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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 августа 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 августа 2020 года
Обновлено 07:22 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com
Гороскоп на сегодня, 29 августа, советует Водолеям принимать важные решения максимально осторожно и не переживать о мелочах, а Рыбам - не прятаться от проблем.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 29 августа 2020 для Овнов 

Опрометчивые поступки сегодня будут приносить максимум проблем. Особенно это касается сферы отношений. Лучше дважды подумать, прежде чем что-то сказать. Астрологи советуют меньше критиковать близких людей, иначе в противном случае все закончится ссорами.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 29 августа 2020 для Тельцов 

Начинается период, когда бездействие равноценно проигрышу. Астрологи советуют действовать уверенно, стремительно, не слушая чужих советов и подсказок. Это очень важный для вас день, когда решительные действия определяют дальнейшую стратегию побед.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 29 августа 2020 для Близнецов 

Благоприятный и спокойный день, звезды и планеты в довольно гармоничном положении. Это прекрасное время для домашних дел, ремонта, уборки. Вечер можно посвятить встречам с друзьями, посиделкам с близкими.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 29 августа 2020 для Раков

Звезды могут сделать вас чрезмерно сентиментальными сегодня. Не позволяйте себе надолго задерживаться в прошлом времени, думая об ошибках, несказанных словах и обидах. Лучше думать о том, какие удачные моменты ждут впереди, и оптимистично смотреть в будущее.

Лев (23 июля - 29 августа)

Гороскоп на 29 августа 2020 для Львов   

Эгоизм может привести к регрессу в любви, в делах и в работе. Рекомендуется больше думать об окружающих, учитывать и свои интересы, и интересы семьи или рабочего коллектива. Постарайтесь оптимизировать свой труд и избавиться от лишних дел.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 29 августа 2020 для Дев  

Запаситесь терпением и силой воли. Это прекрасный день для усердной работы. Не стоит откладывать дела в долгий ящик. Продуктивность на максимуме, поэтому можно привести в порядок даже запутанные и проблемные моменты, разобраться с документами или выплатами долгов.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 29 августа 2020 для Весов 

Опасайтесь сегодня лени и прокрастинации. Если хочется стать успешнее и богаче, придется трудиться, не покладая рук, но этот труд окупится сполна. В любовной сфере вас ожидают некоторые трудности, обойти которые поможет лишь стремление к компромиссам.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 29 августа 2020 для Скорпионов 

В этот день многим представителям вашего Знака удастся достичь больших высот в работе и бизнесе. Очень важно не только добиться высоких результатов, но и закрепить их. Астрологи советуют не радоваться раньше времени, а проверять проделанную работу на наличие ошибок.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 29 августа 2020 для Стрельцов 

В этот день рискуют остаться в проигрыше обидчивые и завистливые люди. Если кто-то добьется успеха, стоит поучиться чему-то у этого человека, ведь далеко не всегда мы становимся успешными из-за одной лишь удачи. Выходите из зоны комфорта, не бойтесь испытаний.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 29 августа 2020 для Козерогов

Сегодняшние звезды и планеты будут благоприятными для вас. Есть возможность преуспеть во всех сферах жизни, поэтому не стоит отдыхать больше положенного и терять силу воли. Если покажется, что пора всё бросить и сдаться, значит, успех уже близок.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 29 августа 2020 для Водолеев

В сегодняшних проколах и проблемах не стоит искать какого-то скрытого смысла, обвиняя во всем звезды и Вселенную. Астрологи советуют принимать важные решения максимально осторожно и не переживать о мелочах: незначительные неприятности никак не отразятся на крупных планах и будущих успехах.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 29 августа 2020 для Рыб

Это прекрасный день для любовных приключений, романтики и флирта. Звезды подарят вам особую харизму и обаяние, так что найти вторую половинку не составит труда. Не бойтесь быть в самой гуще событий, не прячьтесь от проблем. Ищите свое счастье, потому что оно рядом.

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Автор:

Телеграф
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