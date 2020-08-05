Гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 августа 2020 года

Сегодня звезды сулят нам весьма мобильный и очень эмоциональный день. Гороскоп благоприятствует общению и повышенной активности, но есть важное замечание: следите, чтобы в этот день эмоции не преобладали над логикой. У Вас есть огромные шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны - остается под вопросом. Кроме того, нужно быть осторожнее в общении: дипломатичность сегодня не на высоте, так что возможны конфликты на пустом месте.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 5 августа 2020 для Овнов

День полон неожиданностей. Многое идет не так, как вы ожидали, поэтому далеко не все планы удается осуществить. Часто приходится импровизировать, принимать решения на ходу. Действовать нужно быстрее, чем вам хотелось бы. Сначала это заставит нервничать, потом появится азарт и к вам вернется уверенность. Обратите внимание на состояние финансовых дел: тут важно навести порядок, вовремя вернуть все долги, сделать обязательные платежи. Небрежность, проявленная сейчас, может привести к проблемам в будущем. Во второй половине дня вероятны приятные новости.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 5 августа 2020 для Тельцов

Начало дня будет сложным. Потребуется самообладание, чтобы преодолеть трудности, избежать конфликтов с людьми, которые при любых неприятностях теряют голову и начинают паниковать. Давние союзники могут начать сомневаться в том, что ваши общие планы можно реализовать. Придется потратить некоторое время на объяснения и уговоры. Во второй половине дня вы получите какую-то важную информацию, благодаря которой примете верные решения, сможете быстро достичь поставленных целей. День подходит для того, чтобы повидаться со старыми знакомыми, восстановить какие-то связи.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 5 августа 2020 для Близнецов

Можно браться за новые дела, вы справитесь с ними отлично, быстро добьетесь блестящих результатов, не допустите ошибок из-за неопытности. На рабочих встречах вам удается взять верный тон и доказать свою правоту, на романтических свиданиях - создать незабываемую атмосферу, на дружеских мероприятиях - развеселить всех. Удастся произвести хорошее впечатление на людей, чье мнение вам небезразлично. День подходит для учебы, сбора и анализа информации. Вы быстро запоминаете все, что может пригодиться, делаете правильные выводы.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 5 августа 2020 для Раков

Масса мелких дел требует внимания, из-за них вы не можете сосредоточиться на том, чем на самом деле хотели бы заняться. К тому же окружающие гораздо чаще, чем обычно, обращаются за помощью, и порой вы понимаете, что просто не в силах отказать. Все это утомляет, а порой и раздражает. Но если вы сохраните спокойствие, то заметите, что ситуация постепенно меняется к лучшему. Вторая половина дня открывает массу интересных возможностей. Она подходит и для начала новых дел, и для того, чтобы завершит старые. В обоих случаях важно не спешить: у вас достаточно времени для того, чтобы обдумать каждый свой шаг.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 5 августа 2020 для Львов

Первая половина дня порадует хорошими новостями и заманчивыми предложениями. Это время, когда могут напоминать о себе люди, с которыми вас когда-то многое объединяло. Есть шанс восстановить отношения, вместе взяться за что-то интересное. Полезно будет обменяться опытом и идеями. Даже если возникнет спор - не беда; скорее всего, он поможет найти верное решение. Вторая половина дня будет более спокойной, вряд ли этот период принесет какие-то значительные события. Вы сможете завершить то, что начали раньше, если не станете отвлекаться.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 5 августа 2020 для Дев

Сложный день. Возможность добиться успеха будет, но воспользоваться ею окажется нелегко. От дел, требующих внимания, приходится часто отвлекаться, и порой это приводит к ошибкам. Не исключены разногласия с друзьями, конфликты на работе и дома. Нежелательно посещать государственные организации, заниматься оформлением документов, вести деловые переговоры на высоком уровне. День подходит для отдыха: он помогает восстановить силы, запастись энергией, настроиться на позитивный лад. Если вы давно собирались отказаться от каких-то вредных привычек, стоит сделать это сегодня.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 5 августа 2020 для Весов

Сохраняйте спокойствие. Сегодня оно необходимо, чтобы избежать ошибок, справиться со сложными делами, которых будет немало. Плодотворно проходят деловые встречи. Будет шанс произвести благоприятное впечатление на потенциальных деловых партнеров и работодателей, заинтересовать своими идеями тех, кто может помочь в их реализации. Стоит откровенно поговорить с близкими: можно положить конец давним обидам, вернуть гармонию, достичь взаимопонимания. Появится возможность восстановить какие-то старые отношения, но прежде чем проявлять инициативу, стоит подумать, действительно ли вы в этом заинтересованы.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 5 августа 2020 для Скорпионов

День проходит довольно беспокойно. Едва вы на чем-то сосредоточились, как появляется причина отвлечься, окружающие чаще обычного обращаются с просьбами и вопросами, к тому же не всегда понятно, за что нужно браться в первую очередь, а что стоит отложить. Несмотря на это, вы не нервничаете и не сердитесь на окружающих, стараетесь сохранять спокойствие и принимаете взвешенные решения. Дел может быть много, но на усталость вы вряд ли будете жаловаться. Сил и энергии достаточно для того, чтобы совершать подвиги до самого вечера.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 5 августа 2020 для Стрельцов

Вы проявляете редкую целеустремленность, и сегодня это оказывается очень кстати. Дело в том, что обстоятельства не всегда складываются благоприятно, иногда приходится преодолеть преграды, чтобы достичь поставленных целей. Другие отступили бы, а вы не сдаетесь и отлично справляетесь. Возможны денежные поступления, а также сделки, которые вскоре принесут прибыль. Там, где дело касается финансов, вы можете положиться на интуицию. Необычные деловые предложения получат представители знака, в последнее время задумывавшиеся о том, чтобы сменить работу.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 5 августа 2020 для Козерогов

Подходящий день для необычных дел. К решению любой вам удается подойти творчески. Стереотипы не властны над вами. Вы не боитесь нарушить традиции, делаете то, что считаете нужным, и добиваетесь успехов, которые не могут не вызывать уважения. Вы услышите немало комплиментов, да и сами скажете окружающим много приятного. Вечер подходит для романтического свидания, общения с любимым человеком. Также в это время можно поговорить с близкими о чем-то важном для вас: вы наверняка встретите понимание и поддержку.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 5 августа 2020 для Водолеев

День не лишен трудностей, но вы справитесь с ними, если с самого утра настроитесь на деловой лад. Не будет лишней и настойчивость. Может быть нелегко самостоятельно разобраться в неоднозначной ситуации; поговорите с людьми, которым доверяете, их советы будут полезны. Сосредоточиться сложнее, чем обычно; вы можете что-то забыть, упустить из виду. Будьте особенно внимательны при работе с любыми документами - тут возможны досадные ошибки, какие-то упущения. С точки зрения личных отношений день благоприятен, общение с близкими радует.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 4 августа 2020 для Рыб