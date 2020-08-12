Гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 августа 2020 года

Звезды гороскопа 13 августа 2020 года обещают успех тому, кто сможет управлять своими чувствами.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 13 августа 2020 для Овнов

День начинается очень удачно. Вы полны энергии и энтузиазма, вряд ли на вашем пути возникнут преграды, которые помешают двигаться вперед и осуществлять задуманное. Утро подходит для важных разговоров, можно обсуждать и деловые вопросы, и личные проблемы. Будет шанс помириться с теми, с кем вы были в ссоре, и значительных уступок с вашей стороны не потребуется. Со временем влияние позитивных тенденций снижается. Возможно недопонимание с близкими, мелкие взаимные обиды, которые омрачат отношения. Вечером лучше избегать перегрузок, поскольку возможны недомогания.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 13 августа 2020 для Тельцов

Многое дается труднее, чем обычно, однако в ваших силах преодолеть все преграды. Не сдавайтесь, если что-то идет не так; стоит приложить усилия, чтобы довести начатое до конца. Ваша настойчивость производит хорошее впечатление на окружающих, многие поймут, что с вами можно иметь дело. Не исключены предложения о работе или долгосрочном сотрудничестве. День благоприятен с точки зрения личных отношений. Вы легко находите общий язык с теми, кто вам дорог, всегда знаете, как порадовать близких. Не исключены романтические сюрпризы.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 13 августа 2020 для Близнецов

Неплохой день. Его осложняют только напряженный эмоциональный фон и ваше переменчивое настроение. Порой вы слишком тревожитесь из-за пустяков, начинаете всерьез сердиться на людей, которые чем-то вам не угодили. Близнецы, которым удастся сохранить самообладание, переделают массу полезных дел, отлично справятся с решением сложных задач. Вероятны успехи в учебе и профессиональной деятельности. Вы хорошо понимаете, чего хотите добиться, и не отвлекаетесь на пустяки. Лучше не экспериментировать, а действовать проверенными методами.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 13 августа 2020 для Раков

Беспокойный и напряженный день. Возникающие проблемы на так уж серьезны, но вам никак не удается собраться с мыслями, чтобы найти их решение. Обратиться за советом не к кому - вы можете рассчитывать только на собственный опыт и здравый смысл. Помните, что даже люди, искренне беспокоящиеся о вашем благополучии, могут делиться непроверенной информацией, невольно вводить вас в заблуждение. Не торопитесь: если вы будете действовать последовательно, то справитесь со всеми трудностями. Нежелательно решать финансовые вопросы, давать деньги в долг.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 13 августа 2020 для Львов

Неоднозначный день. С одной стороны, у вас есть шанс справиться со сложными делами, принять какие-то верные решения, разобраться в непростой ситуации, которая долго беспокоила и вас, и ваших близких. С другой - часто не хватает уверенности в себе, и вы сомневаетесь и размышляете, когда требуются активные действия. Хорошо, если рядом будет человек, который сможет вдохновить и поддержать вас. Чем бы вы ни занимались, будьте готовы к тому, что достичь нужного результата удастся не сразу. Нужны терпение и настойчивость, чтобы добиться своего.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 13 августа 2020 для Дев

День будет непростым. Вы впечатлительны, остро реагируете на любые мелкие происшествия, часто принимаете близко к сердцу то, что вас, в общем-то, не касается. Сосредоточьтесь на том, что зависит от вас; после этого станет ясно, что нужно делать, чтобы добиться перемен к лучшему. Порой возникают разногласия с близкими, но вам удается не допустить серьезного конфликта. Иногда ради этого приходится идти на значительные уступки. Но жалеть о них вы не будете. Обсуждать любые планы на будущее лучше во второй половине дня.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 13 августа 2020 для Весов

Не тратьте время напрасно: чем раньше вы возьметесь за дела, тем лучших результатов сможете добиться. Утро проходит очень плодотворно. Особенно хорошо это время подходит для занятий, требующих творческого подхода, фантазии, нестандартного взгляда на вещи. Постепенно деловая активность снижается, и во второй половине дня будет куда труднее сосредоточиться на чем-то полезном. Вторая половина дня - время запоминающихся встреч и интересных разговоров. Будьте внимательны: есть шанс почти случайно узнать что-то важное. Вечером будет возможность хорошо отдохнуть.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 13 августа 2020 для Скорпионов

Сложный день с точки зрения общения. Вы рискуете поссориться даже с теми, с кем прежде отлично ладили. Кажется, что люди говорят и делают странные вещи, совершенно не интересуются вашим мнением, ставят собственные интересы во главу угла. Можно достичь успеха, действуя самостоятельно. Не тратьте время на пустые разговоры и споры: время покажет, кто был прав. Нужна осторожность в решении рабочих вопросов: часто они оказываются сложнее, чем можно было предположить. Не переоценивайте свои силы, беритесь только за то, с чем действительно способны справиться.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 13 августа 2020 для Стрельцов

День складывается неоднозначно, но вы сможете преодолеть все возникающие трудности, если сохраните спокойствие. Трудно не нервничать из-за пустяков, особенно когда окружающие то и дело вмешиваются в ваши дела. Но ситуация требует не переживаний и волнений, а взвешенных решений и обдуманных действий. К счастью, рядом есть человек, к которому можно обратиться за советом. Старайтесь избегать переутомления. Слишком высокие нагрузки вам сейчас ни к чему, лучше поберечь себя. От излишеств тоже лучше отказаться.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 13 августа 2020 для Козерогов

Благоприятный день для общения. Вам удается найти общий язык с самими разными людьми; ваши искренность и откровенность многим по вкусу. Не исключены знакомства, которые получат романтическое продолжение. Новые отношения могут развиваться стремительно, вы и сами будете удивлены тем, насколько быстро способны увлечься человеком, о котором почти ничего не знаете. Может непросто даваться работа, которая требует сосредоточенности, внимания к мелким деталям. Вы часто отвлекаетесь и что-то упускаете из виду, а исправить свои ошибки не торопитесь.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 13 августа 2020 для Водолеев

Напряженным, но очень плодотворным будет начало дня. Вам предстоит справиться с несколькими важными делами, ни одно из которых нельзя отложить на потом. Кто-нибудь другой в такой ситуации растерялся бы, а вы сосредоточитесь и успеете все. В самые сложные моменты помогают старые друзья. На них можно положиться во всем. Вторая половина дня порадует хорошими новостями и удачными совпадениями. Некоторых Водолеев ждут романтические сюрпризы. Но и сами представители знака смогут порадовать тех, кто им особенно дорог.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 13 августа 2020 для Рыб