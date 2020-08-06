Гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 августа 2020 года

В пятницу, 7 августа, у вас будет настолько нетривиальная манера изъясняться, что ожидать понимания от окружающих бесполезно. Постарайтесь не звереть по этому поводу, виноваты то вы сами.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 7 августа 2020 для Овнов

Стоит остерегаться бесцеремонности, нарушения правил поведения и этикета. Также астрологи советуют быть пунктуальными и ответственными с выполнением обязанностей. Первая половина дня идеально подойдет для получения новых знаний, а ближе к вечеру можно заняться планированием дел.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 7 августа 2020 для Тельцов

Какими бы сложными ни были неурядицы и проблемы, старайтесь сохранять невозмутимость и веру в себя. Даже если придется смириться с поражением, из этого можно извлечь нечто полезное - ценный опыт. Старайтесь не браться за все дела сразу: спешка ни к чему хорошему не приведет.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 7 августа 2020 для Близнецов

Дайте второй половинке отдохнуть от вас. Если любимый человек намекнет, что хочет остаться в уединении, лучше не спорить. Тем же, кто сейчас находится в активном поиске, наоборот, лучше проявить больше активности и напористости. Звезды сделают вас харизматичнее и обаятельнее.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 7 августа 2020 для Раков

В отношениях с людьми вам понадобится больше тактичности и сдержанности. Доброта вернется удачей в обозримом будущем. Не нужно впадать в крайности и разделять всех на врагов и друзей. Помогайте всем, кто этого просит, не будьте мстительным и злопамятными - это плохо скажется на делах.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 7 августа 2020 для Львов

В такие дни гораздо проще адаптироваться к новым условиям. В связи с этим можно отправляться в дальнюю дорогу, менять работу, знакомиться с новыми людьми. Благотворно на энергетике скажется перестановка мебели. Не бойтесь мечтать и думать о будущем.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 7 августа 2020 для Дев

Астрологи советуют проявить сдержанность в отношении всех, кто вам дорог. Близкие люди и друзья могут проявлять недовольство и быть требовательными, но ваше спокойствие и доброта укрепят дружбу. День подходит для обучения и совершения покупок, смены обстановки.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 7 августа 2020 для Весов

Благотворно на настроении и удаче скажутся кратковременные поездки. Астрологи полагают, что ваша жизнь повернет в новое русло, но заметить это удастся далеко не сразу. Ближе к вечеру могут появиться тревожные мысли, но за ними не окажется никакой реальной проблемы.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 7 августа 2020 для Скорпионов

Идеальный день для самоанализа. Не бойтесь подумать о прошлом, о своих ошибках и о методах их исправления. Вечер и раннее утро прекрасно подойдут для начала новых дел, а днем можно сфокусироваться на чем-то простом и привычном. День пройдет под девизом: "Труд, труд и еще раз труд".

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 7 августа 2020 для Стрельцов

Этот день должен пройти под эгидой спокойной энергии звезд. В отношении с окружающими не будет лишним умение сопереживать. Если люди почувствуют вашу моральную поддержку, их это воодушевит. В будущем они вернут должок. День идеально подходит для совершения покупок и обучения.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 7 августа 2020 для Козерогов

Идеальный день для домашних дел. Можно заняться чем угодно, начиная уборкой и заканчивая ремонтом. Всем, кто весь день вынужден провести в душном офисе, астрологи советуют больше двигаться и устраивать себе легкие прогулки. Это идеальный день для уединения и монотонной работы.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 7 августа 2020 для Водолеев

Будьте осторожнее, ведь в подобные дни нередко открываются любовные треугольники. Также люди становятся более ревнивыми, что дает вдвойне негативный эффект. Чтобы не думать о том, что вас беспокоит, лучше сфокусироваться на чем-то ином - на домашних делах или работе.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 7 августа 2020 для Рыб