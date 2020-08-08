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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 августа 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 августа 2020 года
Обновлено 07:44 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com
Сегодня звезды сулят нам день, когда каждый перейдет на темную сторону. Да-да, из нас таки выползут все те монстры, что долго сидели на цепи. Без паники, господа! На дворе суббота, а значит, зеленый свет включен всем нашим тварям. Пока мы еще будет прикидываться подросшими ангелками, Луна в Овне будет соблазнять нас нарушить правила, срезать путь, пренебречь гарантиями.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 8 августа 2020 для Овнов 

Сегодня тактика Овнов противоречива и непоследовательна. Возможно, вам придется постоять на распутье, сделать петлю или дать задний ход. Причиной могут стать импульсивность и нетерпение, то и дело побуждающие вас срезать путь. Еще одна опасность этого дня - перейти от слов к действию с излишним рвением и размахом, из-за желания продемонстрировать свой творческий дар, силу или деловой потенциал.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 8 августа 2020 для Тельцов 

Тельцов сегодня подстерегают ловушки (к счастью, не слишком ловко замаскированные). Велик риск ввязаться в аферу, изменить своим убеждениям. Нечестно может поступить партнер или близкий. Опасно связываться со случайными людьми, пользоваться чужой техникой и инструментом, заключать договор, кого-то замещать. Стоит меньше участвовать в чужих делах, везде требовать пояснений и гарантий безопасности.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 8 августа 2020 для Близнецов 

Близнецы сегодня с юмором относятся к рискам, сюрпризам и неприятностям. Можно рассчитывать на поддержку друзей: многие из них придут вам на помощь, не вникая в детали ваших проблем. Одновременно, возрастет вероятность столкнуться с чужой любовью к приключениям, аферам, противоправным экспериментам. Предметом шуток и поводом для опасных игр может стать то, что по традиции подвергается осуждению.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 8 августа 2020 для Раков

Ракам стоит остерегаться неоправданных рисков и невозаконных действий. В ловушку, побуждающую нарушить правила, сегодня можно угодить всюду, в том числе, в профессии. В этот день легко подменяются понятия и нарушается договор, небезобидны шутка и розыгрыш, а поле для маневра не безгранично. Терпимость и дипломатичность, в итоге, сулят вам больше вреда, чем обоснованный принципиальный конфликт.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 8 августа 2020 для Львов   

Этот день приглашает Львов к приключению, игре или исследованию, зовет в путь. Авантюрный настрой и экзотическая обстановка могут толкнуть вас на не совсем законный и этичный шаг. Сегодня многое сойдет с рук, но не стоит верить в свою полную безнаказанность: вы можете столкнуться с неприятными последствиями для здоровья, с ограничениями в части технического обслуживания или юридической поддержки.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 8 августа 2020 для Дев  

Сегодня Девы ходят по краю пропасти, но имеют все шансы в нее не сорваться. Звезды советуют не испытывать судьбу без необходимости: ваши убеждения, достижения и другие личные «бастионы» после такого приключения устоят, но могут потребовать ремонта и нового укрепления. В том числе, это касается и моральной стороны дела: вам простятся отступления от правил, но осадок, как говорится, останется.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 8 августа 2020 для Весов 

Весам вплоть до ночи желательно быть начеку: велик риск столкнуться с ненадежными людьми или с коварной игрой. В результате совместных приключений легко усложнить ситуацию, замарать имидж и вызвать огонь на себя. То, что звучало просто на словах, на деле может оказаться ловушкой. Если вы поневоле вовлечены в неблаговидные дела партнера, придется по справедливости разделить с ним ответственность.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 8 августа 2020 для Скорпионов 

Скорпионам сегодня нужно решить нестандартную задачу «во втором подходе». Рост суеты может быть связан с лечением, ремонтом, обслуживанием, техподдержкой. Если ловкость и нешаблонное мышление не ваша сильная сторона, будет повод поучиться у мастеров. Не стоит увлекаться сверх меры, иначе можно нанести вред здоровью, что-то испортить, невольно предать свои принципы или подставить уважаемых людей.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 8 августа 2020 для Стрельцов 

Сегодня Стрельцам лучше вести активный образ жизни. Спортивный азарт позволит многим представителям знака вести параллельную игру - например, заниматься сразу двумя деловыми проектами. Для подобных подвигов у вас хватит личной энергии, но может не хватить ресурсов. Стоит убедиться, что вы не истощаете свои запасы, не залезаете в чужой кошелек, в совместный бюджет или в «священный» резервный фонд.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 8 августа 2020 для Козерогов

Для Козерогов это день возрастающего напряжения, которое лучше не выпускать из-под контроля. Даже в благих целях сегодня не рекомендуется нечестная игра: любой бумеранг, запущенный вами, к вам же и вернется. Могут оказаться задеты ваши интересы и права, пострадать ваши дела, близкие, дом, личная репутация, территория, имущество. Возрастет риск травм, осложнений, обострения хронических болезней.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 8 августа 2020 для Водолеев

Сегодня Водолеям не стоит быть пассивными и скучными, но предприимчивость лучше сочетать с превентивной защитой. День дает повод к подвижности, изобретательности и нестандартным маневрам. Вы можете пойти необычным путем, очутиться в странной компании, оказаться на распутье дорог или на грани нарушения норм. Внешне многое в этот день выглядит забавно, истинный масштаб риска или урона будет скрыт.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 8 августа 2020 для Рыб

Сегодня Рыбам лучше отказаться от сделок: в них есть подвох. Не все будет измеряться деньгами, в материально выгодной акции может быть моральный изъян. Компромиссы этого дня снижают вашу прежнюю планку или обесценивают ваши достижения, подталкивают поспешить, поступиться принципами, надеждами или профессиональной честью. Помимо морального, день провоцирует технический ущерб, например, поломки.

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Автор:

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