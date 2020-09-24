Близнецы нуждаются в перезагрузке, а Ракам можно планировать поездки: гороскоп на сегодня 24 сентября

Все давние разногласия и противоречия сегодня могут обостриться. Люди сейчас начинают не просто ссориться, а воевать друг с другом. Трудно придется тем, кто привык к миру и болезненно реагирует на любые конфликты. Напряженность эмоционального фона плохо сказывается на самочувствии. Сложной работой лучше заниматься в одиночку: так будет гораздо проще сосредоточиться и достичь нужных результатов.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 24 сентября 2020 для Овнов

Это отличный день, чтобы взяться за борьбу с лишним весом, сбросить с себя груз дел, которыми давно не хочется заниматься, избавиться от людей в окружении, которые неприятны, вредны или просто воруют время. Пора строго пересмотреть свою жизнь и отодвинуть сантименты в сторону.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 24 сентября 2020 для Тельцов

Астрологи советуют сегодня обратить внимание на предчувствия перемен, которые обязательно посетят: это не пустые домыслы. Возможно, эти перемены не затронут лично вас, но изменят жизнь близких. Важно взять на себя часть проблем, спасти положение: когда помощь потребуется вам, близкие непременно помогут.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 24 сентября 2020 для Близнецов

Звезды подсказывают: романтическая сфера нуждается в перезагрузке, особенно если в ней до сих пор имеются проблемы. Сегодня кто-то может сбежать на свободу от партнера, который давно стал чужим, а кто-то найдет в себе силы, чтобы заняться обновлением своего союза. Оба варианта окажутся действенными.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 24 сентября 2020 для Раков

Сегодня лучше всего использовать альтернативные возможности, которые будут появляться в работе или личной сфере. Предложения и новые идеи окажутся очень полезными, как и настрой освоить что-то новое в жизни. На этот день можно планировать поездки, свидания, знакомства и семинары.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 24 сентября 2020 для Львов

В течение дня о себе периодически будет напоминать сфера карьеры, но рассчитывать на значительные успехи и прибавку к зарплате не стоит. Вероятно, речь пойдет о каких-то символических поощрениях, которые принесут моральное удовлетворение, но никак не реальную финансовую помощь.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 24 сентября 2020 для Дев

Сегодня некоторые мечты могут исполниться. Но все произойдет слегка не так, как было спланировано. Возможна вынужденная остановка в делах или развитии важной темы. Это будет отличная возможность, чтобы уточнить детали и создать перед собой ясную картину, которая спасет от разочарования в будущем.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 24 сентября 2020 для Весов

Сегодня астрологи советуют на время забыть о своих собственных делах. Они пока могут подождать. Что действительно важно, так это найти время на родственников и помочь тем, кто попросит о помощи. Вселенная окажется на стороне тех, кто готов переступить через себя в пользу близких.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 24 сентября 2020 для Скорпионов

Сегодня не рекомендуется брать дополнительную нагрузку на работе, поскольку с этого дня может появиться больше домашних хлопот. Не стоит начинать ничего нового до того момента, пока ситуация не стабилизируется. Силы лучше потратить на активное решение проблемных вопросов.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 24 сентября 2020 для Стрельцов

Астрологи не советуют исправлять то, чего не получилось достичь в прошлом. Если вы тогда потерпели неудачу, важно учесть, что с тех пор многое изменилось, и некоторые цели могли полностью утратить актуальность. Сейчас время взглянуть на новые перспективы.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 24 сентября 2020 для Козерогов

Многие сегодня могут оказаться на гребне волны во время шторма. Астрологи предлагают отдаться течению, справляться с проблемами по мере их поступления и не стесняться просить о помощи более опытных людей. Тогда все испытания останутся позади, и можно будет решиться на эксперименты.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 24 сентября 2020 для Водолеев

Гороскоп на сегодня советует избавиться от старых вещей. Это уберет из жизни застоявшуюся энергетику, которая на протяжении долгого времени тормозила развитие в разных сферах. Если вы очистите место для свежих перемен и новых чувств, то обязательно добьетесь успехов.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 24 сентября 2020 для Рыб