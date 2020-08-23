Гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 августа 2020 года

Гороскоп на сегодня, 23 августа, обещает Овнам оживление в профессиональной деятельности, а у Тельцов возможно появление некоторых (не особенно важных) проблем, связанных с ослаблением здоровья.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 23 августа 2020 для Овнов

Возможно оживление в профессиональной деятельности. День отлично подходит для активного отдыха, свиданий, общения влюбленных и походов в гости. Удачен он для поездок и путешествий, а также для крупных покупок.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 23 августа 2020 для Тельцов

Благоприятный день для любых "земных" дел: от приобретения новых вещей до ремонта квартиры. Возможно появление некоторых (не особенно важных) проблем, связанных с ослаблением здоровья.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 23 августа 2020 для Близнецов

На работе почти все по-прежнему. Чем больше на данном этапе у вас будет встреч и общения, тем более легкими покажутся дела. Свои личные переживания лучше всего не выставлять напоказ. Рядом с вами может оказаться человек, который порадуется вашим неудачам. Зачем же радовать завистника? Не спешите расставаться с деньгами и перед тем, как купить какую-либо вещь, дважды подумайте.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 23 августа 2020 для Раков

День будет наполнен различными соблазнами, и нужно четко понимать, что вы можете себе позволить, а где стоит сказать "стоп". Постарайтесь не давать ход своим отрицательным эмоциям. От общения с людьми, которые вызывают дискомфорт, желательно отказаться. Прогулку по магазинам лучше отложить на некоторое время.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 23 августа 2020 для Львов

Период не слишком подходящий для проявления активности. Если есть возможность, постарайтесь отдохнуть. Найдите возможность для примирения с людьми, с которыми находитесь в ссоре. Не повредит забота и вашему здоровью. Избегайте физического и эмоционального перенапряжения.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 23 августа 2020 для Дев

В этот день можно принимать судьбоносные решения. Это удачное время для общения, поиска информации, поездок. Вас могут ожидать новые романтические увлечения. В финансовой сфере желательно придерживаться принципов разумной экономии.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 23 августа 2020 для Весов

Сейчас в вас может проснуться упрямство. Это придется не по вкусу вашему окружению, и на этой почве возможен конфликт. Толика снисходительности с вашей стороны по отношению к окружающим может переломить ситуацию. Не стоит затевать важный разговор с родными, особенно со старшими членами семьи.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 23 августа 2020 для Скорпионов

Постарайтесь воздержаться от любой активной деятельности абсолютно во всех областях. Лучше сохранить жизненные силы, нежели растратить их на пустую болтовню.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 23 августа 2020 для Стрельцов

В этот день нужно активно действовать и верить в успех. Это прекрасный период для одиноких людей, которые ищут любовь. Больше времени проводите вне стен дома. В этом случае вероятность встретить свою вторую половинку значительно возрастет. Удачно сложатся поездки.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 23 августа 2020 для Козерогов

Сейчас вам необходимо демонстрировать свою решительность. День полон соблазнов и заманчивых возможностей. Если хотите принять верное решение, ориентироваться нужно не на собственные желания, а на интересы любимых людей. Старайтесь не проводить свободное время в уединении.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 23 августа 2020 для Водолеев

День может сложиться не совсем удачным образом, поскольку будет отсутствовать чувство стабильности и уверенности в собственных силах. Для хорошего самочувствия и настроения имеет смысл идти на уступки окружающим. Постарайтесь хоть чем-то порадовать любимых людей.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 23 августа 2020 для Рыб