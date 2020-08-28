Гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 августа 2020 года

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 28 августа 2020 для Овнов
Сегодня стоит дать отпор и перестать терпеть нежелательные обстоятельства - пора менять то, что не устраивает в жизни. При этом важно помнить не только о своих, но и о чужих интересах. Самое главное - выдержать баланс, чтобы случайно не перейти дорогу окружающим людям.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 28 августа 2020 для Тельцов
День поможет оказаться на высоте в дискуссиях и спорах. Личное мнение, а также позиции будут благородны, но вместе с тем следует остерегаться недоброжелателей из близкого окружения. Чужое вмешательство может лишить удачи во многих начинаниях и уже запущенных проектах.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 28 августа 2020 для Близнецов
Наступающий день будет связан в первую очередь с развлечениями, общением и позитивными переменами. Но это вовсе не означает, что никаких других дел не будет. Астрологи советуют правильно расставлять приоритеты, не забывать об обязанностях, но и не отказывать себе в любимых удовольствиях.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 28 августа 2020 для Раков
Астрологи предупреждают: сегодня следует быть максимально осторожными в словах и поступках. Возможно, придется решать проблемы, касающиеся близких родственников старшего поколения. Желательно принять горячее участие в их судьбе и постараться предоставить практическую пользу.
Лев (23 июля - 28 августа)
Гороскоп на 28 августа 2020 для Львов
Звезды гороскопа советуют проявить больше внимания и участия к своим близким. Семья сегодня станет источником сил, значительной эмоциональной и энергетической подпитки. Если потребуется совет - близкие обязательно его дадут, и переоценить значимость их опыта и поддержки будет сложно.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 28 августа 2020 для Дев
Астрологи рекомендуют с осторожностью обращаться с бытовой химией, а также с командировками и переездами - могут возникнуть серьезные неприятности. Зато возрастет уровень удачи в деловой жизни, благоприятные перемены и деньги принесут предпринимательство и торговля.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 28 августа 2020 для Весов
По словам астрологов, сегодня предстоит проделать много "лишней" работы. События дня сложатся так, что многие из круга знакомых будут обращаться с личными просьбами. В связи с этим собственные дела могут уйти на второй план, но сбавлять темп не стоит - удача будет на стороне тех, кто сможет играть на два фронта.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 28 августа 2020 для Скорпионов
В этот день вполне вероятны серьезные перемены в романтической жизни. Одиноким людям звезды советуют быть внимательнее в выборе партнеров - возможно, вашими чувствами захотят поиграть. Остальным стоит уделить внимание поиску внутренней гармонии и восстановлению доверия в семье.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 28 августа 2020 для Стрельцов
Сегодня очень важно вести себя осторожнее с людьми, которые зависят от вас. Стремление злоупотребить своей властью будет очень характерно для этого дня и может стать началом жестокой конкуренции. Чтобы избежать этого, старайтесь чаще ставить себя на место окружающих.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Гороскоп на 28 августа 2020 для Козерогов
Вибрации этого дня принесут многим огромное счастье, о котором раньше даже и не мечталось. Состояние возвышенного отношения к жизни и вера в лучшее помогут преодолеть многие трудности, которые невозможно было преодолеть еще вчера. Правда, в практических делах особой удачи не ожидается.
Водолей (21 января - 18 февраля)
Гороскоп на 28 августа 2020 для Водолеев
Звезды советуют сегодня не ждать быстрой отдачи от своих дел. В противном случае можно сильно разочароваться из-за того, что усилия никак не приносят желаемого результата. Успех придет, но немного позже. Сегодня лучше продолжить начатое - как в профессиональной, так и в личной сфере.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 28 августа 2020 для Рыб
Многие сегодня могут чувствовать себя брошенными и одинокими: появится весомая причина тосковать о жизни и несбывшихся мечтах. Печальный настрой может стать причиной для недовольства со стороны окружающих. Выправить ситуацию поможет позитивное мышление.