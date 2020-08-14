Гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 августа 2020 года

14 августа Луна будет в знаке Близнецы. А значит день благоприятен для ведения деловых переговоров, общения с начальством и реализации своих амбиций в карьере. Во второй половине дня больше внимания уделите родственникам и членам своей семьи.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 14 августа 2020 для Овнов

Вам в пятницу астрологи рекомендуют сосредоточиться на собственном здоровье. День благоприятен для крупных покупок. Деловые переговоры принесут хороший результат. А вот с близкими людьми нужно быть сдержанным, иначе не миновать конфликта.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 14 августа 2020 для Тельцов

Для вас день пятницы весьма продуктивен в плане решения вопроса по открытию собственного бизнеса. Но для начала стоит найти единомышленников, дабы заручиться их помощью и поддержкой. Середина дня даст возможность решить финансовые вопросы, а также положить конец давним имущественным спорам. Будет шанс завязать полезные знакомства.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 14 августа 2020 для Близнецов

14 августа вас ждет успех делах. Возможно продвижение по карьерной лестнице или признание со стороны руководства. Сегодня Вы будете разрываться на две части. Нужно найти баланс между желаниями все планировать и импровизировать.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 14 августа 2020 для Раков

В пятницу Раки будут генераторами идей. Вы будете на высоте, поэтому смело делитесь своими мыслями с начальством или близкими людьми – ваш потенциал оценят, а инициативу поддержат. Возможно улучшение финансового благосостояния.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 14 августа 2020 для Львов

Вам 14 числа будет сложно договариваться, с кем бы то ни было. Это может повлечь проблемы финансового плана. Звезды дают Львам 14 августа шанс завершить все незаконченные дела. Отвлекаться на мелочи в пятницу не стоит, день нужно посвятить глобальным вопросам. Вторая половина дня щедра на романтические моменты, и самые влюбчивые рискуют совершенно потерять голову. Возможны денежные поступления, дорогие подарки.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 14 августа 2020 для Дев

Вам вдруг загрустится в день пятницы, чему причиной станут воспоминания о былом. И чтобы поднять себе настроение, стоит встретиться с друзьями – они наверняка разгонят тоску. Выходите в свет и заводите новые знакомства. Сегодня Вы сможете встретить того, кто Вас заинтересует.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 14 августа 2020 для Весов

Вам срочно требуется свежая идея, а вот вдохновить на её поиски вас сумеет самое близкое окружение, особенно если оно имеет отношение к творческой деятельности. Не стоит менять место работы и намеченные планы. В общении с родственниками нужно быть терпеливым и понимающим.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 14 августа 2020 для Скорпионов

Вам 14 августа стоит заняться составление сметы семейного бюджета. Это позволит избежать незапланированных приобретений, а значит – убережёт от финансовых проблем. Астрологи предостерегают от проблем со здоровьем. Возможны травмы, несчастный случай или серьезная авария. День лучше провести в спокойной обстановке, отказаться от спиртного и шумных компаний.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 14 августа 2020 для Стрельцов

Вам стоит поостеречься в день пятницы каких-то длительных встреч и прочих контактов. Лучше отказаться от крупных покупок и расточительства. Для того чтобы минимизировать ущерб, представителям этого знака придется хорошо поработать и взять на себя дополнительные обязанности.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 14 августа 2020 для Козерогов

Проекты, которые Козероги сегодня запустят, принесут ощутимую пользу в близком будущем. Деловые переговоры завершатся в вашу пользу. Если вы человек творческий или, как минимум, занимаетесь фрилансом, то этот день точно для вас. Примените нестандартность мышления и попробуйте поэкспериментировать.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 14 августа 2020 для Водолеев

Вам стоит 14 августа отказаться от принятия важных решений, как и от незапланированных поездок. Лучше всего этот день провести в кругу самых близких себе людей. Откажитесь от шумных компаний и проведите день в тихой, спокойной обстановке.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 14 августа 2020 для Рыб