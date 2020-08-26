Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 августа 2020 года

Пик активности придется на первую половину дня. Дадут эффект интенсивные тренировки, короткие поездки, экспедиции. Хорошо заниматься спортом и работать с техникой. Не стоит поддаваться панике и минутному импульсу.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 27 августа 2020 для Овнов

В такие дни очень важно стремиться к взаимопониманию в отношениях. В противном случае можно нарваться на сильную ссору или конфликт. Первую половину дня лучше провести в труде и заботах, а вот ближе к вечеру можно расслабиться в компании близких.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 27 августа 2020 для Тельцов

Старайтесь не рассказывать никому о своих планах на день, о целях и амбициях. Если пренебречь данным советом, все планы могут сорваться. Недаром говорят, что счастье любит тишину. Если у вас всё прекрасно, лучше не говорить, почему именно.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 27 августа 2020 для Близнецов

Удачный день для шопинга и смены обстановки. Начало дня стоит посвятить уборке и домашним делам. Следует навести порядок на рабочем месте: это позволит финансовым потокам циркулировать более свободно. В перерывах астрологи советуют отдыхать.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 27 августа 2020 для Раков

В такие дни нельзя сидеть и ждать у моря погоды. Нужно действовать, причем максимально решительно и бесстрашно. Наличие плана на день нейтрализует любые страхи. Когда человек знает, куда и зачем он идет, ему всё нипочем. Доверяйте своей интуиции.

Лев (23 июля - 27 августа)

Гороскоп на 27 августа 2020 для Львов

Во многих делах ожидается сдвиг с мертвой точки. Это очень продуктивный день для представителей любых профессий. Всё плохое уйдет на второй план, закончатся конфронтации с близкими. Это отличный день для общения и совместных дел.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 27 августа 2020 для Дев

Звезды и планеты на вашей стороне, поэтому финансовые дела пойдут в гору. В амурной сфере тоже ожидаются оптимистичные тенденции. Девы станут более притягательными для представителей противоположного пола. Вечер лучше посвятить домашним делам.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 27 августа 2020 для Весов

Этот день астрологи советуют посвятить починке старых вещей. Также полезно будет провести ревизию и выбросить всё то, чему уже точно нельзя дать вторую жизнь. Не лишней будет и информационная чистка - удаление спама, истории поиска, диалогов в социальных сетях.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 27 августа 2020 для Скорпионов

Звезды и планеты в довольно благоприятном положении. Они сделают вас более удачливыми, но это палка о двух концах - если удача придет в одной сфере, то в другой придется полагаться только на свои навыки и жизненный опыт. Смотрите в оба, чтобы не промахнуться.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 27 августа 2020 для Стрельцов

День пройдет под девизом "о хорошем молчать, а о плохом не вспоминать". Не нужно рассказывать никому о своих победах. Лишние завистники сейчас точно не пригодятся. Близким людям и друзьям лучше не жаловаться: меланхоличный настрой отпугнет окружающих.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 27 августа 2020 для Козерогов

В этот день повезет амбициозным людям, которые знают, чего хотят от жизни. Также удача будет следовать за теми, кто умеет сопереживать, оказывать эмоциональную поддержку близким. Опрометчивые поступки могут поставить крест на планах, так что лучше не рисковать.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 27 августа 2020 для Водолеев

Астрологи советуют бороться с нерешительностью. В финансовой сфере и в любви смелость станет отправной точкой в светлое будущее. Она поможет вам произвести впечатление на противоположный пол, коллег и начальство. Не нужно откладывать на завтра текущие дела.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 27 августа 2020 для Рыб