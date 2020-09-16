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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 сентября 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 сентября 2020 года
Обновлено 17:50 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com
Начало дня будет нервным и напряженным. Очень сложно оказывается сосредоточиться на делах. Особенно трудно будет тем, кто не привык действовать самостоятельно. Такие люди рискуют совершенно растеряться. Гораздо лучше складывается вторая половина дня. Она дает возможность довести начатые дела до конца. Наверняка удастся найти решение, которое устроит всех.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 17 сентября 2020 для Овнов 

Опасайтесь обмана со стороны окружающих. Не исключено, что кто-то из вашего окружения попробует обвести вас вокруг пальца. Также вполне возможно, что на вас обрушится давление со стороны родственников и друзей. Общение с близкими лучше ограничить.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 17 сентября 2020 для Тельцов 

В такой день лучше быть искренними с окружающими. Звезды и планеты не в лучшем положении, поэтому любые ссоры и неуважительное поведение рискуют перерасти в очень сильные конфликты. Есть и плюсы: улучшится память и сообразительность.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 17 сентября 2020 для Близнецов 

Очень продуктивна творческая деятельность. Звезды помогут вам в реализации задуманного и в постановке новых задач. Панацеей от проблем в финансовой сфере станет трудолюбие. В любви лекарством от бед будет взаимопонимание и уступчивость.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 17 сентября 2020 для Раков

В этот день можно легко разминуться с удачей. Признаком того, что вы движетесь в верном направлении, станет отсутствие проблем. Если начались неурядицы и всё вокруг рушится, как карточный домик, лучше взять паузу, отдохнуть или сменить обстановку.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 17 сентября 2020 для Львов   

Возможны ссоры с близкими людьми. Самое главное сейчас - не привлекать к решению внутрисемейных проблем окружающих. Желательно в этот день быть отзывчивее. Астрологи советуют не игнорировать просьбы коллег о помощи.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 17 сентября 2020 для Дев  

Это прекрасный день для уборки, очистки информационного пространства, избавления от лишних вещей. Также в этот день полезно заводить новые знакомства, браться за новые дела. Нужно помнить о балансе - если мы что-то удаляем, стоит тут же восполнить пробелы, и наоборот.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 17 сентября 2020 для Весов 

Звезды и планеты в небольшом раздрае, поэтому в течение дня можно ожидать череду мелких проблем и задержек в делах. Не стоит поддерживать в себе меланхоличный настрой, так как из-за него появится риск совершить досадную ошибку. Старайтесь мыслить позитивно.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 17 сентября 2020 для Скорпионов 

Вас может ожидать приятный визит дальнего родственника или старого друга. Также звезды и планеты помогут в новых знакомствах. Ночные светила сделают вас более обаятельными, так что можно рассчитывать на обретение любви. Риск того, что все пойдет наперекосяк, минимален.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 17 сентября 2020 для Стрельцов 

Старайтесь оставаться вовлеченными во всё - в дела дома, на работе, в любовные проблемы и в общение с близкими. Это один из тех дней, когда необходимо следить за всем, что происходит. Безделье и лень могут сделать из вас аутсайдера и лишить удачи.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 17 сентября 2020 для Козерогов

Этот день не подходит для самоанализа. Лучше не копаться в прошлом и у себя в голове, пытаясь найти ответы на волнующие вопросы. Вместо поисков ответов на вопросы "как?" и "почему?", лучше заняться поисками новых увлечений и постановкой новых глобальных целей.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 17 сентября 2020 для Водолеев

Старайтесь не упускать деталей. В этот день важна каждая мелочь, каждое брошенное окружающими людьми слово. В финансовой и деловой сферах вас могут ожидать внеплановые изменения, срывы планов. В любви все будет предельно спокойно.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 17 сентября 2020 для Рыб

Окружающие люди могут провоцировать вас. Если отвечать на провокации, можно серьезно подпортить себе настроение и сорвать важные планы. Астрологи рекомендуют не обращать внимания на врагов и их выпады. Гораздо важнее сфокусироваться на приятных вещах.

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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