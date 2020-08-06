Гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 августа 2020 года

Гороскоп на четверг, 6 августа 2020 года, обещает день, в который наиболее успешными будут целеустремленные и сосредоточенные личности. Правильное распределение сил будет залогом успеха.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 6 августа 2020 для Овнов

Серьезные дела сегодня не Ваше. Но если в них есть острая необходимость, то лучше обратитесь за помощью к старшим - коллегам, друзьям, родственникам. А вообще, если есть возможность, лучше сосредоточиться в этот четверг на чем-то легком и творческом.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 6 августа 2020 для Тельцов

Тельцы, ваш организм уже подавал вам тревожные сигналы. Возможно, еще один вы услышите сегодня. Вам срочно нужно менять соотношение работы и отдыха. Старайтесь больше отдыхать. А знания, полученные в этот день, окажутся очень ценными.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 6 августа 2020 для Близнецов

Многих ждет насыщенный день. В этот день вы будете убедительны и доказательны. Вам хватит и аргументов, и чувства такта. У вас все получится и все сложится так, как вы хотели.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 6 августа 2020 для Раков

Раки, сегодня вы вряд ли окажетесь способными на трудовые подвиги. Поэтому лучше посвятить этот день праздности и безделью. Конечно, от работы вас никто не освобождал, но вот после работы вечер посвятите всецело себе.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 6 августа 2020 для Львов

Львы могут сегодня столкнуться с мелкими неурядицами. Но это вовсе не повод, чтобы вы изменяли своему привычному царственному спокойствию. Подумайте над тем, как вы проведете завтрашний день и проведите вечер в медитации. Астрологи рекомендуют сконцентрироваться на выполнении первостепенных задач.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 6 августа 2020 для Дев

Девы сегодня будут всецело поглощены трудовыми заботами. Может быть на повышение по службе вам пока рано рассчитывать, но то, что начальство оценит ваше рвение к работе – это однозначно. Но также, в этот четверг велик риск оступиться. Это может быть ошибка, связанная с невнимательностью или отсутствием опыта. Не стесняйтесь спрашивать совета у старших товарищей.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 6 августа 2020 для Весов

Весы, вы слишком много времени стали уделять работе и при этом не все успеваете сделать. Возможно, вам нужно научиться выделять главное и не пытаться сделать все и сразу. Вас могут провоцировать на скандал все кому не лень. Самое время проявить мудрость и отступить. Впоследствии вы даже станете примером для подражания.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 6 августа 2020 для Скорпионов

Скорпионы, сегодня – ваш день. Он принесет вам радостные открытия и приятные встречи. Возможно, сегодня вы можете познакомиться с хорошим человеком, который сыграет очень важную роль в вашей судьбе.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 6 августа 2020 для Стрельцов

В этот четверг вам разрешено (и даже рекомендуется) рисковать. Будьте смелее в мыслях и действиях, позвольте себе то, о чем думалось давно. Удача будет на вашей стороне.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 6 августа 2020 для Козерогов

Козероги могут сегодня почувствовать недомогание. Паниковать вам не стоит. Лучше возьмитесь за свое здоровье: измените образ жизни, повысьте двигательную активность, чаще бывайте на природе.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 6 августа 2020 для Водолеев

В этот день ничто не сможет поколебать вашу уверенность в себе. Пусть критиканы критикуют, пусть недоброжелатели распускают слухи. Вы - кремень и четко идёте к цели.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 6 августа 2020 для Рыб