Гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 августа 2020 года

Непростой, но интересный день. Он обещает новые знакомства и необычные встречи, дает шанс найти единомышленников, поддержка которых будет полезной в решении многих вопросов.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 9 августа 2020 для Овнов

У вас получится прыгнуть выше своей головы и достичь того, о чём давно мечтаете. Можно приводить в порядок дела, но не стоит заниматься оформлением документов и брать кредиты. Это хорошее время для знакомств, романтических встреч и любовных приключений.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 9 августа 2020 для Тельцов

День принесёт вам много позитивных моментов. Если вы что-то решили, то идите до конца. Если в этот день возникнут разногласия с близким человеком, не стоит их усугублять или пытаться договориться - лучше отложить разговор до более благоприятного момента. Займитесь тем, что у вас хорошо получается.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 9 августа 2020 для Близнецов

Успех будет сопутствовать во всех начинаниях. Этот день может подарить ощущение покоя тем представителям знака, кто ценит крепкие любовные или семейные отношения. Вечер удастся провести в романтической обстановке.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 9 августа 2020 для Раков

Вы должны быть готовыми к активным действиям. Настраивайте себя на оптимизм и двигайтесь только вперед. Пейте больше воды и следите за своим питанием. Во взаимоотношениях с любимым человеком не стоит лезть на рожон.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 9 августа 2020 для Львов

Сейчас вы будете полны энтузиазма. Однако остерегайтесь завистников, которые могут вставить вам в колеса палки. Постарайтесь не обращать на это внимания. Нужно следить за своими словами и поступками, чтобы не спровоцировать ссору.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 9 августа 2020 для Дев

С самого утра стоит заняться важными делами, только так вы сможете их завершить быстрее. Есть вероятность встретиться с давними приятелями. Избегайте споров и выяснения отношений. Сейчас вам просто необходима эмоциональная поддержка близких людей. И воздержитесь от разного рода преувеличений.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 9 августа 2020 для Весов

Данный период благоприятен во многих отношениях. Если будете пассивным наблюдателем, то проведете этот день спокойно. Пойдёт на пользу посещение врача. Не затягивайте со сдачей анализов, если есть причины для беспокойства. Откажитесь от сладкого и мучного.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 9 августа 2020 для Скорпионов

На работе с коллегами могут обостриться отношения. Будет лучше, если вы первыми пойдёте на компромисс. Вечер лучше всего провести в уединённой обстановке, это поможет избежать многих конфликтов.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 9 августа 2020 для Стрельцов

Этот период привносит склонность к авантюрам и повышает необдуманную рискованность. В личной жизни многих представителей знака ожидается кризис. Будьте терпеливыми к своему избраннику, если в его жизни сейчас не самый удачный период.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 9 августа 2020 для Козерогов

Возможны незначительные неприятности, которые пройдут, не оставив следа. Пора садиться на очищающую диету, ваш организм устал от тяжелой пищи. Новая покупка очень порадует и будет служить долгие годы. В отношениях с родными хитрить не стоит - здесь необходима полная искренность.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 9 августа 2020 для Водолеев

Вам стоит остерегаться сомнительных сделок и мошенников. Старайтесь обходить стороной интриги на работе. В личном плане никаких разочарований возникнуть не должно. Возможно, вы встретите свою любовь или старые отношения вспыхнут с новой силой.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 9 августа 2020 для Рыб