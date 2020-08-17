Гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 августа 2020 года

Звезды сулят 18 августа удачным днем для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика. Однако завтра будет очень важно не поддаться заблуждениям и проявить трезвость ума, дабы не "наломать дров".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Овнов

Обратите особое внимание на людей, которые поддержат вашу самую смелую идею: именно они будут лучшими союзниками. Во второй половине дня будет возможность довести до конца какие-то дела, начатые раньше, получить ответы на важные вопросы. Если вы проявите настойчивость, то сможете одержать верх над соперниками, обезопасить себя от недоброжелателей.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Тельцов

День подходит для того, чтобы учиться чему-то новому, посещать мероприятия, где можно встретить единомышленников, людей, с которыми о многом захочется поговорить. Вечером возможны приятные известия от старых знакомых.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Близнецов

Можно строить планы на будущее, обсуждать их с близкими. Не исключено, что вы получите помощь, на которую даже не рассчитывали. День подходит для сделок и покупок, обещает успех в коммерческой деятельности.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Раков

Вы быстро ориентируетесь в новых обстоятельствах, находите выход из трудных ситуаций. Позже вам придется заняться сложными, утомительными делами. Очень трудно будет сосредоточиться, есть риск что-то забыть, не заметить важные детали. Лучше не принимать серьезных решений, особенно если дело касается денег.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Львов

Можно браться за новые дела, экспериментировать; у вас многое будет получаться хорошо. Позже влияние позитивных тенденций снизится, дела станут даваться труднее. Будьте терпеливы и настойчивы, только так можно добиться успеха.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Дев

Давние заблуждения, поспешные суждения могут помешать принять верное решение, но вы вовремя осознаете и исправите свою ошибку. Нелегко оказывается найти общий язык с окружающими. Люди, которых вы хорошо знаете, могут удивить вас неожиданными поступками. С новыми знакомыми тоже лучше быть начеку.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Весов

Можно принять какое-то серьезное решение, которое повлияет на вашу жизнь и жизнь ваших близких. Во второй половине дня будьте осторожны, не рискуйте, если в этом нет необходимости. Воздержитесь от необдуманных поступков, старайтесь контролировать свои эмоции.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Скорпионов

Лучше не брать на себя серьезных обязательств, вам трудно будет сделать то, что вы обещали. Не исключено, что придется менять планы из-за неожиданно возникших семейных дел. Близким чаще, чем обычно, требуется помощь. Они просят об этом весьма настойчиво.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Стрельцов

Помните, что многие проблемы, возникающие в это время, не так важны, как может показаться на первый взгляд. Вам по силам справиться с трудностями. Вторая половина дня - благоприятное время для работы над совместными проектами, объединения усилий. Старайтесь серьезно относиться к любым делам, за которые беретесь: от этого во многом зависит успех.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Козерогов

Нежелательно обсуждать вопросы, связанные с деньгами: любые разговоры на эту тему ведут к конфликтам. Вторая половина дня проходит спокойнее и приятнее первой. Будет шанс заняться тем, что вам интересно, сосредоточиться на делах, которые кажутся перспективными. Возможны известия, которые порадуют и вдохновят, подарят заметный прилив энергии.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Водолеев

В начале дня нужно быть осторожнее в финансовых вопросах, лучше сократить расходы. Вечер - время, когда трудно будет сосредоточиться. Это время лучше всего подходит для того, чтобы спокойно отдохнуть. Можно провести какие-то оздоровительные мероприятия.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Рыб