Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 августа 2020 года

Спокойный день, не слишком плодотворный, но приятный. Он подходит для непростых дел, требующих терпения, внимания, сосредоточенности. В личных отношениях можно проявлять инициативу, но лишь в том случае, если вы совершенно уверены, что она будет уместной, а вы не окажетесь слишком навязчивы.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 29 августа 2020 для Овнов

День удивительно хорош для того, чтобы свить уютное гнёздышко с любимым человеком. Постороннее влияние или ложная информация могут привести к финансовым потерям. Вам лучше остановиться и внимательно осмотреться по сторонам. Положитесь на интуицию.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 29 августа 2020 для Тельцов

Вероятны обманы, ошибки или негативное влияние со стороны окружающих людей. Звезды рекомендуют встречи с самыми близкими людьми. Поделитесь с ними своими тревогами, предчувствиями. Придайте себе ускорение, потому что от вложения энергии теперь зависит успех, к которому вы идете большими шагами вперед!

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 29 августа 2020 для Близнецов

Настало время увеличить ритм, ускориться еще сильнее, собрать еще больше сил, чтобы добраться до финиша! Прекрасное время - как для завязывания новых знакомств, так и для восстановления давно забытых. Так что постарайтесь прожить день с максимальной выгодой для семейной и личной жизни. Однако не следует делиться с ними своими тревогами, предчувствиями, сомнениями. Избегайте постороннего влияния — оно может привести к эмоциональному срыву.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 29 августа 2020 для Раков

День может оказаться противоречивым. Вам лучше остановиться и подумать, в том ли направлении вы движетесь. Рекомендуется встреча с самыми близкими людьми. Поделитесь с ними своими тревогами, предчувствиями. Возможно, после этих встреч вы станете оптимистичнее.

Лев (23 июля - 28 августа)

Гороскоп на 29 августа 2020 для Львов

Не слишком заглядывайтесь на своё отражение, вы можете быть ослеплены собственным сиянием. Остаётся лишь посочувствовать окружающим вас людям. Опасайтесь сплетен, чужих советов, клеветы завистников. После работы спешите домой и не совершайте вечерних прогулок в одиночестве.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 29 августа 2020 для Дев

День может оказаться противоречивым. Выгода возможна только от начатых дел — любые начинания обречены на провал. Вам лучше остановиться и внимательно осмотреться по сторонам. Пользуясь чужими советами, будьте готовы к самым неожиданным сюрпризам.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 29 августа 2020 для Весов

Критический день, который несет неожиданные повороты, поэтому будьте осмотрительны. Не принимайте никаких важных решений, в общении с начальством и коллегами сохраняйте спокойствие, избегайте споров, которые могут привести к принципиальному противостоянию. Не совершайте вечерних прогулок в одиночестве.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 29 августа 2020 для Скорпионов

Каждая минута, уходящая в небытие, уникальна. Не тратьте их понапрасну, особенно в эту субботу. День отмечен обновлением чувств, притоком новых сил и свежих мыслей. Благоприятна реализация планов и скрытых способностей, результат этого принесет вам удовлетворение. Вероятно благополучное завершение начатого дела.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 29 августа 2020 для Стрельцов

Избегайте постороннего влияния — оно может привести к эмоциональному срыву. Не пытайтесь сейчас достичь новых рубежей. Звезды не рекомендуют также менять место работы или искать дополнительный заработок в иных сферах деятельности. Ваше умение находить выход из сложных ситуаций может в этот день пригодиться кому-то из ваших близких.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 29 августа 2020 для Козерогов

Вы рветесь в какое-то одинокое путешествие. Возможно, оно вам необходимо для восстановления душевного равновесия. Но при этом не забывайте о близких. Они в этот уик-энд рассчитывают на вас. Сон может оказаться вещим и исполнится через четыре дня.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 29 августа 2020 для Водолеев

В этот день имеет смысл заняться делом, которое вы в сердцах бросили на прошлой неделе. Должно получиться. Не исключены финансовые потери или появление на пути серьезных трудностей, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных. Вечером возможны осложнения взаимоотношений из-за действий одного из домочадцев.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 29 августа 2020 для Рыб