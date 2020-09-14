Гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 сентября 2020 года

Сколько бы вы не убеждали себя, что обязанность и долг на первом месте, скорее всего, большую часть времени вы посвятите тому, что нравится лично вам, будь то хобби, встречи с друзьями или просто отдых. Не сдерживайте свою тягу к общению, и тогда сегодня у вас будет шанс добиться от окружающих того, к чему вы давно стремились.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 14 сентября 2020 для Овнов

Напряженный день. Особенно сложным он будет для Овнов, которые не любят признавать и исправлять свои ошибки. Придется вернуться к каким-то старым задачам и постараться найти новый способ решить их. Возможны разногласия в семье. Чаще всего споры возникают из-за денег или общего имущества. Компромисс найти можно, но для этого нужно принять во внимание чужое мнение, даже если вам этого не хочется. Многие Овны настаивают на своем, даже когда здравый смысл подсказывает им, что делать этого не стоило бы. Такое упорство может обернуться неприятностями.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 14 сентября 2020 для Тельцов

Подходящий день для того, чтобы позаботиться о собственном благополучии и сделать нечто полезное для общества. Вам не хочется тратить время на пустяки, и это хорошо: наступил удачный момент для того, чтобы сосредоточиться на достижении самых важных целей. Решительность и настойчивость приносят потрясающие плоды. Благодаря им вы сможете обезоружить недоброжелателей, оставить соперников позади. Не всегда легко найти общий язык с окружающими. Чужие замечания часто неприятно удивляют вас, могут сбивать с толку. К тому же на критику вы сегодня реагируете гораздо острее, чем обычно.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 14 сентября 2020 для Близнецов

Возможны недоразумения в начале дня. Далеко не все в это время будет идти по плану. Однако вы быстро сориентируетесь в ситуации, поймете, как стоит действовать. Не исключено, что принять правильное решение помогут люди, которым вы доверяете. Позже появится возможность решить вопросы, которые тревожили вас в последнее время. Вторая половина дня будет очень плодотворной. Вы сможете добиться успеха во всем, за что беретесь, если не будете сомневаться в своих силах. Вечер стоит провести с близкими: они будут рады общению с вами.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 14 сентября 2020 для Раков

Отличный день для делового общения, обсуждения вопросов, касающихся совместной работы, долгосрочного сотрудничества и просто планов на будущее. Вы хорошо знаете, чего хотите добиться, ставите четкие цели перед своими союзниками, но ни от кого не требуете невозможного; это внушает уважение. Возможны приятные новости, касающиеся членов семьи и других близких вам людей. Не исключено, что полученные известия повлияют на ваши планы, заставят отложить одни дела на потом, чтобы заняться совершенно другими.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 14 сентября 2020 для Львов

Что бы ни происходило сегодня, прислушивайтесь к интуиции. Она обязательно подскажет, что и когда нужно делать, от каких шагов пока стоит воздержаться и какие встречи лучше отложить. Лучше не доверять новых знакомых, даже если они очень стараются завоевать вашу симпатию. Вам не всегда удается составить верное впечатление об окружающих. День благоприятен с точки зрения финансов. Будет шанс неплохо заработать, заключить выгодные сделки. В личных отношениях не все гладко, но проблемы носят временный характер, и вы это знаете.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 14 сентября 2020 для Дев

Будьте готовы сражаться. Вряд ли удастся достичь успеха без борьбы или получить нужный результат, не прикладывая усилий. Чаще обычного возникают разногласия с союзниками; возможно, к концу дня вы поймете, что гораздо проще и эффективнее будет действовать самостоятельно. Вероятны неожиданные встречи, некоторые Девы получат предложения, от которых не захотят отказаться. Многие замечают ваши таланты, на которые прежде не обращали внимания, и начинают смотреть на вас совсем иначе. Например, тот, кто прежде был совершенно равнодушен, может по-настоящему влюбиться.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 14 сентября 2020 для Весов

Большая часть дня благоприятна; лишь вечером дадут о себе знать негативные тенденции, но их влияние не помешает вам осуществить задуманное. Вам придется быть немного осторожнее, да стараться не принимать решений, поддавшись влиянию со стороны. Не исключено, что могут напомнить о себе люди, которые когда-то принесли вам неприятности. Возможны удачные совпадения, а также случайные встречи, благодаря которым вы раньше других узнаете нечто важное. В середине дня будет возможность исправить какие-то ошибки, совершенные раньше, и вы ее не упустите. Весь день подходит для покупок.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 14 сентября 2020 для Скорпионов

Благоприятный день для общения. Вероятны интересные знакомства. Они могут положить начало романтическим историям, если вы захотите этого и проявите инициативу. Не все отношения со временем станут серьезными, но позитивные эмоции вы получите в любом случае. Привычные дела могут казаться утомительными и скучными, если заниматься ими в одиночку. Так что поищите помощников! Возможны незапланированные поездки. Порой отправляться в дорогу приходится в незнакомой компании, но вы не теряетесь и находите способ понравиться всем.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 14 сентября 2020 для Стрельцов

Начало дня не подходит для обсуждения важных вопросов. Вам трудно сосредоточиться и не всегда удается сохранять спокойствие. Оппоненты могут воспользоваться моментом и навязать вам свою точку зрения. Помните, что далеко не все, кто пытается вмешиваться в ваши дела и давать советы, действительно руководствуются благими намерениями. Позже появится возможность решить какие-то вопросы, давно не дававшие покоя. Вы вовремя проявите настойчивость, и добьетесь даже лучшего результата, чем ожидали. Не исключено, что повезет в деле, которое казалось почти безнадежным, и вы одержите важную победу.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 14 сентября 2020 для Козерогов

Благоприятный день для общения. Хорошо проходят встречи в неформальной обстановке; на них можно обсуждать даже важные деловые вопросы. Не исключены необычные предложения. Не спешите отвечать согласием, даже если заинтересованы - возможно, вам рассказали не все, что стоит знать. Ваша поддержка может потребоваться людям, от которых многое зависит. Пойдите им навстречу, и вы обретете очень полезных союзников. Возможны денежные поступления. Они вряд ли будут значительными, но позволят сделать какие-то приятные покупки.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 14 сентября 2020 для Водолеев

Будьте внимательны в начале дня. Это не лучшее время для начала новых дел, даже если они кажутся простыми. Очень часто ваши планы нарушаются. Подводят люди, на которых вы рассчитывали, некстати ломается техника, из-за задержек в пути срываются встречи. Но со временем влияние позитивных тенденций усиливается. Вторая половина дня проходит очень приятно и интересно. Она дает возможность успешно завершить важные дела, справиться с тем, что прежде не получалось. Иногда удается по-новому взглянуть на какие-то привычные вещи, и вас это очень радует.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 14 сентября 2020 для Рыб