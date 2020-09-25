Львам нежелательно работать с техникой, а Девам не стоит пасовать перед трудностями: гороскоп на завтра 26 сентября

Первая половина дня будет крайне беспокойной. Часто возникают конфликты, многие нервничают из-за пустяков. Очень многие отношения проверяются на прочность. На смену волнениям приходят спокойствие и уверенность, можно планировать серьезные дела и важные встречи.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 26 сентября 2020 для Овнов

Энергии дня помогут обнаружить и раскрыть в себе значительный потенциал, скрытые таланты, возможности и творческие способности. Будет разумно направить их в созидательное русло, тогда любые начинания суток получат развитие и успех.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 26 сентября 2020 для Тельцов

Могут возникнуть вопросы, требующие немедленных решений. Астрологи советуют не паниковать. При должном уровне собранности получится удачно закрыть все просрочки, подтянуть "хвосты" и сбросить с себя груз ответственных дел.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 26 сентября 2020 для Близнецов

Отличный день для того, чтобы прыгнуть выше своей головы и перерасти себя. Если есть возможность приобрести новый опыт, знания или навыки, астрологи советуют не упускать ее. Гордость от того, как быстро и хорошо все получается, будет греть душу долгое время.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 26 сентября 2020 для Раков

Сутки подарят много возможностей, поэтому астрологи советуют планировать самые сложные и трудновыполнимые задачи. Чтобы решить проблемы, связанные с работой, придется сконцентрироваться на результате - и тогда он обязательно превзойдет ожидания.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 26 сентября 2020 для Львов

Лучше не браться за управление сложной техникой. В противном случае могут возникнуть серьезные неприятности, вплоть до поломки и убытков. Астрологи предлагают вместо этого заняться решением тех дел, с которыми получится справиться наиболее успешным образом.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 26 сентября 2020 для Дев

День удачен для новых начинаний, но прежде чем приступить к новому, важно скрупулезно подойти к завершению старого. Не стоит пасовать перед трудностями: удача будет на стороне целеустремленных и ответственных, а также тех, кто не боится оставить прошлое в прошлом.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 26 сентября 2020 для Весов

Со всех сторон будут поступать предложения принять участие в различных инициативах, авантюрах и новых проектах. Успех принесут правильно расставленные приоритеты и интуиция. Сейчас важно грамотно распланировать время и свои силы.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 26 сентября 2020 для Скорпионов

День может оказаться напряженным из-за раздражительности и агрессии окружающих. Астрологи советуют держать себя в руках и не позволять эмоциям втянуть себя в конфликт. Если отношения с кем-то оставляют желать лучшего, не стоит заниматься исправлением ситуации - можно только усугубить ее.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 26 сентября 2020 для Стрельцов

Не стоит замыкаться только на карьере или ограничивать себя исключительно личной жизнью. День потребует активных действий во всех жизненных сферах. Энтузиазм, оптимизм и желание стать лучше обязательно окупятся и принесут свои плоды.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 26 сентября 2020 для Козерогов

Если в эти сутки появится острая потребность в моральной поддержке или просто одобрении окружающих, не стоит долго раздумывать - обращайтесь за помощью к проверенным людям. Они смогут взглянуть на проблему с неожиданной стороны и подсказать быстрое решение.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 26 сентября 2020 для Водолеев

Астрологи советуют выбрать какое-то одно направление деятельности и бросить все основные силы на него. Не стоит распыляться на мелочи, так как энергии дня переменчивы и непостоянны, и успех ждет в чем-то одном. Не лучший момент, чтобы рисковать своей репутацией и деньгами.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 26 сентября 2020 для Рыб