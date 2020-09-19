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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 сентября 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 сентября 2020 года
Обновлено 18:01 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com
Начало дня будет отличным, плодотворным и интересным. Кому не понравится это время - так это людям, который привыкли идти одним-единственным путем и никуда не сворачивать; им будет трудно придерживаться привычной тактики. Вторая половина дня складывается весьма напряженно. Только самым хладнокровным удается держать себя в руках и не поддаваться на провокации.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 20 сентября 2020 для Овнов 

День может оказаться очень тяжелым: возможны неприятности в личной жизни, вплоть до любовных драм. Астрологи советуют в начале дня сфокусироваться на положительных мыслях. Только позитивный настрой поможет избежать любых неприятностей.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 20 сентября 2020 для Тельцов 

Продуктивный день, который принесет приятные новости, особенно тем, чья работа связана с документами и ценными бумагами. Удачны составления значимых отчетов, подписание договоров, взятие кредитов и любые переговоры делового характера.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 20 сентября 2020 для Близнецов 

День удачен для всех дел, к которым необходимо вернуться и довести до логического конца. Звезды обещают возможности, чтобы расстаться с чем-то надоевшим, бесперспективным, не приносящим радости и заставляющим постоянно оглядываться в прошлое.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 20 сентября 2020 для Раков

Звезды принесут возможность закрепиться на достигнутых позициях и продвинуться дальше. Благосклонность планет распространится практически на все сферы жизни, но особые успехи ждут в карьере, предпринимательстве, любовных отношениях, финансовых вложениях.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 20 сентября 2020 для Львов   

Начнется день бодро и даже несколько игриво, а первая половина суток будет наполнена волнующими и многообещающими событиями. Тем не менее спокойствия ради астрологи советуют ни во что не вовлекаться эмоционально, а занять выжидательную позицию.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 20 сентября 2020 для Дев  

День рабочих вопросов, поэтому астрологи советуют отключить вечером телефон, чтобы не отвлекаться от семьи и бытовых дел: не стоит забывать, что близким людям нужно не меньше внимания и заботы. Поэтому важно успеть выполнить все обязанности в рабочие часы.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 20 сентября 2020 для Весов 

Наступает день исполнения желаний во всех сферах жизни. И для этого не придется много стараться. Новые возможности обогатят и научат правильной жизни. Планеты дают все шансы, раскрывая таланты, усиливая интуицию и даря полезные связи. Дело за малым - воспользоваться этим.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 20 сентября 2020 для Скорпионов 

Вас ждет много различных начинаний. Правда, многие из них, принеся удовлетворение материальных и карьерных амбиций, почему-то негативным образом отразятся на бытовой стороне жизни. Впрочем, астрологи советуют не волноваться на этот счет, так как в приоритете в эти сутки именно работа.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 20 сентября 2020 для Стрельцов 

Звезды предлагают найти то, что делает вас индивидуальностью, то есть свой почерк во всем, чем бы ни пришлось заниматься. Для кого-то это умение находить плюсы в любой ситуации, для других - талант спасать из депрессии даже тех, кого затянуло болото апатии, для третьих - дар предвидения.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 20 сентября 2020 для Козерогов

Это будет достаточно напряженный день. Особого внимания заслуживает здоровье. Астрологи советуют не взваливать на свои плечи слишком много дел - повышенные нагрузки, в том числе и эмоциональные, могут плохо сказаться на самочувствии и привести к энергетическому истощению.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 20 сентября 2020 для Водолеев

Скрупулезно и тщательно выполняйте возложенные обязанности и данные обещания - таков призыв звезд. Если ослабить контроль, то максимального результата можно не ждать, а вот конфликтов и разочарований - пожалуйста. Не стоит лишний раз рисковать своим положением и репутацией.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 20 сентября 2020 для Рыб

Предстоит изменить планы на ближайшее будущее - не исключено, что этого потребует какой-то значимый человек, противостоять которому будет невозможно по прозаическим причинам. Зато в результате он поможет достигнуть успеха в важном деле и развить какие-то ваши таланты.

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

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