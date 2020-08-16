Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 августа 2020 года

Этот день, 17 августа 2020, обещает быть наполнен впечатлениями, общением и способен принести массу положительных эмоций.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 17 августа 2020 для Овнов

Не стоит откладывать на потом сложные дела: чем раньше вы возьметесь за них, тем быстрее справитесь. Вечером желательно ограничить контакты; только общение с самыми близкими людьми наверняка пойдет вам на пользу.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 17 августа 2020 для Тельцов

Ваши идеи многим понравятся и наверняка получат поддержку. Этот день подходит для того, чтобы проявить инициативу в личных отношениях. Можно признаться в своих чувствах или поговорить с любимым человеком о том, что для вас важно.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 17 августа 2020 для Близнецов

Вероятен успех там, где требуются логика, здравый смысл и настойчивость. Кто-то постарается помешать вам, но не преуспеет в этом.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 17 августа 2020 для Раков

В делах могут возникнуть затруднения, вам трудно будет довести начатое до конца. Помогают друзья, старые знакомые, люди, которые хорошо вас знают. И во многом можно доверять, но самые важные решения нужно принимать самостоятельно.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 17 августа 2020 для Львов

Вы справитесь с тем, что оказалось не по силам другим, преодолеете преграды, возникшие на пути. Можно говорить с близкими о том, что важно для всех: удастся достичь взаимопонимания.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 17 августа 2020 для Дев

Вы на многие вещи смотрите не так, как другие, это часто удивляет окружающих. Им не всегда понятны мотивы ваших поступков, но ссор и конфликтов удается избежать. Часто ваши идеи получают поддержку, на которую вы не рассчитывали.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 17 августа 2020 для Весов

Старайтесь избегать конфликтных ситуаций. Сегодня любые споры отнимают у вас много энергии, а ей можно найти лучшее применение. Доказать свою правоту делом будет проще, чем словами.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 17 августа 2020 для Скорпионов

Не исключены приятные сюрпризы, удачные совпадения. Вероятны плодотворные деловые переговоры, будет шанс заручиться поддержкой каких-то важных людей. Вы обаятельны, многим нравитесь и часто пользуетесь этим для решения своих проблем.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 17 августа 2020 для Стрельцов

При помощи друзей вы сможете добиться успеха в каком-то важном деле. Вероятны приятные сюрпризы и неожиданные подарки, знаки внимания, которым вы будете очень рады. Не исключены и предложения, которые вас сразу заинтересуют.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 17 августа 2020 для Козерогов

Лучше не откладывать дела на вторую половину дня: скорее всего, вы слишком устанете и просто не сможете на них сосредоточиться. Нежелательно задерживаться на светских мероприятиях.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 17 августа 2020 для Водолеев

Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданного источника. Некоторые Водолеи заключат сделки, которые позже принесут прибыль.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 17 августа 2020 для Рыб