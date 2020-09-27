У Водолеев интересные повороты судьбы, а Рыбам - постараться сдерживать негативные эмоции: гороскоп на сегодня 27 сентября

Гороскоп на сегодня, 27 сентября,

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 27 сентября 2020 для Овнов

Судьба к вам благосклонна. Не стесняясь, обращайтесь за помощью к своим родным и близким. Сейчас не стоит торопиться с принятием решений, лучше как следует подумать. Нет причин спешить и нервничать.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 27 сентября 2020 для Тельцов

Не общайтесь с агрессивно настроенными людьми. Не обращайте внимания, если кто-то попытается задеть вас обидными словами. Держите слово, иначе можете уронить свой авторитет в глазах окружающих. Посвятите больше времени занятию по душе.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 27 сентября 2020 для Близнецов

Благоприятный день как для сердечных дел, так и для творчества. Вы сможете проявить себя с неожиданной стороны и вызвать восторг окружающих. В любовных отношениях не отступайте от намеченного курса - есть возможность улучшить свое положение. Одинокие представители данного знака зодиака могут встретить свою половинку.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 27 сентября 2020 для Раков

Не спешите рубить с плеча. Этим вы не разрешите свои проблемы, а только усугубите их. Будьте осторожны, принимая важные решения. Постарайтесь исходить из личных возможностей и не требуйте от окружающих слишком много.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 27 сентября 2020 для Львов

Сейчас не стоит вступать в словесные баталии. Ваша сила убеждения на какой-то период ослабнет, и вы сами можете подвергнуться чужому воздействию. Не исключены проблемы в отношениях с любимым человеком, но не решайте вопросы сгоряча. Для новых знакомств это не лучшее время.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 27 сентября 2020 для Дев

Не давайте никаких обещаний и не слишком верьте на слово окружающим. Не занимайтесь тем, о чем имеете смутное представление, а также не посещайте мест, где можно угодить в неприятную ситуацию. Если будете соблюдать данные рекомендации, то день должен сложиться благоприятным образом.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 27 сентября 2020 для Весов

Сейчас вас в большей степени будут занимать дела сугубо личного характера. Но не спешите делиться информацией, тем более радостными известиями, с людьми, которые не разделяют вашего настроения, опасайтесь завистников. Не стоит пытаться кого-то обмануть - все быстро раскроется. День не подходит для серьезных покупок и кредитов.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 27 сентября 2020 для Скорпионов

Этот день не годится для слишком активных действий. Не принимайте решений, не говорите ни "нет", ни "да", а возьмите небольшой перерыв, чтобы определиться со своими целями, потребностями и возможностями. Ко всем обещаниям, которые будут давать вам, следует отнестись с осторожностью. Возможно, кто-то из обещающих переоценивает свои силы.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 27 сентября 2020 для Стрельцов

Воздержитесь от обсуждения или осуждения людей из своего окружения, так как сказанные слова могут вернуться к вам бумерангом. В данный период вы будете обладать высоким энергетическим потенциалом и можете противостоять любым напастям. Вы будете защищены даже от сглаза и порчи. Но на помощь окружающих надейтесь только в добрых делах.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 27 сентября 2020 для Козерогов

День пролетит почти незаметно. Если к каким-либо делам у вас не будет лежать душа, подождите, оставьте решение этих вопросов на несколько дней. Сейчас благоприятное время для того, чтобы как следует отдохнуть и набраться сил. Постарайтесь уходить от выяснения отношений с близкими людьми.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 27 сентября 2020 для Водолеев

В этот день не должно быть никаких неожиданных неприятностей. На горизонте интересные повороты судьбы, которые даже могут изменить будущее в лучшую сторону. Идет удачное время для новых знакомств, судьбоносных встреч и ярких романтических впечатлений.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 27 сентября 2020 для Рыб