

Сегодня Вы наконец-то решите вопрос, который сводил Вас с ума последние несколько недель или даже месяцев. Все в Ваших руках, и даже кто-то, кто обычно всегда оказывался впереди Вас, в этот день останется далеко позади, несмотря на все свои усилия. Это будет весьма весело, но не стоит слишком уж упиваться сладким медом своей победы. У Вас наверняка есть дела поважнее.



Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 30 июля 2020 для Тельцов

Будьте сегодня внимательны, делая покупки, — вероятны обман или напрасная трата денег. Следует также воздержаться от поездок на базар, от потребления мясной пищи и спиртных напитков — возможно отравление или расстройство здоровья. К вечеру негативные тенденции дня пойдут на убыль, и вы почувствуете себя лучше. В кругу друзей или домашних вам будет комфортно и хорошо.



Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 30 июля 2020 для Близнецов

В эту дату Близнецам стоит завершить все свои начатые проекты. Получится зарядиться позитивом от командной работы. Появится повод для гордости на работе. Не исключены новые знакомства, которые могут закончиться продолжительным романом.



Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 30 июля 2020 для Раков

Этот день нужно посвятить домашним делам. Вы сможете навести порядок не только в доме или на дачном участке, но и в собственных чувствах, в результате чего вы можете стать оптимистичнее. Возможно, вы столкнетесь с неожиданностями, не все из которых окажутся приятными.



Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 30 июля 2020 для Львов

Стоит обсудить с близкими планы на будущее: удастся договориться о совместных действиях, а заодно найти простой способ достичь цели, которая важна для всех. Вероятны незапланированные встречи. Некоторым Львам придется побывать в каких-то новых местах, завязать многочисленные знакомства и постараться произвести хорошее впечатление. Во второй половине дня будет возможность заняться домашними делами, решить какие-то бытовые вопросы, а также помочь родственникам, оказавшимся в непростом положении.



Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 30 июля 2020 для Дев

Благоприятный период для длительных поездок, путешествий, новых увлечений, общения. Звезды советуют прислушиваться к мнению окружающих, не навязывать своих мыслей, исключить агрессивность и недоброжелательство. Вероятно, неожиданные знакомства или возобновление старых связей откроют возможности для поиска новых источников заработка. Не исключено, что ваша коммуникабельность окажет влияние на будущую финансовую прибыль.



Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 30 июля 2020 для Весов

А вот Весам будет тяжело сосредоточиться на решении важных дел. Вам захочется помечтать и порассуждать о прошлом – это и отвлечет. Не исключено, что 30 июля может случиться что-то неприятное. Такие события испортят вам настроение надолго. Вечер проведите с друзьями – они развеселят, советует гороскоп на день.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 30 июля 2020 для Скорпионов

Ваши друзья прекрасно знают, что если Вам что-то понравилось, то никто и ничто не сможет удержать Вас от изучения сего предмета или события. Товарищи знают, что сопротивляться Вашей жажде познания попросту бесполезно, а потому безропотно будут терпеть Ваши изыскания. Правда, Вам стоит как-то сдерживать себя, иначе даже самый выдержанный из Ваших друзей может высказать Вам свое не очень лестное мнение по этому поводу.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 30 июля 2020 для Стрельцов

В эту дату Стрельцы вдохновятся на новые свершения и придумают себе множество приятных дел. День пойдет не по плану. Могут произойти спонтанные встречи и покупки. Доверяйте своей интуиции и не бойтесь пробовать что-то новое.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 30 июля 2020 для Козерогов

Женщинам-Козерогам предстоит новое увлечение или легкий флирт. Звезды предупреждают, что характерная для вас сдержанность чувств может помешать верно оценить достоинства и недостатки поклонника. Мужчин-Козерогов звезды предостерегают от неожиданного знакомства или возобновления старых связей, которые приведут к катастрофе в личной жизни.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 30 июля 2020 для Водолеев

Водолеев 30 июля ждет продуктивный и утомительный день. Не отказывайтесь от помощи окружающих. Могут всплыть наружу старые конфликты. Постарайтесь не разжигать огонь, а сгладить углы. Придется перестроить свои планы и решать срочные дела. Об отдыхе тоже пока забудьте.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 30 июля 2020 для Рыб