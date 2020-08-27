Гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 августа 2020 года

Начало дня будет сложным. Это время конфликтов и споров, в которых каждый отстаивает свою правоту, не слушая собеседника. Вторая половина дня проходит значительно спокойнее. Это подходящее время для того, чтобы вернуться к каким-то старым делам: сейчас их наверняка удастся довести до конца. Вероятны удачные поездки.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 28 августа 2020 для Овнов

Будьте более активны, чаще выходите в свет и заводите новые знакомства. Понимание и поддержка со стороны партнера вам обеспечены, а вы в свою очередь не молчите о своих чувствах. Отложите поездки и не гуляйте без компании вечером.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 28 августа 2020 для Тельцов

Открывайтесь миру и вы почувствуете преимущества этого на себе. Сегодня отличный день, чтобы заводить деловые знакомства, а также для освоения других сфер деятельности, особенно искусства и культуры. Стоит отказаться от серьезных решений и занять выжидательную позицию. Есть угроза наговоров и сплетен.Не гуляйте вечером в одиночку.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 28 августа 2020 для Близнецов

День обещает быть насыщенным на события и эмоции, возможно, предстоит сделать важный выбор. Звезды советуют сегодня начинать планировать будущее в направлении личностного роста и семьи, уделять больше внимания развитию творческого потенциала. Не принимайте важные решения, поскольку возможны неожиданные повороты событий.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 28 августа 2020 для Раков

Конфликтных ситуаций и колких высказываний сегодня не избежать. Но главное не пытаться все замять, а пойти навстречу человеку и обо всем спокойно поговорить. Важно соблюдать гармонию между собственными интересами и ценностью другого человека.Чтобы добиться перспективных изменений на работе, деятельность должна быть планомерной.

Лев (23 июля - 27 августа)

Гороскоп на 28 августа 2020 для Львов

Переживания и неожиданные повороты событий не означают плохое завершение дня. Доверьтесь близким: друзья и родные всегда будут рядом, чтобы помочь. Во взаимоотношениях с людьми появится более сильная эмоциональная связь, что поможет построить крепкую дружбу. Не дайте эмоциям вами руководить.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 28 августа 2020 для Дев

В этот день вас ожидает спокойствие и гармония: никаких срочных дел, драмы и выяснения отношений. Звезды советуют устроить себе отдых наедине: останьтесь дома или наоборот – сходите куда-то, если в доме вас могут отвлекать. Вы можете воплотить в жизнь много выгодных проектов. Соглашайтесь на деловые предложения, которые сулят выгоду.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 28 августа 2020 для Весов

Не начинайте общение с ненужными людьми только от скуки и чувства одиночества. В таких взаимоотношениях не может быть искренности, поэтому лучше немного побыть одному или провести время со старыми друзьями. Вы можете получить изумительный шанс для исправления ошибок, допущенных на любовном фронте.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 28 августа 2020 для Скорпионов

Присмотритесь к людям со своего близкого окружения, возможно, кто-то из них – ваш потенциальный партнер. Постарайтесь справляться со своей раздражительностью, иначе она может перерасти в конфликты и агрессию. Пока не стоит вкладывать деньги во что-либо. Вы можете получить интересные предложения.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 28 августа 2020 для Стрельцов

Оставьте все плохие воспоминания и негативный опыт в прошлом, открывайтесь людям заново и начинайте общение с чистого листа. Не нужно нести с собой багаж неудач в новые отношения. Есть угроза клеветы и сплетен. Не гуляйте вечером без компании. Возможны неожиданные повороты событий.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 28 августа 2020 для Козерогов

Все получится только в том случае, если вы реально к этому готовы. А если вас постигла неудача – это звезды говорят, что запланированное дело лучше отложить на некоторое время. Не вините других в случившихся промахах и всегда давайте людям второй шанс.Лучше отказаться от знакомств, есть большая угроза ограбления и агрессии. Материальное положение может ухудшиться.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 28 августа 2020 для Водолеев

Уравновесьте свое творческое начало, социальные взаимодействия и романтические чувства. Этот день хорошо подойдет для новых начинаний: это могут быть как отношения, так и рабочий проект. Возможно возвращение чего-то старого как своего рода обновление.Есть шанс справиться с происками врагов и противников.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 28 августа 2020 для Рыб