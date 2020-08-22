Гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 августа 2020 года

Первая половина дня способна завести в тупик, навеять пессимизм и усилить чувство одиночества. В делах назреет тайм-аут. Напомнят о себе чувства, инстинкты и привязанности. Приятные находки поправят материальное положение.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 22 августа 2020 для Овнов

Сегодня не нужно прилагать лишние усилия в простых делах. Весь необходимый фундамент был заложен в предыдущие дни, теперь осталось только расслабиться и использовать каждую предоставленную возможность. Важно не пропустить тот момент, когда нужная ситуация появится на горизонте.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 22 августа 2020 для Тельцов

Астрологи предлагают сегодня задуматься о том, чтобы сделать ремонт в квартире. Это благоприятно скажется не только на энергетике дома, но и на отношениях между домочадцами. Если нет возможности или необходимости делать что-то крупное, вполне можно обойтись незначительными декоративными переменами.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 22 августа 2020 для Близнецов

Звезды приготовили сегодня особый подарок, а именно - воплощение желаний в реальность. И они действительно сбудутся, если приложить хотя бы минимальные усилия для этого. Сделайте первый шаг к своей цели, и вы увидите, как нужные люди и возможности сами появятся в жизни.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 22 августа 2020 для Раков

Сегодня небесные светила призывают многих быть самостоятельными, целеустремленными и ответственными за свои поступки. Если есть какая-то сложновыполнимая задача, не спешите искать помощников: попробуйте самостоятельно разобраться в вопросе. Сейчас все зависит от внутренних сил и личного желания.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 22 августа 2020 для Львов

В этот день полезно задуматься о том, чего хочется получить от жизни. Возможно, уже давно в планах уйти с нелюбимой работы или открыть свой собственный бизнес. Тогда следует вспомнить о своих сильных сторонах личности, отбросить страхи и сделать шаг навстречу к мечте.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 22 августа 2020 для Дев

Наступает отличный день для того, чтобы взяться за что-то незнакомое и новое. Пусть это будет не слишком ответственное и сложное дело. Ваша задача - отвлечься от приевшейся рутины и поверить в себя, а не найти дополнительный источник стресса и беспокойства.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 22 августа 2020 для Весов

День самым лучшим образом подходит для перемен в личной жизни и развития отношений. Астрологи советуют больше времени проводить с любимыми и родными людьми: это поможет наполниться энергией и вдохновением на новые свершения, ведь поддержка близких является мощным толчком к достижению целей.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 22 августа 2020 для Скорпионов

Сегодня в ваших интересах оставаться на связи и быть мобильными: ситуация может резко измениться в одночасье. Это будет прекрасный день для обмена новостями и нестандартными идеями. Много полезного расскажут окружающие люди - через разговоры придет подсказка свыше.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 22 августа 2020 для Стрельцов

Сегодня астрологи советуют разделить свою частную жизнь и карьеру. Если есть привычка жаловаться коллегам на свои личные проблемы, то эта информация может быть использована против вас. Чтобы добиться успеха в карьере, важно излучать уверенность и не рассказывать о своих трудностях.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 22 августа 2020 для Козерогов

Сегодня звезды рекомендуют отслеживать ситуацию за своей спиной, чтобы быть в курсе чужих маневров, особенно если в близком кругу есть люди, которые уже успели подорвать доверие. Важно понять логику противника, иметь запасной план и запастись техниками классической или психологической манипуляции.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 22 августа 2020 для Водолеев

Звезды подсказывают: любовный треугольник и флирт на работе сегодня может привести к неприятным последствиям. Не стоит смешивать личные и деловые отношения: так не получится добиться ни повышения, ни прибавки к зарплате. На работе важно показать себя с лучшей стороны.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 22 августа 2020 для Рыб