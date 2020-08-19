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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 августа 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 августа 2020 года
Обновлено 20:30 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com
День подходит для работы с документами, исследованиями, рецептурой, статистикой, доказательной базой, помогает в научной работе, лечении, программировании, диагностике. Удачный момент для инспекций, сверок, посещения архива или другого учреждения.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 20 августа 2020 для Овнов 

Негативная энергия звезд и планет может ударить по вашему кошельку, так что лучше воздержаться от трат и необдуманных вложений средств. Все важные решения в этот день желательно принимать в одиночку. Советы окружающих могут нарушить планы.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 20 августа 2020 для Тельцов 

Это не тот день, когда нужно действовать. В финансовой сфере лучше заняться монотонной рутинной работой. В любви астрологи советуют ограничиться проверкой информации. Всем, кто уже в отношениях, стоит побыть рядом с любимым человеком.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 20 августа 2020 для Близнецов 

Астрологи советуют вам проявлять больше сдержанности в общении с коллегами и друзьями. Ваши отношения могут повернуть в новое русло, а могут оборваться из-за резкого слова. Вечером придется бороться с тревожными мыслями. Нужно дать себе хорошенько отдохнуть.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 20 августа 2020 для Раков

В такие дни у вас может появляться неуемное стремление к самостоятельности. Это хорошо, но лучше не пропускать мимо ушей советы авторитетных и мудрых людей. Утром астрологи советуют заняться злободневными проблемами.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 20 августа 2020 для Львов   

Это прекрасный день для романтики, свиданий и новых знакомств. Всем, кто в отношениях, стоит заняться совместными делами. Можно отправиться в поездку, заняться вместе шопингом. Вечером полезно будет развлечься, прогуляться, сменить обстановку.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 20 августа 2020 для Дев  

На первый план выйдет желание получить одобрение из уст начальника или родителей. Очень важно помнить, что важно для вас самих, а не для окружающих. В любовной сфере стоит взять небольшую передышку. Лучше отдохнуть в уединении.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 20 августа 2020 для Весов 

В этот день стоит остерегаться излишеств. Нужно вовремя уметь остановиться в споре, вовремя взять перерыв в работе. Если кто-то захочет спровоцировать вас на конфликт, лучше оставаться невозмутимыми. Это идеальный день для монотонной и спокойной работы.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 20 августа 2020 для Скорпионов 

Прекрасное время для примирения с врагами и близкими. Можно просить прощения за прошлые ошибки и начинать переговоры. Наискорейшее решение всех проблем может подарить лишь умение находить компромиссы. Вечер идеально подойдет для отдыха.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 20 августа 2020 для Стрельцов 

Это благоприятный день для получения новых знаний и опыта. Астрологи советуют больше внимания уделять мелочам на работе и в бизнесе. Вечер можно посвятить шопингу. Полезно обновить гардероб, заняться сменой внешности и стиля, потратиться на развлечения.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 20 августа 2020 для Козерогов

Берегите свою репутацию. Не стоит обманом добиваться своих целей. Важно соблюдать пунктуальность, давать только те обещания, которые вы способны выполнить. Старайтесь также не критиковать близких друзей и вторую половинку.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 20 августа 2020 для Водолеев

В этот день очень полезно будет навести дома и на рабочем месте порядок. Это поможет активизировать финансовые потоки, привлечь больше удачи. Астрологи советуют не ставить палки в колеса окружающим. Врагам нужно помогать - они не смогут не ответить тем же.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 20 августа 2020 для Рыб

Это прекрасный день для решения юридических проблем, заключения соглашений, подписания контрактов. Также повезет всем, кто находится в поисках второй половинки. Астрологи советуют творить больше добрых дел, но не ждать за это награды.

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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