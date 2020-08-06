Гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 августа 2020 года

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 7 августа 2020 для Овнов
Стоит остерегаться бесцеремонности, нарушения правил поведения и этикета. Также астрологи советуют быть пунктуальными и ответственными с выполнением обязанностей. Первая половина дня идеально подойдет для получения новых знаний, а ближе к вечеру можно заняться планированием дел.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 7 августа 2020 для Тельцов
Какими бы сложными ни были неурядицы и проблемы, старайтесь сохранять невозмутимость и веру в себя. Даже если придется смириться с поражением, из этого можно извлечь нечто полезное - ценный опыт. Старайтесь не браться за все дела сразу: спешка ни к чему хорошему не приведет.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 7 августа 2020 для Близнецов
Дайте второй половинке отдохнуть от вас. Если любимый человек намекнет, что хочет остаться в уединении, лучше не спорить. Тем же, кто сейчас находится в активном поиске, наоборот, лучше проявить больше активности и напористости. Звезды сделают вас харизматичнее и обаятельнее.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 7 августа 2020 для Раков
В отношениях с людьми вам понадобится больше тактичности и сдержанности. Доброта вернется удачей в обозримом будущем. Не нужно впадать в крайности и разделять всех на врагов и друзей. Помогайте всем, кто этого просит, не будьте мстительным и злопамятными - это плохо скажется на делах.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 7 августа 2020 для Львов
В такие дни гораздо проще адаптироваться к новым условиям. В связи с этим можно отправляться в дальнюю дорогу, менять работу, знакомиться с новыми людьми. Благотворно на энергетике скажется перестановка мебели. Не бойтесь мечтать и думать о будущем.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 7 августа 2020 для Дев
Астрологи советуют проявить сдержанность в отношении всех, кто вам дорог. Близкие люди и друзья могут проявлять недовольство и быть требовательными, но ваше спокойствие и доброта укрепят дружбу. День подходит для обучения и совершения покупок, смены обстановки.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 7 августа 2020 для Весов
Благотворно на настроении и удаче скажутся кратковременные поездки. Астрологи полагают, что ваша жизнь повернет в новое русло, но заметить это удастся далеко не сразу. Ближе к вечеру могут появиться тревожные мысли, но за ними не окажется никакой реальной проблемы.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 7 августа 2020 для Скорпионов
Идеальный день для самоанализа. Не бойтесь подумать о прошлом, о своих ошибках и о методах их исправления. Вечер и раннее утро прекрасно подойдут для начала новых дел, а днем можно сфокусироваться на чем-то простом и привычном. День пройдет под девизом: "Труд, труд и еще раз труд".
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 7 августа 2020 для Стрельцов
Этот день должен пройти под эгидой спокойной энергии звезд. В отношении с окружающими не будет лишним умение сопереживать. Если люди почувствуют вашу моральную поддержку, их это воодушевит. В будущем они вернут должок. День идеально подходит для совершения покупок и обучения.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Гороскоп на 7 августа 2020 для Козерогов
Идеальный день для домашних дел. Можно заняться чем угодно, начиная уборкой и заканчивая ремонтом. Всем, кто весь день вынужден провести в душном офисе, астрологи советуют больше двигаться и устраивать себе легкие прогулки. Это идеальный день для уединения и монотонной работы.
Водолей (21 января - 18 февраля)
Гороскоп на 7 августа 2020 для Водолеев
Будьте осторожнее, ведь в подобные дни нередко открываются любовные треугольники. Также люди становятся более ревнивыми, что дает вдвойне негативный эффект. Чтобы не думать о том, что вас беспокоит, лучше сфокусироваться на чем-то ином - на домашних делах или работе.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 7 августа 2020 для Рыб
Начало дня будет позитивным и насыщенным благоприятной энергией звезд. Его можно посвятить тем делам, которые наиболее приятны. После обеда можно заняться обязанностями, организационными вопросами и планированием. Не забывайте следить за здоровьем.