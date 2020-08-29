Гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 августа 2020 года

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 30 августа 2020 для Овнов
Вас не всегда сразу понимают правильно, будьте готовы к долгим объяснениям. Вечер отличается напряженным эмоциональным фоном. В это время трудно будет избежать разногласий и споров. Постарайтесь не допустить серьезного конфликта - это в ваших силах.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 30 августа 2020 для Тельцов
Вероятны недоразумения на работе, трудности в общении с коллегами и руководством. Не торопитесь с выводами: пройдет немного времени, и все признают вашу правоту. Необдуманные решения часто ведут к финансовым потерям. Крупные покупки, сделанные в спешке, едва ли будут удачными. Нежелательно брать или давать деньги в долг, обращаться за кредитом в банк.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 30 августа 2020 для Близнецов
Будет шанс подняться по карьерной лестнице, добиться заметного роста доходов. Хорошо складываются отношения с близкими, вы легко находите общий язык с теми, кто вам небезразличен. Будет возможность порадовать родственников, помирить тех, кто в ссоре, решить какие-то семейные проблемы.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 30 августа 2020 для Раков
Будет шанс произвести хорошее впечатление на влиятельного человека, который позже станет вашим надежным союзником. Позже полезно будет сосредоточиться на самостоятельной работе. Там, где требуются сотрудничество и совместные действия, могут возникать сложности, потому что каждый будет ждать от партнера слишком многого.
Лев (23 июля - 28 августа)
Гороскоп на 30 августа 2020 для Львов
Вторая половина дня подходит для учебы и самообразования, в это время любая полезная информация усваивается быстро. Не исключены удачные деловые встречи, интересные предложения о долгосрочном сотрудничестве.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 30 августа 2020 для Дев
Вторая половина дня приносит мелкие, но многочисленные проблемы, решение которых может отнять немало времени. Запаситесь терпением и старайтесь не раздражаться, если не все сразу сложится так, как надо.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 30 августа 2020 для Весов
Сегодня будет возможность осуществить какие-то старые планы, воплотить в жизнь смелые идеи. Окружающие не сразу одобрят ваши замыслы, но это не беда. Начинайте действовать в одиночку, после первых успехов добровольные помощники подтянутся.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 30 августа 2020 для Скорпионов
День подходит для того, чтобы взяться за что-то совершенно новое. Вы быстро разберетесь, что к чему, не допустите досадных промахов. Будет возможность в чем-то помочь близкому человеку, поддержать того, кто оказался в сложной ситуации.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 30 августа 2020 для Стрельцов
Будет возможность изменить к лучшему отношения, которые в последнее время складывались напряженно. Откровенный разговор позволит многое прояснить, недопонимание останется в прошлом. Вечер стоит провести с любимым человеком, это порадует вас обоих.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Гороскоп на 30 августа 2020 для Козерогов
Старайтесь избегать любых конфликтов, если они все же возникнут, восстановить мир будет трудно. Вечер лучше посвятить спокойному отдыху. Он поможет восстановить силы и энергию, настроиться на более позитивный лад. Поднимут настроение и новости, которые вы получите от друзей.
Водолей (21 января - 18 февраля)
Гороскоп на 30 августа 2020 для Водолеев
Подумайте, к кому можно обратиться за помощью и поддержкой; собственных усилий может оказаться недостаточно, чтобы добиться цели. Во второй половине дня возможны хорошие новости. Щедро это время и на интересные предложения. Не торопитесь давать ответ: стоит все хорошо обдумать. Друзья охотно делятся интересными идеями, вам наверняка захочется поддержать их.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 30 августа 2020 для Рыб
Можно учиться чему-то новому, собирать информацию. Вы быстро запоминаете все, что может пригодиться, и делаете правильные выводы. В личных делах часто помогает интуиция. Ее подсказки всегда оказываются кстати, благодаря им вы не допускаете ошибок.