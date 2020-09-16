Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 сентября 2020 года

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 17 сентября 2020 для Овнов
Опасайтесь обмана со стороны окружающих. Не исключено, что кто-то из вашего окружения попробует обвести вас вокруг пальца. Также вполне возможно, что на вас обрушится давление со стороны родственников и друзей. Общение с близкими лучше ограничить.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 17 сентября 2020 для Тельцов
В такой день лучше быть искренними с окружающими. Звезды и планеты не в лучшем положении, поэтому любые ссоры и неуважительное поведение рискуют перерасти в очень сильные конфликты. Есть и плюсы: улучшится память и сообразительность.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 17 сентября 2020 для Близнецов
Очень продуктивна творческая деятельность. Звезды помогут вам в реализации задуманного и в постановке новых задач. Панацеей от проблем в финансовой сфере станет трудолюбие. В любви лекарством от бед будет взаимопонимание и уступчивость.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 17 сентября 2020 для Раков
В этот день можно легко разминуться с удачей. Признаком того, что вы движетесь в верном направлении, станет отсутствие проблем. Если начались неурядицы и всё вокруг рушится, как карточный домик, лучше взять паузу, отдохнуть или сменить обстановку.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 17 сентября 2020 для Львов
Возможны ссоры с близкими людьми. Самое главное сейчас - не привлекать к решению внутрисемейных проблем окружающих. Желательно в этот день быть отзывчивее. Астрологи советуют не игнорировать просьбы коллег о помощи.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 17 сентября 2020 для Дев
Это прекрасный день для уборки, очистки информационного пространства, избавления от лишних вещей. Также в этот день полезно заводить новые знакомства, браться за новые дела. Нужно помнить о балансе - если мы что-то удаляем, стоит тут же восполнить пробелы, и наоборот.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 17 сентября 2020 для Весов
Звезды и планеты в небольшом раздрае, поэтому в течение дня можно ожидать череду мелких проблем и задержек в делах. Не стоит поддерживать в себе меланхоличный настрой, так как из-за него появится риск совершить досадную ошибку. Старайтесь мыслить позитивно.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 17 сентября 2020 для Скорпионов
Вас может ожидать приятный визит дальнего родственника или старого друга. Также звезды и планеты помогут в новых знакомствах. Ночные светила сделают вас более обаятельными, так что можно рассчитывать на обретение любви. Риск того, что все пойдет наперекосяк, минимален.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 17 сентября 2020 для Стрельцов
Старайтесь оставаться вовлеченными во всё - в дела дома, на работе, в любовные проблемы и в общение с близкими. Это один из тех дней, когда необходимо следить за всем, что происходит. Безделье и лень могут сделать из вас аутсайдера и лишить удачи.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Гороскоп на 17 сентября 2020 для Козерогов
Этот день не подходит для самоанализа. Лучше не копаться в прошлом и у себя в голове, пытаясь найти ответы на волнующие вопросы. Вместо поисков ответов на вопросы "как?" и "почему?", лучше заняться поисками новых увлечений и постановкой новых глобальных целей.
Водолей (21 января - 18 февраля)
Гороскоп на 17 сентября 2020 для Водолеев
Старайтесь не упускать деталей. В этот день важна каждая мелочь, каждое брошенное окружающими людьми слово. В финансовой и деловой сферах вас могут ожидать внеплановые изменения, срывы планов. В любви все будет предельно спокойно.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 17 сентября 2020 для Рыб
Окружающие люди могут провоцировать вас. Если отвечать на провокации, можно серьезно подпортить себе настроение и сорвать важные планы. Астрологи рекомендуют не обращать внимания на врагов и их выпады. Гораздо важнее сфокусироваться на приятных вещах.