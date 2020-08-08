Гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 августа 2020 года

Сегодня звезды сулят нам день, когда каждый перейдет на темную сторону. Да-да, из нас таки выползут все те монстры, что долго сидели на цепи. Без паники, господа! На дворе суббота, а значит, зеленый свет включен всем нашим тварям. Пока мы еще будет прикидываться подросшими ангелками, Луна в Овне будет соблазнять нас нарушить правила, срезать путь, пренебречь гарантиями.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 8 августа 2020 для Овнов

Сегодня тактика Овнов противоречива и непоследовательна. Возможно, вам придется постоять на распутье, сделать петлю или дать задний ход. Причиной могут стать импульсивность и нетерпение, то и дело побуждающие вас срезать путь. Еще одна опасность этого дня - перейти от слов к действию с излишним рвением и размахом, из-за желания продемонстрировать свой творческий дар, силу или деловой потенциал.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 8 августа 2020 для Тельцов

Тельцов сегодня подстерегают ловушки (к счастью, не слишком ловко замаскированные). Велик риск ввязаться в аферу, изменить своим убеждениям. Нечестно может поступить партнер или близкий. Опасно связываться со случайными людьми, пользоваться чужой техникой и инструментом, заключать договор, кого-то замещать. Стоит меньше участвовать в чужих делах, везде требовать пояснений и гарантий безопасности.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 8 августа 2020 для Близнецов

Близнецы сегодня с юмором относятся к рискам, сюрпризам и неприятностям. Можно рассчитывать на поддержку друзей: многие из них придут вам на помощь, не вникая в детали ваших проблем. Одновременно, возрастет вероятность столкнуться с чужой любовью к приключениям, аферам, противоправным экспериментам. Предметом шуток и поводом для опасных игр может стать то, что по традиции подвергается осуждению.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 8 августа 2020 для Раков

Ракам стоит остерегаться неоправданных рисков и невозаконных действий. В ловушку, побуждающую нарушить правила, сегодня можно угодить всюду, в том числе, в профессии. В этот день легко подменяются понятия и нарушается договор, небезобидны шутка и розыгрыш, а поле для маневра не безгранично. Терпимость и дипломатичность, в итоге, сулят вам больше вреда, чем обоснованный принципиальный конфликт.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 8 августа 2020 для Львов

Этот день приглашает Львов к приключению, игре или исследованию, зовет в путь. Авантюрный настрой и экзотическая обстановка могут толкнуть вас на не совсем законный и этичный шаг. Сегодня многое сойдет с рук, но не стоит верить в свою полную безнаказанность: вы можете столкнуться с неприятными последствиями для здоровья, с ограничениями в части технического обслуживания или юридической поддержки.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 8 августа 2020 для Дев

Сегодня Девы ходят по краю пропасти, но имеют все шансы в нее не сорваться. Звезды советуют не испытывать судьбу без необходимости: ваши убеждения, достижения и другие личные «бастионы» после такого приключения устоят, но могут потребовать ремонта и нового укрепления. В том числе, это касается и моральной стороны дела: вам простятся отступления от правил, но осадок, как говорится, останется.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 8 августа 2020 для Весов

Весам вплоть до ночи желательно быть начеку: велик риск столкнуться с ненадежными людьми или с коварной игрой. В результате совместных приключений легко усложнить ситуацию, замарать имидж и вызвать огонь на себя. То, что звучало просто на словах, на деле может оказаться ловушкой. Если вы поневоле вовлечены в неблаговидные дела партнера, придется по справедливости разделить с ним ответственность.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 8 августа 2020 для Скорпионов

Скорпионам сегодня нужно решить нестандартную задачу «во втором подходе». Рост суеты может быть связан с лечением, ремонтом, обслуживанием, техподдержкой. Если ловкость и нешаблонное мышление не ваша сильная сторона, будет повод поучиться у мастеров. Не стоит увлекаться сверх меры, иначе можно нанести вред здоровью, что-то испортить, невольно предать свои принципы или подставить уважаемых людей.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 8 августа 2020 для Стрельцов

Сегодня Стрельцам лучше вести активный образ жизни. Спортивный азарт позволит многим представителям знака вести параллельную игру - например, заниматься сразу двумя деловыми проектами. Для подобных подвигов у вас хватит личной энергии, но может не хватить ресурсов. Стоит убедиться, что вы не истощаете свои запасы, не залезаете в чужой кошелек, в совместный бюджет или в «священный» резервный фонд.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 8 августа 2020 для Козерогов

Для Козерогов это день возрастающего напряжения, которое лучше не выпускать из-под контроля. Даже в благих целях сегодня не рекомендуется нечестная игра: любой бумеранг, запущенный вами, к вам же и вернется. Могут оказаться задеты ваши интересы и права, пострадать ваши дела, близкие, дом, личная репутация, территория, имущество. Возрастет риск травм, осложнений, обострения хронических болезней.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 8 августа 2020 для Водолеев

Сегодня Водолеям не стоит быть пассивными и скучными, но предприимчивость лучше сочетать с превентивной защитой. День дает повод к подвижности, изобретательности и нестандартным маневрам. Вы можете пойти необычным путем, очутиться в странной компании, оказаться на распутье дорог или на грани нарушения норм. Внешне многое в этот день выглядит забавно, истинный масштаб риска или урона будет скрыт.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 8 августа 2020 для Рыб