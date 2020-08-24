Гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 августа 2020 года

Расположение планет сегодня выглядит довольно напряженным. В течение этого дня возрастает склонность к иллюзиям и обманам, в том числе самообманам. Сейчас ваши мечты могут не иметь ничего общего с реальностью.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 24 августа 2020 для Овнов

Активный день, который будет благоприятным для физических нагрузок, занятий спортом, длительных прогулок, путешествий. Общение с друзьями, коллективное времяпрепровождение позволит вам проявить свои таланты, принесет положительные эмоции. Для достижения гармонии в отношениях не настаивайте на своем мнении, но будьте искренни и честны со своими близкими.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 24 августа 2020 для Тельцов

Двойственный день. Сегодня радости и невзгоды будут сменять друг друга. Не идите на компромисс с совестью — можете потерять много верных друзей. В сложной жизненной ситуации лучше сконцентрироваться на главном и не замечать мелких неприятностей. Остерегайтесь романтических приключений, они могут привести к нежелательным последствиям.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 24 августа 2020 для Близнецов

Ситуация ухудшится, и нерешенные проблемы могут стать причиной возникновения осложнений во время переговоров и при заключении сделок. Сегодня займите выжидательную позицию, так как достигнуть задуманной цели будет тяжело. Возможно резкое ухудшение материального положения из-за непредвиденных расходов. Остерегайтесь травм, отравлений, обманов, краж.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 24 августа 2020 для Раков

Возможно, сегодня вы сможете нормализовать обстановку в семье. Однако неприятный осадок сохранится еще на какое-то время, так как взаимные обиды трудно забываются. Общество близких людей поможет вам отвлечься от неприятностей. К тому же новые интересные знакомства могут развиться в дружеские отношения. Сегодня все вероятные конфликты между вами и партнером будут так или иначе связаны с кем-то из вашего окружения. Лучше просто устройте день закрытых дверей.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 24 августа 2020 для Львов

Избегайте конфликтов, иначе рискуете стать мишенью для нападок и недобрых шуток. Постарайтесь не поддаваться смене настроения и не принимать импульсивных решений. Негативные тенденции первой половины дня обусловят финансовые затруднения, неприятные известия или ссоры с коллегами. Серьезные помехи или исправление чужих ошибок потребуют много времени и сил. Избегайте пустых разговоров, двусмысленных ситуаций, посторонних советов.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 24 августа 2020 для Дев

Во второй половине дня вы ощутите поддержку близких людей, однако неприятности начала дня не дадут вам успокоиться. Благоприятный день для контактов, творческих встреч, воплощения своих замыслов в жизнь. Сегодня очень велика вероятность того, что вам удастся улучшить свое финансовое положение или достигнуть прогресса в делах, правда, на непродолжительное время. Возможны осложнения, возникшие из-за опрометчивых обещаний или перегрузки работой. Не исключено, что ваша репутация может немного пошатнуться.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 24 августа 2020 для Весов

Благоприятный день. Возможность решения в этот день каких-либо проблем необычайно высока, однако лучше не затевать новые проекты, а только их планировать. Наиболее успешной будет разного рода коллективная деятельность. Для достижения поставленной цели привлеките к своим проектам и планам других людей, чтобы общими силами действовать более эффективно и надежно. Если все будет складываться успешно, не исключено, что к концу года вы повысите свое общественное и материальное положение.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 24 августа 2020 для Скорпионов

Сегодня возможны неприятные приключения, катастрофы, болезнь. Если вы водите машину, будьте особенно внимательны на дороге. Во второй половине дня возможна неожиданная удача. Если это случится, то постарайтесь использовать момент для укрепления собственного положения. Но не надейтесь на поддержку и помощь. Эмоциональный подъем будет характерен и для сегодняшнего дня. Даже если возникнет критическая ситуация, соберитесь, вы сможете справиться со многими проблемами. А пока перенесите исполнение задуманного на ближайшее будущее.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 24 августа 2020 для Стрельцов

Сегодня постарайтесь завершить старые дела и положить конец давним спорам с родственниками, особенно если они касаются наследства и недвижимости. Вероятно, что вы столкнетесь с грубостью, непониманием. Мелкие ссоры могут разрастись до крупного скандала. Не исключен разрыв всяческих отношений.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 24 августа 2020 для Козерогов

Благоприятный день. Вы с успехом сможете реализовать себя в предпринимательской деятельности и в сфере искусства. День полон новых встреч, неожиданных знакомств, в связи с чем звезды предупреждают о непредвиденных расходах. Стремление к порядку и некоторый прагматизм в эмоциях помогут избежать недоразумений. На данном этапе вы можете находиться в приподнятом настроении и будете полны благих намерений. Много времени могут отнять бытовые вопросы.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 24 августа 2020 для Водолеев

День неблагоприятный для активных действий и дел, требующих немедленного решения. Существует вероятность некоторого ухудшения финансового положения. В ближайшее время вам не следует надеяться на какие-либо денежные поступления. Разберитесь с прежними делами и наметьте перспективы на будущее.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 24 августа 2020 для Рыб