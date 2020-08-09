Гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 августа 2020 года

Гороскоп на сегодня, 9 августа, обещает Водолеям удачу в сфере работы и бизнеса, а у Рыб - идеальный день для того, чтобы заняться укреплением здоровья.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 9 августа 2020 для Овнов

В этот день особого внимания потребует семья и дом. Важно заниматься домашними делами, уборкой, уделять время родственникам и второй половинке. Лучше не брать работу на дом и не переутомляться в офисе. Нужно оставить чуточку энергии и сил для самых дорогих людей.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 9 августа 2020 для Тельцов

Звезды и планеты в небольшой дисгармонии, поэтому астрологи рекомендуют не добиваться своего обманом и хитростью. Отношения с противоположным полом и второй половинкой в частности могут быть напряженными. Возможны всплески ревности, споры и конфликты.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 9 августа 2020 для Близнецов

Идеальное время для совместного отдыха со второй половинкой. Если это рабочий день, то лучше вечером сходить вместе куда-то или отдохнуть дома. Всем, кто пока еще находится на стадии поисков, можно активизироваться в социальных сетях или на сайтах знакомств.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 9 августа 2020 для Раков

Стоит быть осторожнее с заманчивыми предложениями в такие дни. Из-за них вы можете угодить в ловушку, нарваться на обман, создать себе новые проблемы. Лучше заняться сегодня своим здоровьем и фигурой, а от уборки и дел по дому отказаться - возможны травмы.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 9 августа 2020 для Львов

В такие дни обычно происходит что-то очень важное. Это событие или встреча, которые помогут изменить отношение к жизни, посмотреть на сложившуюся ситуацию под другим углом. Это отличный день для покупок. Купленные вещи будут служить долго.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 9 августа 2020 для Дев

Не исключено, что вы встретитесь сегодня с проблемами, которые можно было решить еще давным-давно. Если и в этот раз отложить все на потом, можно потерпеть фиаско. Это хороший день для поездок, смены обстановки. Полезно на энергетике скажется яркая одежда и необычный стиль.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 9 августа 2020 для Весов

Идеальный день для творческих занятий. Можно преуспеть в работе, требующей креативного подхода, а также общения с людьми. Не стоит бояться повышенного внимания людей к своей персоне. Среди окружающих может оказаться будущий друг или даже вторая половинка.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 9 августа 2020 для Скорпионов

Это идеальный день для любви или ее поисков. Лучше не оставаться в уединении надолго, так как это чревато всплеском негатива. Что касается карьерных вопросов, то тут лучше быть осторожнее. Астрологи советуют заниматься простыми, не напрягающими делами.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 9 августа 2020 для Стрельцов

Не стоит отвечать негативом на негатив. В этот день звезды и планеты деструктивны, поэтому любые разногласия в общении с окружающими рискуют быстро обрести статус серьезного конфликта. Сглаживайте острые углы, берегите силы.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 9 августа 2020 для Козерогов

Сегодня возможен всплеск интереса со стороны противоположного пола. Также могут дать о себе знать дальние родственники и старые друзья. В этот день удачны любые новые начинания. Проявляйте инициативу и будьте уверены в себе, даже если кто-то будет вас критиковать.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 9 августа 2020 для Водолеев

Удача ждет вас в сфере работы и бизнеса. Сегодня отлично пройдут деловые встречи, собеседования. Это прекрасный день для усвоения новой информации, получения новых навыков. В конце дня возможны резкие перепады настроения, потеря мотивации.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 9 августа 2020 для Рыб