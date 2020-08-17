Скачать
Понедельник, 17.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский созвал заседание по Беларуси: События могут существенно повлиять на Украину
Зеленский созвал заседание по Беларуси: События могут существенно повлиять на Украину
Новые выборы в Беларуси: Лукашенко пошел на уступки и назвал условия
Новые выборы в Беларуси: Лукашенко пошел на уступки и назвал условия
Рональд Куман договорился с Барселоной
Рональд Куман договорился с Барселоной
Будет настоящая борьба: когда выйдет Суперсезон Топ-модели по-украински
Будет настоящая борьба: когда выйдет Суперсезон Топ-модели по-украински

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 августа 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 августа 2020 года
Обновлено 19:05 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com
Звезды сулят 18 августа удачным днем для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика. Однако завтра будет очень важно не поддаться заблуждениям и проявить трезвость ума, дабы не "наломать дров".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Овнов 

Обратите особое внимание на людей, которые поддержат вашу самую смелую идею: именно они будут лучшими союзниками. Во второй половине дня будет возможность довести до конца какие-то дела, начатые раньше, получить ответы на важные вопросы. Если вы проявите настойчивость, то сможете одержать верх над соперниками, обезопасить себя от недоброжелателей.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Тельцов 

День подходит для того, чтобы учиться чему-то новому, посещать мероприятия, где можно встретить единомышленников, людей, с которыми о многом захочется поговорить. Вечером возможны приятные известия от старых знакомых.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Близнецов 

Можно строить планы на будущее, обсуждать их с близкими. Не исключено, что вы получите помощь, на которую даже не рассчитывали. День подходит для сделок и покупок, обещает успех в коммерческой деятельности.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Раков

Вы быстро ориентируетесь в новых обстоятельствах, находите выход из трудных ситуаций. Позже вам придется заняться сложными, утомительными делами. Очень трудно будет сосредоточиться, есть риск что-то забыть, не заметить важные детали. Лучше не принимать серьезных решений, особенно если дело касается денег.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Львов   

Можно браться за новые дела, экспериментировать; у вас многое будет получаться хорошо. Позже влияние позитивных тенденций снизится, дела станут даваться труднее. Будьте терпеливы и настойчивы, только так можно добиться успеха.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Дев  

Давние заблуждения, поспешные суждения могут помешать принять верное решение, но вы вовремя осознаете и исправите свою ошибку. Нелегко оказывается найти общий язык с окружающими. Люди, которых вы хорошо знаете, могут удивить вас неожиданными поступками. С новыми знакомыми тоже лучше быть начеку.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Весов 

Можно принять какое-то серьезное решение, которое повлияет на вашу жизнь и жизнь ваших близких. Во второй половине дня будьте осторожны, не рискуйте, если в этом нет необходимости. Воздержитесь от необдуманных поступков, старайтесь контролировать свои эмоции.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Скорпионов 

Лучше не брать на себя серьезных обязательств, вам трудно будет сделать то, что вы обещали. Не исключено, что придется менять планы из-за неожиданно возникших семейных дел. Близким чаще, чем обычно, требуется помощь. Они просят об этом весьма настойчиво.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Стрельцов 

Помните, что многие проблемы, возникающие в это время, не так важны, как может показаться на первый взгляд. Вам по силам справиться с трудностями. Вторая половина дня - благоприятное время для работы над совместными проектами, объединения усилий. Старайтесь серьезно относиться к любым делам, за которые беретесь: от этого во многом зависит успех.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Козерогов

Нежелательно обсуждать вопросы, связанные с деньгами: любые разговоры на эту тему ведут к конфликтам. Вторая половина дня проходит спокойнее и приятнее первой. Будет шанс заняться тем, что вам интересно, сосредоточиться на делах, которые кажутся перспективными. Возможны известия, которые порадуют и вдохновят, подарят заметный прилив энергии.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Водолеев

В начале дня нужно быть осторожнее в финансовых вопросах, лучше сократить расходы. Вечер - время, когда трудно будет сосредоточиться. Это время лучше всего подходит для того, чтобы спокойно отдохнуть. Можно провести какие-то оздоровительные мероприятия.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Рыб

Не нервничайте: вы со всем справитесь, вовремя завершите начатое. Нежелательно обращаться за помощью, лучше рассчитывать на свои силы, когда дело касается денег, работы, карьеры. День не подходит для того, чтобы брать в долг, делать покупки в кредит.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (17.08.- 23.08.2020)

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (17.08. - 23.08.2020)

Бизнес-гороскоп на неделю (17.08. - 23.08.2020): все знаки зодиака

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Других выборов не будет": Лукашенко на вертолете прилетел на завод, куда идут колонны протестующих (фото, видео)
02 В Барселоне всего пять "неприкасаемых" футболистов: список
03 Игроки Барселоны определились с главным тренером команды
04 "Собрал сегодня в центре Минска поляков и голландцев": Навальный потроллил Лукашенко
05 Новые выборы в Беларуси: Лукашенко пошел на уступки и назвал условия
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп прокоментировали ситуацию в Беларуси: детали
Трамп прокоментировали ситуацию в Беларуси: детали
Протесты в Беларуси: все шахты &quot;Беларуськалия&quot; остановили свою работу
Протесты в Беларуси: шахты "Беларуськалия" остановили работу
Лукашенко о протестах: Наступил тот рубеж, если вы его переступите - господь с вами
Лукашенко о протестах: Наступил тот рубеж, если вы его переступите - господь с вами
&quot;Когда ждать альбома?&quot;: Адель ответила на волнующий всех вопрос
"Когда ждать альбома?": Адель ответила на волнующий всех вопрос
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь