Гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 августа 2020 года

Первая половина дня - период пассивности, предсказуемости. Подходящее время для возврата к реальности после отдыха или "заплыва" в мечты. Стоит избегать официальных контактов. Подходящее время для учебы и свободного общения.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 25 августа 2020 для Овнов

Будет достаточно потенциала и желания, чтобы заняться чем-то серьезным. Астрологи советуют не растрачивать свои силы и время на мелкие дела: постарайтесь стремиться к успеху в том, что действительно интересно.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 25 августа 2020 для Тельцов

Ожидаются счастливые и значительные перемены, связанные с деньгами и недвижимостью. Новый ремонт, крупная покупка или выгодная продажа, новая прибыльная работа - это все можно повстречать, даже если вы не планировали серьезных перемен в жизни.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 25 августа 2020 для Близнецов

Звезды рекомендуют отказаться от инициатив и крупных перемен. Они вряд ли принесут удовольствие, а суета в делах покажется слишком обременительной. Планеты в этот день особенно благосклонны в рутинных делах и помогут с ними справиться.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 25 августа 2020 для Раков

Пора подумать о переменах в судьбе и воспользоваться всеми шансами, которые предоставят планеты - их будет немало. Но есть один важный совет: стремясь к цели, нельзя идти по головам. Свои силы необходимо использовать по максимуму, но без негатива в адрес окружающих.

Лев (23 июля - 25 августа)

Гороскоп на 25 августа 2020 для Львов

День принесет много волнений, поэтому астрологи советуют быть гибче в поисках нужных подходов к различным ситуациям. Опыт - это хорошо, но важно не упускать из виду, что он может сильно подвести. Лучше сделать акцент на новых решениях, и они обязательно сработают.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 25 августа 2020 для Дев

Общий совет: пора по максимуму использовать предоставляемые возможности. Неважно, будут они глобальными или незначительными: у каждого действия есть последствия, поэтому важно приближаться к цели хотя бы маленькими шагами. Если не сворачивать с пути, за один день можно уйти далеко вперед.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 25 августа 2020 для Весов

Звезды гороскопа советуют не покидать привычных мест и не выходить из зоны комфорта без лишней необходимости. Также не следует резко менять сферу деятельности и планы на жизнь. Если получится ухватиться за стабильность, будет больше шансов на успех.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 25 августа 2020 для Скорпионов

Наступающие сутки сложатся как никогда удачно. Особые успехи ждут в сфере любви и близких отношений. Чтобы удача не отступала ни на шаг и в практических делах, астрологи рекомендуют научиться замечать и понимать знаки звезд.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 25 августа 2020 для Стрельцов

Наступает отличный день для того, чтобы поставить точку в каком-то важном вопросе. На это есть целых 24 часа. Если не будет хватать сил, энтузиазма или вдохновения, звезды советуют вспомнить про духовные практики, в частности медитации - они точно зарядят энергией.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 25 августа 2020 для Козерогов

В течение дня будет просто совершить какой-то прорыв, чтобы изменить жизнь, распрощаться с негативными установками, выбраться из финансовой ямы и прекратить поток неудач. Повезет все, однако целеустремленным людям - даже чуточку больше.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 25 августа 2020 для Водолеев

День несет динамику перемен и новых открытий. Если есть возможность начать что-то новое, например обучение, обязательно стоит этим воспользоваться: приятные эмоции и новые впечатления гарантированы. А если работа не отпускает, будет отличный повод успешно проявить себя и хорошо заработать.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 25 августа 2020 для Рыб