Гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 сентября 2020 года

Звезды гороскопа 20 сентября 2020 года предполагают повышенную энергичность и целеустремленность, но вместе с тем мало склоняют к рациональному распределению ресурсов. Берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 20 сентября 2020 для Овнов

Напряженный день. Особенно сложным он будет для Овнов, которые не любят признавать и исправлять свои ошибки. Придется вернуться к каким-то старым задачам и постараться найти новый способ решить их. Возможны разногласия в семье. Чаще всего споры возникают из-за денег или общего имущества. Компромисс найти можно, но для этого нужно принять во внимание чужое мнение, даже если вам этого не хочется. Многие Овны настаивают на своем, даже когда здравый смысл подсказывает им, что делать этого не стоило бы. Такое упорство может обернуться неприятностями.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 20 сентября 2020 для Тельцов

Спокойный плодотворный день. Вы безошибочно расставляете приоритеты, понимаете, за что можно взяться в первую очередь, а что лучше отложить. Хорошо проходят рабочие поездки, деловые переговоры приносят ожидаемые результаты. Не исключено, что вам предложат сотрудничество на очень выгодных условиях. Могут возникать трудности там, где требуются фантазия и творческий подход: вам порой не хватает собственных идей. Тут на помощь придут знакомые - поделятся своими планами, подскажут, куда стоит двигаться. Будьте смелее в экспериментах: шансы достичь успеха высоки.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 20 сентября 2020 для Близнецов

День довольно напряженный, но все проблемы, которые он приносит, вы можете решить. Не всегда добиться нужного результата можно быстро, и ошибок порой не избежать, но вы не сдаетесь и не отказываетесь от задуманного. Уверенность в себе творит чудеса - именно благодаря ей вы не теряетесь в сложные моменты, принимаете верные решения. Вечер хорошо подходит для встречи с любимым человеком, вы отлично проведете время. Вероятны романтические сюрпризы, запоминающиеся свидания. На исходе дня некоторые Близнецы получат отличные новости.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 20 сентября 2020 для Раков

Начало дня благоприятно. Это время подходит для полезных дел, дает шанс справиться с тем, что раньше вам не давалось. У окружающих появляются интересные идеи, часто вы подхватываете их на лету и реализуете, извлекая немало пользы. Постепенно влияние позитивных тенденций снижается. Вторая половина дня может принести семейные разногласия, не исключены споры из-за денег и имущества. Некоторым Ракам будет трудно разобраться в собственных чувствах. Это тоже может стать преградой для нормального общения. Полезно немного побыть наедине с собой.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 20 сентября 2020 для Львов

Вам предстоит сделать очень многое. День складывается напряженно, порой вам даже дух некогда перевести: все время приходится решать какие-то задачи, порой очень сложные. Помогают давние союзники, старые друзья. Они хорошо понимают вас, часто даже не приходится объяснять, с какими трудностями вы столкнулись - все и так ясно. Вероятны небольшие денежные поступления, но и без расходов едва ли удастся обойтись. Лучше не спешить с покупками, особенно крупными: трудно будет сделать правильный выбор, вы рискуете потратить значительную сумму на то, что вам совсем не нужно.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 20 сентября 2020 для Дев

Все сложится неплохо, если вы не побоитесь экспериментировать, нарушать традиции и пробовать новые методы. Бесполезно пытаться повторить действия других, использовать чужой опыт, сейчас нужно действовать по-своему. Появляются хорошие идеи, но реализовать их пока нельзя. Сосредоточьтесь на подготовке, убедитесь, что располагаете всем, что нужно. Вероятны небольшие денежные поступления. Трудно будет избежать небольших разногласий в семье, споров. Порой вас не понимают самые близкие люди; но это - лишь вопрос времени.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 20 сентября 2020 для Весов

Можно решать юридические вопросы, заниматься оформлением документов, подписывать договоры и соглашения о сотрудничестве. Дела, требующие аккуратности, сосредоточенности и внимания к деталям сегодня не кажутся вам утомительными. Вы справляетесь с ними хорошо, даже если не имеете большого опыта в данной сфере. Трудности могут возникнуть там, где требуются творческий подход и фантазия. Порой вам не хватает собственных идей, но чужие вы стараетесь оценить по достоинству. Близкие часто дают хорошие советы - стоит прислушаться.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 20 сентября 2020 для Скорпионов

Очень удачно начало дня. Вы можете полностью доверять своей интуиции, она безошибочно подсказывает, как лучше действовать, ведет точно к цели. Иногда вы принимаете верные решения, располагая лишь минимумом информации. Это удивляет окружающих. Когда они пытаются следовать вашему примеру, ничего хорошего не происходит. Не исключено, что из-за этого у вас появятся завистники и недоброжелатели. Вторая половина дня не обещает больших успехов, но проходит спокойно и приятно. Будет возможность заняться тем, что давно вас интересует, вернуться к старым хобби.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 20 сентября 2020 для Стрельцов

Едва ли удастся совершенно избежать проблем, но нет сомнений в том, что вы справитесь со всеми трудностями. Часто для достижения нужного результата приходится прибегать к необычным, странным методам. Будьте готовы экспериментировать. Ваши идеи сначала вызывают у окружающих недоумение, и лишь потом - понимание и радость. Не исключены разногласия с близкими. Чаще всего они связаны с какими-то событиями прошлого, проблемами, которые давно пора забыть. К вечеру все уладится, если вы не будете слишком обидчивы и мнительны.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 20 сентября 2020 для Козерогов

Будьте осторожнее в начале дня. Это время приносит трудности, иногда проблемы возникают там, где вы их не ожидали. Важно действовать последовательно, не бросать начатые дела ради тех, которые кажутся более перспективными. Помните о собственных планах, старайтесь следовать им, даже если окружающие советуют делать нечто иное. Стоит быть осторожнее с новыми знакомыми - первое представление о них может быть обманчивым. Во второй половине дня многое прояснится, станет ясно, как действовать дальше. Если вы поторопитесь, то быстро добьетесь первых успехов.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 20 сентября 2020 для Водолеев

Неплохой день. Имейте в виду: вам нужны поддержка и понимание. А вот любая критика, даже самая тактичная, воспринимается болезненно. Важна разборчивость в контактах. Стоит как можно дальше держаться от тех, кто любит делать язвительные замечания, двусмысленно шутить. Такие люди выводят вас из равновесия, сами того не желая. Во второй половине дня многие дела будут даваться проще, чем обычно. Стоит этим воспользоваться, чтобы вернуться к каким-то планам, которые прежде не удавалось реализовать. Могут решиться проблемы, которые в последнее время не давали покоя.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 20 сентября 2020 для Рыб