Львам нежелательно работать с техникой, а Девам не стоит пасовать перед трудностями: гороскоп на завтра 26 сентября

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 26 сентября 2020 для Овнов
Энергии дня помогут обнаружить и раскрыть в себе значительный потенциал, скрытые таланты, возможности и творческие способности. Будет разумно направить их в созидательное русло, тогда любые начинания суток получат развитие и успех.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 26 сентября 2020 для Тельцов
Могут возникнуть вопросы, требующие немедленных решений. Астрологи советуют не паниковать. При должном уровне собранности получится удачно закрыть все просрочки, подтянуть "хвосты" и сбросить с себя груз ответственных дел.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 26 сентября 2020 для Близнецов
Отличный день для того, чтобы прыгнуть выше своей головы и перерасти себя. Если есть возможность приобрести новый опыт, знания или навыки, астрологи советуют не упускать ее. Гордость от того, как быстро и хорошо все получается, будет греть душу долгое время.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 26 сентября 2020 для Раков
Сутки подарят много возможностей, поэтому астрологи советуют планировать самые сложные и трудновыполнимые задачи. Чтобы решить проблемы, связанные с работой, придется сконцентрироваться на результате - и тогда он обязательно превзойдет ожидания.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 26 сентября 2020 для Львов
Лучше не браться за управление сложной техникой. В противном случае могут возникнуть серьезные неприятности, вплоть до поломки и убытков. Астрологи предлагают вместо этого заняться решением тех дел, с которыми получится справиться наиболее успешным образом.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 26 сентября 2020 для Дев
День удачен для новых начинаний, но прежде чем приступить к новому, важно скрупулезно подойти к завершению старого. Не стоит пасовать перед трудностями: удача будет на стороне целеустремленных и ответственных, а также тех, кто не боится оставить прошлое в прошлом.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 26 сентября 2020 для Весов
Со всех сторон будут поступать предложения принять участие в различных инициативах, авантюрах и новых проектах. Успех принесут правильно расставленные приоритеты и интуиция. Сейчас важно грамотно распланировать время и свои силы.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 26 сентября 2020 для Скорпионов
День может оказаться напряженным из-за раздражительности и агрессии окружающих. Астрологи советуют держать себя в руках и не позволять эмоциям втянуть себя в конфликт. Если отношения с кем-то оставляют желать лучшего, не стоит заниматься исправлением ситуации - можно только усугубить ее.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 26 сентября 2020 для Стрельцов
Не стоит замыкаться только на карьере или ограничивать себя исключительно личной жизнью. День потребует активных действий во всех жизненных сферах. Энтузиазм, оптимизм и желание стать лучше обязательно окупятся и принесут свои плоды.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Гороскоп на 26 сентября 2020 для Козерогов
Если в эти сутки появится острая потребность в моральной поддержке или просто одобрении окружающих, не стоит долго раздумывать - обращайтесь за помощью к проверенным людям. Они смогут взглянуть на проблему с неожиданной стороны и подсказать быстрое решение.
Водолей (21 января - 18 февраля)
Гороскоп на 26 сентября 2020 для Водолеев
Астрологи советуют выбрать какое-то одно направление деятельности и бросить все основные силы на него. Не стоит распыляться на мелочи, так как энергии дня переменчивы и непостоянны, и успех ждет в чем-то одном. Не лучший момент, чтобы рисковать своей репутацией и деньгами.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 26 сентября 2020 для Рыб
Поступившие предложения могут открыть новые горизонты и раскрыть таланты. Астрологи рекомендуют заняться поиском перспектив и новых возможностей, прислушиваясь к советам опытных людей. Усилия, приложенные в этих направлениях, обязательно принесут успех.