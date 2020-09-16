Гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 сентября 2020 года

Гороскоп на сегодня, 16 сентября 2020 года, советует Близнецам, перед тем как что-либо предпринять, сначала подумать и посоветоваться с компетентными людьми, а Ракам не следует отказываться от деловых встреч и переговоров.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 16 сентября 2020 для Овнов

Данный день не принесет разочарований. Можно смело планировать разговоры с вышестоящими лицами. Вам удастся провести их на высоком уровне и с выгодой для себя. Многое будет даваться вам гораздо легче, чем другим людям. Это благоприятный период в плане проведения оздоровительных процедур.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 16 сентября 2020 для Тельцов

На данном этапе стоит воздержаться от дел, требующих слишком активных действий. Работу нужно делать тщательно и не спеша. Этот день подходит для всего, что связано с любовными отношениями. Возможны новые многообещающие знакомства.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 16 сентября 2020 для Близнецов

Перед тем как что-либо предпринять, сначала подумайте и посоветуйтесь с коллегами, членами семьи или просто компетентными людьми. В данный период вы будете полны сил, а вот сможете ли применить их с пользой для дела, будет зависеть только от вас.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 16 сентября 2020 для Раков

Идет благоприятное время для того, чтобы заняться реализацией своих планов. Не следует отказываться от деловых встреч и переговоров. Не забывайте учитывать мнение окружающих людей, особенно если дорожите отношениями. Воздержитесь от критики и обидных высказываний в адрес своих близких.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 16 сентября 2020 для Львов

Этот день подходит для конструктивного общения, работы с надежными источниками информации. Любой ценой уходите от ссор или выяснения отношений. В разгоревшемся конфликте вряд ли удастся одержать победу. Найдите себе занятие, которое доставит удовольствие.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 16 сентября 2020 для Дев

В данный период нежелательно браться за решение сложных задач. Внимательно проверяйте все деловые бумаги. Сейчас у вас хватит дипломатических способностей и умения находить нужные слова в разговоре с собеседником. Но не поддавайтесь пустым обещаниям и не доверяйте непроверенной информации.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 16 сентября 2020 для Весов

День ощущения радости от бытия, обретения внутренней свободы. Этот день очень удачен для заключения браков - такой союз будет долгим, в нем никогда не угаснет любовь.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 16 сентября 2020 для Скорпионов

День может преподнести не совсем приятные сюрпризы в области возвышенных чувств. Уделите больше внимания своим близким. Сейчас вы способны обидеть или ущемить их интересы. Из-за этого могут всплыть давние обиды и претензии.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 16 сентября 2020 для Стрельцов

Подходящее время для отдыха после напряженной работы. Лучше всего не начинать чего-либо нового и глобального, а быстро завершить ранее начатое и спланированное. Неплохой и довольно плодотворный период для делового сотрудничества, основанного на взаимопонимании и отсутствии каких-либо разногласий.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 16 сентября 2020 для Козерогов

Никаких резких изменений произойти не должно. Только не ввязывайтесь в конфликты с неуравновешенными людьми. Это неподходящее время для решения спорных вопросов. В кругу семьи вы будете чувствовать себя как за каменной стеной.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 16 сентября 2020 для Водолеев

Душевное равновесие будет вашим спутником. Период стоит посвятить построению планов на будущее, разнообразить свой досуг, больше бывать на свежем воздухе. Если вы одиноки, старайтесь не пропускать приглашений на увеселительные мероприятия.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 16 сентября 2020 для Рыб