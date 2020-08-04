Гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 августа 2020 года

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 4 августа 2020 для Овнов
Удачный день для преподавательской деятельности, учебы, изучения новых ремесел, творчества. Благоприятен он для решения бытовых проблем, обращения к начальству или в правительственные учреждения. Вероятно улучшение финансового положения или удачное завершение дела. Не исключено, что во второй половине дня вам придется пересмотреть планы или изменить отношения с партнерами. Женщины-Овны творческих профессий смогут эффективно проявить свои таланты и осуществить максимум задуманного. Сны могут быть пророческими. Собака во сне — к успеху или выигрышу.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 4 августа 2020 для Тельцов
Творческие мысли и целеустремленность – залог к успеху в начале рабочей недели. Не стоит заключать сделки и назначать деловые встречи. Сомнительны успехи и на личном фронте.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 4 августа 2020 для Близнецов
Крайне неблагоприятный день. По возможности откажитесь от новых знакомств, не проявляйте активности в коммерческих делах, сократите общение с окружающими людьми. Возможны происки недругов, ложные советы или провокация недоброжелателей.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 4 августа 2020 для Раков
Оптимальный день для творчества. Но важно проявлять сдержанность – это ключ к другим людям. Не идите напролом, избегайте конфликтных ситуаций с друзьями и коллегами.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 4 августа 2020 для Львов
Сегодня вероятно улучшение финансового положения, связанное с выигрышем или получением новой должности, или удачное завершение дела. Благоприятный день для карьеры, решения бытовых проблем, обращения к начальству или в правительственные учреждения. Львы творческих профессий смогут эффективно проявить свои таланты и осуществить максимум задуманного. Благоприятны коммерческие сделки. Риск и решительность в любом деле принесут положительные результаты.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 4 августа 2020 для Дев
Благоприятный день для решения бытовых проблем, обращения к начальству или в правительственные учреждения, для карьеры и учебы. Не исключено, что именно сегодня вы сможете подняться по служебной лестнице или заслужить одобрение начальства. Общение с партнерами или новое знакомство может создать фундамент для улучшения материального положения.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 4 августа 2020 для Весов
День прекрасного самочувствия и душевного покоя. Стремитесь к гармонии со своей половинкой, которой не хватает нежности с вашей стороны. Исключите любой намек на агрессию.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 4 августа 2020 для Скорпионов
Вас могут ожидать неприятные новости. Не делайте глупых ошибок, особенно тех, которые касаются денежных средств. Займитесь приведением документов в порядок, избегайте того, что может навредить вашей репутации.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 4 августа 2020 для Стрельцов
Крайне неблагоприятный день. Вероятно, женщинам-Стрельцам сегодня не избежать ссоры с партнером — острое слово может ранить больнее стрелы. Мужчинам-Стрельцам следует обратить внимание на свою спутницу — скорее всего в ваших отношениях наступает кризис. Сны могут быть пророческими. Пироги во сне — к ссорам.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Гороскоп на 4 августа 2020 для Козерогов
Этот день будет наиболее благоприятным для новых знакомств и восстановления прерванных дружеских отношений, которые могут создать фундамент для улучшения материального положения. Однако в сфере профессиональной деятельности вероятны некоторые упущения, просчеты или ошибки.
Водолей (21 января - 18 февраля)
Гороскоп на 4 августа 2020 для Водолеев
Не стоит планировать сегодня поездки и путешествия. Как показывают звезды, вполне реально заработать проблемы со здоровьем. На службе могут возникнуть проблемы, связанные с оценкой конкретной ситуации.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 4 августа 2020 для Рыб
Разумное ведение дел в течение недели будет способствовать тому, что сегодня ваши идеи найдут воплощение. Вы будете способны изменить к лучшему свой социальный статус, решить служебные задачи, укрепить отношения с близкими. Энергичность и точность в поступках могут удивить окружающих. У некоторых Рыб этот день может быть отмечен недовольством окружающими, нездоровой чувственностью, лихорадочностью мыслей.