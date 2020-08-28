Гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 августа 2020 года

В этот день, 28 августа, астрологи советуют Стрельцам очень осторожно вести себя с людьми, которые от вас зависят, а многим Козерогам обещают огромное счастье.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 28 августа 2020 для Овнов

Сегодня стоит дать отпор и перестать терпеть нежелательные обстоятельства - пора менять то, что не устраивает в жизни. При этом важно помнить не только о своих, но и о чужих интересах. Самое главное - выдержать баланс, чтобы случайно не перейти дорогу окружающим людям.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 28 августа 2020 для Тельцов

День поможет оказаться на высоте в дискуссиях и спорах. Личное мнение, а также позиции будут благородны, но вместе с тем следует остерегаться недоброжелателей из близкого окружения. Чужое вмешательство может лишить удачи во многих начинаниях и уже запущенных проектах.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 28 августа 2020 для Близнецов

Наступающий день будет связан в первую очередь с развлечениями, общением и позитивными переменами. Но это вовсе не означает, что никаких других дел не будет. Астрологи советуют правильно расставлять приоритеты, не забывать об обязанностях, но и не отказывать себе в любимых удовольствиях.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 28 августа 2020 для Раков

Астрологи предупреждают: сегодня следует быть максимально осторожными в словах и поступках. Возможно, придется решать проблемы, касающиеся близких родственников старшего поколения. Желательно принять горячее участие в их судьбе и постараться предоставить практическую пользу.

Лев (23 июля - 28 августа)

Гороскоп на 28 августа 2020 для Львов

Звезды гороскопа советуют проявить больше внимания и участия к своим близким. Семья сегодня станет источником сил, значительной эмоциональной и энергетической подпитки. Если потребуется совет - близкие обязательно его дадут, и переоценить значимость их опыта и поддержки будет сложно.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 28 августа 2020 для Дев

Астрологи рекомендуют с осторожностью обращаться с бытовой химией, а также с командировками и переездами - могут возникнуть серьезные неприятности. Зато возрастет уровень удачи в деловой жизни, благоприятные перемены и деньги принесут предпринимательство и торговля.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 28 августа 2020 для Весов

По словам астрологов, сегодня предстоит проделать много "лишней" работы. События дня сложатся так, что многие из круга знакомых будут обращаться с личными просьбами. В связи с этим собственные дела могут уйти на второй план, но сбавлять темп не стоит - удача будет на стороне тех, кто сможет играть на два фронта.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 28 августа 2020 для Скорпионов

В этот день вполне вероятны серьезные перемены в романтической жизни. Одиноким людям звезды советуют быть внимательнее в выборе партнеров - возможно, вашими чувствами захотят поиграть. Остальным стоит уделить внимание поиску внутренней гармонии и восстановлению доверия в семье.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 28 августа 2020 для Стрельцов

Сегодня очень важно вести себя осторожнее с людьми, которые зависят от вас. Стремление злоупотребить своей властью будет очень характерно для этого дня и может стать началом жестокой конкуренции. Чтобы избежать этого, старайтесь чаще ставить себя на место окружающих.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 28 августа 2020 для Козерогов

Вибрации этого дня принесут многим огромное счастье, о котором раньше даже и не мечталось. Состояние возвышенного отношения к жизни и вера в лучшее помогут преодолеть многие трудности, которые невозможно было преодолеть еще вчера. Правда, в практических делах особой удачи не ожидается.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 28 августа 2020 для Водолеев

Звезды советуют сегодня не ждать быстрой отдачи от своих дел. В противном случае можно сильно разочароваться из-за того, что усилия никак не приносят желаемого результата. Успех придет, но немного позже. Сегодня лучше продолжить начатое - как в профессиональной, так и в личной сфере.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 28 августа 2020 для Рыб