Гороскоп для всех знаков Зодиака на 31 июля 2020 года

В пятницу, 31 июля, трудно будет принимать взвешенные решения. Чтобы разобраться в ситуации, нужно побыть в тишине и уединении. Чрезмерный оптимизм завтра также нежелателен. Ищите золотую середину.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 31 июля 2020 для Овнов

Полезно проявлять повышенную физическую активность, больше двигаться, можно начать утро с физкультуры. В течение дня полезно прогуливаться на свежем воздухе. Это прекрасный день для дальних поездок, общения с людьми и приключений.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 31 июля 2020 для Тельцов

Наступает прекрасный день для шопинга. Можно побаловать себя или своих близких чем-то приятным и особенным. Также полезно заниматься домашними хлопотами. Уборка и наведение порядка помогут успокоиться, выгнать дурные мысли, увидеть все в приятном свете.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 31 июля 2020 для Близнецов

В такие дни важно всегда иметь под рукой запасной план на случай срыва основного. Звезды и планеты в диссонансе, поэтому во всех сферах жизни могут происходить неожиданные форс-мажорные обстоятельства.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 31 июля 2020 для Раков

Стоит быть осторожнее в общении с друзьями, коллегами и второй половинкой. В такие дни неблагоприятно ссориться на людях. Это может стать причиной еще больших конфликтов. Отдохнуть и расслабиться поможет умеренный шопинг.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 31 июля 2020 для Львов

В такие дни нельзя игнорировать просьбы о помощи со стороны коллег и друзей. Помощь, оказанная этим людям, будет иметь очень важное значение в обозримом будущем. Ранним утром и поздним вечером полезно будет заниматься домашними делами - готовкой, уборкой.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 31 июля 2020 для Дев

Ожидается масса неприятных мелочей, каждая из которых может выбивать вас из колеи. Астрологи советуют сохранять оптимизм. Меланхоличный настрой приведет к потере удачи, срыву планов и проблемам с концентрацией. Повысится риск совершения досадных ошибок.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 31 июля 2020 для Весов

Ответственность за поручения на работе, в делах и в бизнесе будет давить тяжким грузом. Нужно как можно скорее сбросить с себя это бремя. Для этого придется не лениться и действовать решительно, иначе такой порядок вещей может негативно сказаться на нервах и здоровье.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 31 июля 2020 для Скорпионов

Астрологи советуют обращаться за помощью к родственникам, коллегам, друзьям и второй половинке. Эти люди могут подать интересную идею, поделиться опытом. Это удачное время для покупок, оформления кредитов, ипотеки. В любви понадобится больше уверенности.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 31 июля 2020 для Стрельцов

Стоит присмотреться к своему шестому чувству. Среди знакомых и близких будет тот, кто сможет подарить мотивацию, приободрить, воодушевить. Одиночкам в такие дни очень тяжело оставаться одинаково продуктивными с утра и до самого вечера.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 31 июля 2020 для Козерогов

Это идеальный день для избавления от вредных привычек. В такие дни можно отказываться от всего, что приносит вам проблемы. Вполне возможно, что вас потянет в конце дня на авантюры финансового характера. Стоит поберечь деньги, не поддаваясь на искушения.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 31 июля 2020 для Водолеев

Это идеальный день для шопинга. Можно себя побаловать, но лучше не тратить все финансы. Возможны события, которые придется пережить впервые, но не стоит переживать - все получится. День прекрасно подходит для путешествий и деловых переговоров.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 31 июля 2020 для Рыб