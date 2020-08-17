Гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 августа 2020 года

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 18 августа 2020 для Овнов
Обратите особое внимание на людей, которые поддержат вашу самую смелую идею: именно они будут лучшими союзниками. Во второй половине дня будет возможность довести до конца какие-то дела, начатые раньше, получить ответы на важные вопросы. Если вы проявите настойчивость, то сможете одержать верх над соперниками, обезопасить себя от недоброжелателей.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 18 августа 2020 для Тельцов
День подходит для того, чтобы учиться чему-то новому, посещать мероприятия, где можно встретить единомышленников, людей, с которыми о многом захочется поговорить. Вечером возможны приятные известия от старых знакомых.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 18 августа 2020 для Близнецов
Можно строить планы на будущее, обсуждать их с близкими. Не исключено, что вы получите помощь, на которую даже не рассчитывали. День подходит для сделок и покупок, обещает успех в коммерческой деятельности.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 18 августа 2020 для Раков
Вы быстро ориентируетесь в новых обстоятельствах, находите выход из трудных ситуаций. Позже вам придется заняться сложными, утомительными делами. Очень трудно будет сосредоточиться, есть риск что-то забыть, не заметить важные детали. Лучше не принимать серьезных решений, особенно если дело касается денег.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 18 августа 2020 для Львов
Можно браться за новые дела, экспериментировать; у вас многое будет получаться хорошо. Позже влияние позитивных тенденций снизится, дела станут даваться труднее. Будьте терпеливы и настойчивы, только так можно добиться успеха.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 18 августа 2020 для Дев
Давние заблуждения, поспешные суждения могут помешать принять верное решение, но вы вовремя осознаете и исправите свою ошибку. Нелегко оказывается найти общий язык с окружающими. Люди, которых вы хорошо знаете, могут удивить вас неожиданными поступками. С новыми знакомыми тоже лучше быть начеку.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 18 августа 2020 для Весов
Можно принять какое-то серьезное решение, которое повлияет на вашу жизнь и жизнь ваших близких. Во второй половине дня будьте осторожны, не рискуйте, если в этом нет необходимости. Воздержитесь от необдуманных поступков, старайтесь контролировать свои эмоции.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 18 августа 2020 для Скорпионов
Лучше не брать на себя серьезных обязательств, вам трудно будет сделать то, что вы обещали. Не исключено, что придется менять планы из-за неожиданно возникших семейных дел. Близким чаще, чем обычно, требуется помощь. Они просят об этом весьма настойчиво.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 18 августа 2020 для Стрельцов
Помните, что многие проблемы, возникающие в это время, не так важны, как может показаться на первый взгляд. Вам по силам справиться с трудностями. Вторая половина дня - благоприятное время для работы над совместными проектами, объединения усилий. Старайтесь серьезно относиться к любым делам, за которые беретесь: от этого во многом зависит успех.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Гороскоп на 18 августа 2020 для Козерогов
Нежелательно обсуждать вопросы, связанные с деньгами: любые разговоры на эту тему ведут к конфликтам. Вторая половина дня проходит спокойнее и приятнее первой. Будет шанс заняться тем, что вам интересно, сосредоточиться на делах, которые кажутся перспективными. Возможны известия, которые порадуют и вдохновят, подарят заметный прилив энергии.
Водолей (21 января - 18 февраля)
Гороскоп на 18 августа 2020 для Водолеев
В начале дня нужно быть осторожнее в финансовых вопросах, лучше сократить расходы. Вечер - время, когда трудно будет сосредоточиться. Это время лучше всего подходит для того, чтобы спокойно отдохнуть. Можно провести какие-то оздоровительные мероприятия.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 18 августа 2020 для Рыб
Не нервничайте: вы со всем справитесь, вовремя завершите начатое. Нежелательно обращаться за помощью, лучше рассчитывать на свои силы, когда дело касается денег, работы, карьеры. День не подходит для того, чтобы брать в долг, делать покупки в кредит.