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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 сентября 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 сентября 2020 года
Обновлено 09:53 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com
Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2020 года обещает Весам наиболее удачный период для деловых переговоров, а Скорпионам советует оградить себя от мыслей и людей, которые могут испортить настроение.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 12 сентября 2020 для Овнов 

В данный период противопоказаны чрезмерные физические и умственные нагрузки. Постарайтесь не вмешиваться в чужие дела. Возможны разногласия с коллегами, а также с начальством по любым, даже непринципиальным вопросам. Сейчас нужно особенно внимательно отнестись к своему здоровью.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 12 сентября 2020 для Тельцов 

Расслабляться не придется, иначе рискуете потерять свои позиции на деловом поприще. Возможны неприятности на работе. Избегайте споров с руководством и коллегами, победа будет не на вашей стороне. Обходите за версту тех, кто постоянно жалуется, - эти люди просто питаются вашей энергией.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 12 сентября 2020 для Близнецов 

В этот день могут поступить заманчивые предложения. Сейчас особенно вдумчиво взвешивайте все "за" и "против" перед тем, как примете важное решение. Не спорьте с родными, особенно с людьми старшего поколения. В этот период ваш острый язычок может сослужить вам плохую службу: за резкие высказывания придется долго расплачиваться.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 12 сентября 2020 для Раков

День творческой и физической активности. Полезна коллективная работа, всевозможные поездки или путешествия. Полезны водные процедуры, воздушные ванны и любые физические упражнения.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 12 сентября 2020 для Львов   

Успех будет гарантирован только в том случае, если вы сумеете правильно оценить ситуацию и убедить окружающих в своей правоте. Но не пытайтесь действовать с позиции силы. Находчивость и тактичность быстрее приведут к нужному результату. Бережно отнеситесь к своему здоровью, не переутомляйтесь - все внимание на суставы и почки.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 12 сентября 2020 для Дев  

Довольно противоречивый период. Предположительно связан с травлей, гонениями, преследованиями. Возможны ревность и зависть со стороны партнеров. Лучше проявить осторожность и не начинать новых дел.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 12 сентября 2020 для Весов 

Для вас идет благополучный период, - который внесет яркие краски практически во все области профессиональной деятельности. Наиболее удачно будут складываться переговоры. Ваше мнение придется по вкусу руководству и встретит одобрение коллег, так что не стесняйтесь выдвигать новые предложения.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 12 сентября 2020 для Скорпионов 

Постарайтесь оградить себя от мыслей и людей, которые могут испортить вам настроение. По возможности не принимайте участия в спорах и обсуждениях новых проектов. Больше времени уделяйте делам, которые вам по душе. Стоит вернуться к работе, которую вы долгое время откладывали, но, выполняя ее, ни к кому не обращайтесь за помощью.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 12 сентября 2020 для Стрельцов 

На работе могут возникнуть непредвиденные трудности. Когда вам покажется, что успех совсем близок, на пути будут вырастать горы препятствий, мешающих осуществлению планов. Не отчаивайтесь, скоро этот период пройдет, и удача вернется к вам. Пока же старайтесь не браться за новые проекты.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 12 сентября 2020 для Козерогов

Дел будет много, но звезды не советуют торопиться - работайте спокойно и вдумчиво. Не пренебрегайте помощью людей, которые искренне желают вам добра. Постарайтесь плохое настроение не срывать на коллегах и своих близких. Идет удачный период для новых знакомств, поэтому старайтесь чаще бывать на людях.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 12 сентября 2020 для Водолеев

Этот день подходит для укрепления деловой репутации, завязывания полезных знакомств. На работе удачно сложатся переговоры, и вы легко будете достигать желаемых результатов. Следует быть внимательнее с финансами. Не рекомендуется брать деньги в долг.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 12 сентября 2020 для Рыб

События будут развиваться не совсем так, как вы этого хотите. Повлиять на их ход вам вряд ли удастся. Лучше не вмешивайтесь в процесс - большая часть неприятностей исчезнет сама собой. Не давайте сами никаких обещаний и не слишком верьте на слово окружающим.

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