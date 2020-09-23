Рыбам стоит положиться на интуицию, а Стрельцам лучше не торопиться с покупками: гороскоп на сегодня 23 сентября

Самостоятельность, своеволие и эмоциональность - вот что отличает гороскоп 23 сентября 2020 года. Это прекрасный день для того, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 23 сентября 2020 для Овнов

Благоприятный день для решения важных вопросов. Интуиция часто подсказывает вам, как нужно поступить. Не стоит верить всему, что говорят окружающие: не исключено, что сегодня кто-то попытается ввести вас в заблуждение. Прежде чем браться за новые дела, реально оцените свои силы. Возможно, достижение некоторых целей придется отложить на потом, просто потому что сейчас вам вряд ли кто-то сможет помочь. Не думайте, что ваши возможности безграничны. Даже вы нуждаетесь в отдыхе, хотя и не всегда готовы в этом признаться. Чрезмерные нагрузки плохо сказываются на самочувствии.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 23 сентября 2020 для Тельцов

В начале дня вам будет нелегко. Это время, когда обостряются все давние противоречия, вспоминаются старые обиды, сохранять самообладание оказывается крайне сложно. Не исключены конфликты с людьми, с которыми вы прежде были очень близки. Вы стараетесь не говорить лишнего и не поддаваться на провокации, но порой эмоции все же берут верх над здравым смыслом. Вторая половина дня не будет более плодотворной, чем первая, но пройдет спокойнее. Вы сможете отдохнуть, восстановить силы и обдумать планы на будущее. Порадует общение с друзьями.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 23 сентября 2020 для Близнецов

Вы на многое не обращаете внимания, а зря. То, что сегодня кажется незначительным, позже может сыграть важную роль. Проявите наблюдательность, и вы сможете избежать неприятностей и проблем. Чужая небрежность, невнимательность может быть вам на руку. Не стесняйтесь использовать ошибки соперников в своих интересах. Старайтесь спокойно реагировать на критические замечания в ваш адрес. Они не всегда приятны, но порой в них есть здравое зерно. Возможны небольшие семейные разногласия. Достичь компромисса удастся ближе к вечеру.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 23 сентября 2020 для Раков

Разногласия с коллегами и деловыми партнерами возникают чаще обычного и могут мешать работе. Приходится решать несколько задач одновременно, держать в голове много разных вещей. Удивительно, но серьезных ошибок вы при этом не допускаете. День будет очень утомительным, уже в середине его вы почувствуете, что силы на исходе. Поэтому вечер лучше посвятить спокойному отдыху. Нежелательно посещать светские мероприятия, особенно такие, которые затягиваются допоздна. Они могут надолго испортить вам настроение.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 23 сентября 2020 для Львов

День полон забот. Часто собственные дела приходится откладывать, чтобы помочь знакомым, оказавшимся в сложной ситуации, исправить чужие ошибки. Друзья и другие близкие люди ждут от вас безусловной поддержки, вы не всегда можете оправдать их надежды, это печалит. Однако важно помнить и о своих интересах. Возможны незапланированные поездки. Они оказываются куда увлекательнее, чем можно было предположить, позволяют завязать полезные знакомства. Не исключено начало романтической истории, совсем не похожей на те, что вы переживали раньше.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 23 сентября 2020 для Дев

Важных дел на этот день лучше не планировать. Сосредоточиться на них окажется трудно, к тому же неожиданное и нежелательное вмешательство со стороны может помешать вам довести начатое до конца. Нужна разборчивость в общении. Держитесь подальше от людей с сомнительной репутацией, чтобы они не испортили вашу. Не рискуйте деньгами. Пополнить бюджет, приняв участие в какой-то сомнительной авантюре, вы сегодня вряд ли сможете. А вот отдохнуть наверняка удастся хорошо. Будет возможность и побывать в интересных местах, и повидаться с друзьями, и сходить на свидание.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 23 сентября 2020 для Весов

Вас ждет очень насыщенный день. Дел будет больше, чем вы ожидали, и нелегко будет выбрать, чем заняться в первую очередь. Сейчас вы способны со многим справиться быстрее, чем обычно, и долго напряженно работать, не чувствуя усталости. Однако если вам представится возможность сделать паузу и отдохнуть, воспользуйтесь ею, ведь ваши силы все же небезграничны.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 23 сентября 2020 для Скорпионов

Будет трудновато. Но дело тут не столько в происходящих событиях, сколько в вашем отношении к ним. Вы все время ждете неприятностей - а это очень утомительно. К тому же сосредоточиться на делах оказывается трудно, потому и вероятность ошибок заметно возрастает. Справиться со всем помогают друзья. С ними вы можете поделиться любыми своими сомнениями и тревогами, получить не только поддержку, но и хороший совет. Благоприятный день для небольших домашних перемен. Можно переставить мебель, обновить интерьер, купить какую-то бытовую технику - все это очень порадует. Вечером можно принимать гостей.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 23 сентября 2020 для Стрельцов

Старайтесь реально смотреть на вещи. Сегодня это просто необходимо, чтобы принять верные решения. Не всегда желаемого можно достичь быстро; не верьте тем, кто утверждает обратное. Любые важные дела требуют подготовки. Относитесь к ней максимально серьезно. Достаточно упустить какую-то мелочь, чтобы возникли неприятности. К сожалению, сегодня вы буквально притягиваете разнообразных мошенников, и кто-то из них может злоупотребить вашей доверчивостью. Лучше не торопиться с покупками, особенно если вы не планировали их заранее.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 23 сентября 2020 для Козерогов

День будет удачным и интересным, но довольно нервным. Все идет не по плану, приходится проявлять чудеса настойчивости, чтобы успеть сделать то, что нужно. Самых нетерпеливых Козерогов сводят с ума бесконечные задержки. Представители знака стараются не показывать своих эмоций, но это не всегда получается. Успехи вероятны там, где требуются фантазия и творческий подход, а также способность быстро учиться. Полезным окажется чужой опыт, вы безошибочно выберете в своем окружении именно того человека, к которому стоит обратиться за советом.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 23 сентября 2020 для Водолеев

Старайтесь избегать долгих обсуждений, не откровенничать с малознакомыми людьми. Близким тоже лучше не говорить лишнего, чтобы не давать поводов для волнений. Вам вряд ли потребуется помощь, чтобы преодолеть трудности, возникающие в этот день. Вы со всем справитесь самостоятельно, если сосредоточитесь. Лучше не откладывать на вторую половину дня решение финансовых вопросов. В это время вы относитесь к деньгам чрезвычайно легкомысленно и как будто просто хотите избавиться от них поскорее.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 23 сентября 2020 для Рыб