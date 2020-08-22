Гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 августа 2020 года

Гороскоп на 23 августа советует Водолеям не строить иллюзий об идеальной жизни и отношениях, а Рыбам - рассчитаться с долгами, привести в порядок дела, мысли и свой дом.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 23 августа 2020 для Овнов

Звезды предлагают расслабиться и довериться интуиции. Предстоит многому удивиться, но события этого дня приведут к завершению некоторые темы, которые долгое время не давали покоя. Придут ясные ответы на поставленные вопросы.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 23 августа 2020 для Тельцов

Астрологи советуют быть осторожными. Возможно, звезды вовлекут в круг забот, которые в большей степени касаются старших родственников: они будут ждать участия. Предстоит сыграть главную роль в их судьбе.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 23 августа 2020 для Близнецов

Волна чувств может вынести многих в океан блаженства, но важно оставить для себя возможность вернуться к реалиям жизни. Желания и цели будут целиком во власти настроения, поэтому есть смысл задуматься о том, что сейчас является самым главным, и начинать корректировать планы.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 23 августа 2020 для Раков

Многих ждет непростой день, который не самым благоприятным образом может сказаться на отношениях с людьми. Против этого есть только одно средство - самоконтроль. Важно избавиться от чрезмерной импульсивности, контролировать слова и не принимать поспешных решений.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 23 августа 2020 для Львов

Влияние планет может поставить сильный акцент на какой-то важной теме в сфере чувств, личных отношений и карьеры. Придется принять решение, результат которого станет очевидным только через несколько месяцев. Чтобы удача и везение были рядом, важно открыться для перемен.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 23 августа 2020 для Дев

Не стоит доверять всему, что услышите: очень многое окажется ложным. Зато день обещает быть довольно удачным для отношений: наладится любовная связь, а одиноких ждет шанс ответно влюбиться. Новые знакомства могут привести также и к финансовой выгоде.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 23 августа 2020 для Весов

Астрологи советуют прислушаться к себе: многие будут точно знать, как правильно поступить. Гороскоп предсказывает неплохие финансовые возможности. Важно не упустить их из виду - второго шанса изменить жизнь к лучшему в этом месяце может и не представиться.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 23 августа 2020 для Скорпионов

Этот день - не лучшее время для перемен: астрологи советуют делать все, что знакомо и обещает быстрый результат. Напряженный планетарный аспект может осложнить взаимоотношения с близкими, начальством или другими значимыми персонами, а также стать причиной возникновения новых проблем.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 23 августа 2020 для Стрельцов

Многих может задеть какая-то информация, но звезды советуют демонстрировать оптимизм, спокойствие и веру в лучшее - от настроя сейчас зависит ход дел в ближайшем будущем. Важные дела желательно планировать на первую половину дня: вторая потребует хорошей реакции на происходящее.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 23 августа 2020 для Козерогов

Планеты обещают мощный приток энергии и жизненных сил. Этим обстоятельством будет полезно воспользоваться и потратить часть сил на деловую активность и отдых. Это поможет обнулить внутренний негатив, который мешает достижению успеха.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 23 августа 2020 для Водолеев

Самое важное - не строить иллюзий об идеальной жизни и отношениях. Звезды предлагают присмотреться к собственным недостаткам и проблемам в жизни и решить, как превратить недостатки в достоинства и каким способом можно исправить возникшие проблемы. Будьте честны по отношению к себе.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 23 августа 2020 для Рыб