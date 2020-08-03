Гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 августа 2020 года

Гороскоп на сегодня, 3 августа, утверждает, что пришло время заняться карьерой: у огненных знаков повысится работоспособность и будет наблюдаться прилив сил. Остальным придется приложить в работе больше усилий для улучшения финансового благополучия.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 3 августа 2020 для Овнов

Овнов сегодня ждет довольно напряженный день – будет много стресса и мало похвалы. Для вас это будет неприятно, но не смертельно: постарайтесь понять истинную причину, по которой ситуация не идет вам на пользу, и устраните ее – тогда все сразу наладится.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 3 августа 2020 для Тельцов

Под любым предлогом Телец захочет убежать с работы, но это не получится. Начальство будет подкидывать одно задание за другим, поэтому займитесь реализацией. У бизнесменов возможны новые и выгодные проекты, а также предложение о сотрудничестве с западными фирмами. Придерживайтесь только своих интересов, подписывая документы.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 3 августа 2020 для Близнецов

В первую очередь, Близнецам следует обратить внимание на здоровье. Если в этот день вы заболеете, нужно серьезно отнестись к недомоганию. Также не стоит отправляться в длительные поездки.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 3 августа 2020 для Раков

Гороскоп на сегодня советует Ракам взять перерыв в делах, даже если они суперсрочные и суперважные. Ваша привычка все делать по-своему сослужит вам плохую службу и может привести к переутомлению. Даже в самый загруженный день можно найти время на отдых и ничегонеделание. Особое внимание уделите детям: важные задачи будут всегда, а малыши останутся крошками ненадолго.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 3 августа 2020 для Львов

День сложнейших задач и негодования ждет Льва. Но половину из них можно решить без задержек, если попросить помощи у близкого друга. В чужие конфликты не влезайте, даже если они происходят в кругу семьи. Пусть каждый из родственников сам отвечает за свои поступки. Желательно, отменить визиты к врачу, если ситуация со здоровьем наладилась.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 3 августа 2020 для Дев

Третьего августа звезды благоволят Девам. Представителей этого знака ждут приятные известия, неожиданные сюрпризы и расположение окружающих. На сегодня откажитесь от дальних путешествий и старайтесь контролировать уровень батарейки в телефоне. Гороскоп на сегодня утверждает, что в финансовом отношении Девам можно рассчитывать на улучшение дел. Шеф оценит ваши недавние старания и поощрит внеочередной премией.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 3 августа 2020 для Весов

Гороскоп рекомендует Весам провести собственное расследование, если дело касается денег и сотрудничества. Новые партнеры не вызывают доверия? Значит, проверьте их с разных сторон. Насколько они честны, надежны и открыты для диалога. Накопленный багаж знаний пригодится в реализации оригинальных проектов. Но только творческих.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 3 августа 2020 для Скорпионов

Скорпионам придется сильно постараться, чтобы поддержать своё финансовое положение: расточительность никогда не была вашим слабым местом, но непредвиденные расходы окажутся обязательными и проделают серьезную дыру в семейном бюджете. Когда будете искать новый источник прибыли, трезво оцените свои возможность и взвесьте все "за" и "против".

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 3 августа 2020 для Стрельцов

Представителям этого знака 3 августа выпадет шанс серьезно улучшить свое финансовое и душевное состояние. Однако для этого Стрельцам потребуется проявить отвагу и пойти на риск.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 3 августа 2020 для Козерогов

Козерогу захочется раздавать команды на все четыре стороны. Хорошо, что окружающие это воспримут спокойно, иначе бы конфликта не избежать. Ряд бытовых вопросов заведет вас в такую бездну, что эхо будет раздаваться. Решайте все так, чтобы возвращаться к тем же проблемам не было желания. Многих ждут серьезные экзамены в любовной сфере.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 3 августа 2020 для Водолеев

Сегодня Водолеям придется исполнять капризы второй половинки. По большей части они окажутся безобидными: искать спелую дыню в разгар сезона днем гораздо проще, чем клубнику в январе в час ночи, так что проявите терпение.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 3 августа 2020 для Рыб