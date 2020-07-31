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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 31 июля 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 31 июля 2020 года
Обновлено 07:06 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com
Астрологический прогноз на сегодня прогнозирует Девам удачное время для начала нового дела, Рыбам стоит обратить внимание на свое здоровье.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Овен

Гороскоп на 31 июля 2020 для Овнов 

Следует сбавить обороты: не все ваши действия будут успешными. Не беритесь за новые дела или проекты. В это время нужно воздержаться от выплеска негативных эмоций. Лучше направьте свою энергию не на выяснение отношений, а на созидательные цели.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Телец

Гороскоп на 31 июля 2020 для Тельцов 

Можно планировать дела, которые раньше вызывали опасения. Сейчас вы способны принять неожиданные решения. Новые знакомства вас заинтересуют и доставят массу положительных эмоций. В финансовом отношении нужно проявить осмотрительность: не следует брать деньги в долг.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Близнецы

Гороскоп на 31 июля 2020 для Близнецов 

Посвятите себя целиком и полностью решению профессиональных вопросов. Но не смешивайте работу и личные отношения. Можете рассчитывать на помощь близкого человека. Будьте последовательны в своих действиях и не раздавайте заведомо ложных обещаний.

Рак (22 июня - 22 июля)

Рак

Гороскоп на 31 июля 2020 для Раков

Сейчас хороший период для воплощения своих планов в жизнь. Будьте уверены в своей правоте. Люди, которые пытаются уговорить вас изменить точку зрения, скорее всего, заблуждаются. Приятные сюрпризы могут ожидать в отношениях с любимым человеком, а также данный период подходит для новых знакомств.

Лев (23 июля - 23 августа)

Лев

Гороскоп на 31 июля 2020 для Львов   

Любые бюрократические вопросы в это время решаются на удивление легко, практически сами собой. Всевозможные путешествия и командировки также будут иметь успех и пройдут без особых негативных приключений. Однако стоит остерегаться операций, связанных с землей или строительством.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Дева

Гороскоп на 31 июля 2020 для Дев  

Вы будете полны творческого энтузиазма. Многое из того, что наметите осуществить в ближайшие дни, удастся реализовать. Порадовать могут родные и друзья. Одиноким представителям данного знака предоставится шанс встретить интересного человека, способного перевернуть вашу жизнь.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Весы

Гороскоп на 31 июля 2020 для Весов 

Очень интересный, но противоречивый период для тех, кто связан с торговлей. Будьте осторожны в дорогах и в больших скоплениях народа. Не самое удачное время для общения с государственными органами и представителями властных структур.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Скорпион

Гороскоп на 31 июля 2020 для Скорпионов 

Пора взяться за дела, которые были отложены до лучших времен. В решении профессиональных вопросов следует прислушиваться к советам более опытных коллег. Отношения с близкими людьми будут гармоничными, если вы покажете, что готовы к компромиссам.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Стрелец

Гороскоп на 31 июля 2020 для Стрельцов 

Не рассчитывайте на головокружительные успехи в профессиональной сфере. Даже если будете стараться изо всех сил, то либо у вас не все получится, либо ваш результат станут явно занижать. Семейные проблемы могут оказаться весьма серьезными, если вовремя не примете мер для их решения.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Козерог

Гороскоп на 31 июля 2020 для Козерогов

Сейчас вы будете либо сами тянуть с решением вопросов, либо это будут делать окружающие. Постарайтесь не вступать в споры или дискуссии с людьми выше вас по рангу. Лучше добиваться своего тихой сапой. Возможны новые романтические знакомства.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Водолей

Гороскоп на 31 июля 2020 для Водолеев

День подходит для проведения переговоров, деловых встреч, примирения, восстановления справедливости. Если не будете лениться и откладывать дела в долгий ящик, то сможете многого добиться. Для романтических отношений идет вполне удачный период. Больше внимания уделяйте здоровью и физической форме.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбы

Гороскоп на 31 июля 2020 для Рыб

Данный период будет наполнен суетой. Вам придется не только справляться со своей нагрузкой, но и окружить заботой родных. Избегайте общения с людьми, чьи манеры вас раздражают. Лучше наблюдайте и анализируйте происходящее.

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Автор:

Телеграф
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