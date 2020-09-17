Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 сентября 2020 года

Сегодня день хорош для творчества, самовыражения, любви, новых встреч и знакомств, флирта, романов. Звезды не склоняют к решению сверхзадач, зато благоприятствуют спокойному и размеренному претворению в жизнь давно задуманных планов.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 17 сентября 2020 для Овнов

Напряженный день. Особенно сложным он будет для Овнов, которые не любят признавать и исправлять свои ошибки. Придется вернуться к каким-то старым задачам и постараться найти новый способ решить их. Возможны разногласия в семье. Чаще всего споры возникают из-за денег или общего имущества. Компромисс найти можно, но для этого нужно принять во внимание чужое мнение, даже если вам этого не хочется. Многие Овны настаивают на своем, даже когда здравый смысл подсказывает им, что делать этого не стоило бы. Такое упорство может обернуться неприятностями.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 17 сентября 2020 для Тельцов

Поторопитесь: важно успеть сделать как можно больше полезного с утра. С каждым часом деловая активность снижается, сосредоточиться становится труднее, вы чаще отвлекаетесь и допускаете больше ошибок. К тому же окружающие вмешиваются в ваши дела, причем делают это не очень-то деликатно. Это раздражает. Вторая половина дня больше подходить для отдыха и приятного общения, чем для чего-либо еще. Можно позвать друзей в гости: все отлично проведут время. Вероятны хорошие новости, а также какие-то необычные предложения, от которых вам не захочется отказываться.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 17 сентября 2020 для Близнецов

Нелегко сосредоточиться, но ситуация требует именно этого. Дел будет больше, чем обычно, и каждое из них потребует внимания. При этом вряд ли кто-то возьмет на себя решение ваших проблем, на помощь со стороны лучше не рассчитывать. Старайтесь не рисковать. К сожалению, сегодня вам везет далеко не во всем, так что лучше действовать осторожно. Вероятны бытовые трудности. Например, не исключено, что выйдет из строя какая-то домашняя техника, и вам придется покупать новую. Возможны и другие незапланированные расходы.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 17 сентября 2020 для Раков

Подходящий день для того, чтобы рассказать друзьям и единомышленникам о своих планах, поделиться идеями, которые вряд ли удастся осуществить в одиночку. Вы наверняка получите поддержку и вскоре сможете перейти от обсуждения к конкретным действиям. Благодаря надежным союзникам вы становитесь куда храбрее и решительнее, меньше сомневаетесь. Не бойтесь экспериментировать, ваши смелые и неожиданные решения могут оказаться исключительно удачными. В работе может пригодиться то, чему вы научились давным-давно.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 17 сентября 2020 для Львов

День пройдет хорошо. Вы можете сделать то, что давно планировали, завершить начатое раньше. Многие Львы удачно решат финансовые вопросы, смогут укрепить свои позиции. Возможно благоприятное для вас урегулирование давних юридических противостояний. Будет шанс получить то, к чему вы давно стремились. Вероятны денежные поступления, не исключено возвращение каких-то старых долгов. Радует общение с близкими: они понимают вас и во всем поддерживают. Во второй половине дня возрастает творческий потенциал, появляются хорошие идеи.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 17 сентября 2020 для Дев

Вы стремитесь достичь невозможного и имеете все шансы это сделать. Торопиться не стоит, потому что с каждым часом ситуация меняется. Если что-то не получилось с утра, попробуйте вернуться к этому вечером: не исключено, что на этот раз результат будет лучше. Настойчивость полезна не только в деловой сфере, но и в личных отношениях. Вероятны денежные поступления, в том числе - настолько значительные, что вы сможете позволить себе какие-то крупные приобретения. Когда речь идет о покупках, лучше руководствоваться собственным здравым смыслом, а не чьими-то советами.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 17 сентября 2020 для Весов

Можно решать юридические вопросы, заниматься оформлением документов, подписывать договоры и соглашения о сотрудничестве. Дела, требующие аккуратности, сосредоточенности и внимания к деталям сегодня не кажутся вам утомительными. Вы справляетесь с ними хорошо, даже если не имеете большого опыта в данной сфере. Трудности могут возникнуть там, где требуются творческий подход и фантазия. Порой вам не хватает собственных идей, но чужие вы стараетесь оценить по достоинству. Близкие часто дают хорошие советы - стоит прислушаться.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 17 сентября 2020 для Скорпионов

Подходящий день для того, чтобы показать, на что вы способны. Люди, которые прежде сомневались в ваших талантах, поймут, что вам по силам многое. Будет шанс произвести хорошее впечатление на тех, кто прежде не обращал на вас внимания. Не исключено, что простым интересом дело не ограничится, появится взаимная симпатия. Если сейчас вы поведете себя правильно, то чуть позже получите массу интересных предложений. Однако не все будет даваться легко. Ваши давние недоброжелатели сейчас активны и изобретательны, не исключено, что они попытаются помешать вам. Будьте готовы дать отпор.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 17 сентября 2020 для Стрельцов

Звезды поддерживают вас во всем, день открывает интересные возможности. Не бойтесь браться за масштабные проекты, серьезные дела. Вряд ли возникнут какие-то трудности, которые помешали бы вам осуществить задуманное. Если преграды на пути все же появляются, обязательно находятся люди, при поддержке которых можно их преодолеть. Вас ждут приятные встречи. Напоминают о себе старые знакомые, вы будете рады поговорить с ними. Будет шанс восстановить какие-то давние романтические отношения, помириться с человеком, с которым вы были в ссоре.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 17 сентября 2020 для Козерогов

Будет непросто. В начале дня могут произойти события, которых вы совершенно не ожидали. Планы придется не корректировать, а кардинально менять, причем очень быстро. Можно посоветоваться с людьми, опыт которых внушает доверие. Однако стоит иметь в виду, что некоторые ваши знакомые склонны переоценивать свои знания и житейскую мудрость. Не рискуйте деньгами, вероятность финансовых потерь велика. Лучше не давать обещаний, не брать на себя каких-то серьезных обязательств - выполнить их будет трудно.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 17 сентября 2020 для Водолеев

Вы полны оптимизма и уверены в успехе всех своих начинаний. Зря. Есть опасность, что даже в хорошо продуманных планах обнаружатся слабые места, что уж говорить об идеях, которые внезапно пришли в голову и не подвергались даже символической критике. Немного здорового скептицизма вам сегодня не повредит. Именно благодаря ему вы не наделаете ошибок, о которых позже пришлось бы сожалеть. Возможны разногласия с близкими, какие-то неприятные разговоры. Будьте терпеливы - и решение, которое устроит всех, обязательно найдется.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 17 сентября 2020 для Рыб