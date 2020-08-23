Гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 августа 2020 года

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 23 августа 2020 для Овнов
Возможно оживление в профессиональной деятельности. День отлично подходит для активного отдыха, свиданий, общения влюбленных и походов в гости. Удачен он для поездок и путешествий, а также для крупных покупок.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 23 августа 2020 для Тельцов
Благоприятный день для любых "земных" дел: от приобретения новых вещей до ремонта квартиры. Возможно появление некоторых (не особенно важных) проблем, связанных с ослаблением здоровья.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 23 августа 2020 для Близнецов
На работе почти все по-прежнему. Чем больше на данном этапе у вас будет встреч и общения, тем более легкими покажутся дела. Свои личные переживания лучше всего не выставлять напоказ. Рядом с вами может оказаться человек, который порадуется вашим неудачам. Зачем же радовать завистника? Не спешите расставаться с деньгами и перед тем, как купить какую-либо вещь, дважды подумайте.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 23 августа 2020 для Раков
День будет наполнен различными соблазнами, и нужно четко понимать, что вы можете себе позволить, а где стоит сказать "стоп". Постарайтесь не давать ход своим отрицательным эмоциям. От общения с людьми, которые вызывают дискомфорт, желательно отказаться. Прогулку по магазинам лучше отложить на некоторое время.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 23 августа 2020 для Львов
Период не слишком подходящий для проявления активности. Если есть возможность, постарайтесь отдохнуть. Найдите возможность для примирения с людьми, с которыми находитесь в ссоре. Не повредит забота и вашему здоровью. Избегайте физического и эмоционального перенапряжения.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 23 августа 2020 для Дев
В этот день можно принимать судьбоносные решения. Это удачное время для общения, поиска информации, поездок. Вас могут ожидать новые романтические увлечения. В финансовой сфере желательно придерживаться принципов разумной экономии.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 23 августа 2020 для Весов
Сейчас в вас может проснуться упрямство. Это придется не по вкусу вашему окружению, и на этой почве возможен конфликт. Толика снисходительности с вашей стороны по отношению к окружающим может переломить ситуацию. Не стоит затевать важный разговор с родными, особенно со старшими членами семьи.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 23 августа 2020 для Скорпионов
Постарайтесь воздержаться от любой активной деятельности абсолютно во всех областях. Лучше сохранить жизненные силы, нежели растратить их на пустую болтовню.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 23 августа 2020 для Стрельцов
В этот день нужно активно действовать и верить в успех. Это прекрасный период для одиноких людей, которые ищут любовь. Больше времени проводите вне стен дома. В этом случае вероятность встретить свою вторую половинку значительно возрастет. Удачно сложатся поездки.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Гороскоп на 23 августа 2020 для Козерогов
Сейчас вам необходимо демонстрировать свою решительность. День полон соблазнов и заманчивых возможностей. Если хотите принять верное решение, ориентироваться нужно не на собственные желания, а на интересы любимых людей. Старайтесь не проводить свободное время в уединении.
Водолей (21 января - 18 февраля)
Гороскоп на 23 августа 2020 для Водолеев
День может сложиться не совсем удачным образом, поскольку будет отсутствовать чувство стабильности и уверенности в собственных силах. Для хорошего самочувствия и настроения имеет смысл идти на уступки окружающим. Постарайтесь хоть чем-то порадовать любимых людей.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 23 августа 2020 для Рыб
Больше доверяйте своему внутреннему голосу, особенно в отношении людей, которые вызывают у вас беспокойство. Сейчас вы будете чувствовать, откуда могут исходить неприятности. Постарайтесь не давать денег в долг, так как получить их потом обратно будет довольно сложно.