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Ракам можно отправляться за покупками, а Весы добьются того, о чем давно мечтали: гороскоп на сегодня 29 сентября

Ракам можно отправляться за покупками, а Весы добьются того, о чем давно мечтали: гороскоп на сегодня 29 сентября
Обновлено 10:40 Сегодня Телеграф Фото: pinterest
Гороскоп 29 сентября 2020 года будто создан для того, чтобы помогать вам осуществлять задуманное, невзирая на преграды. Упорство и настойчивость принесут свои плоды. Сегодня удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 29 сентября 2020 для Овнов 

Рисковать приходится чаще, чем обычно. Сегодня вы предпочли бы этого избежать, но выбора нет. Так что настройтесь на решительный лад и действуйте. Вероятны интересные предложения. Они часто исходят от старых знакомых, которые хорошо понимают, на что вы способны и к чему стремитесь. Решение можно принять без долгих раздумий, интуиция обязательно подскажет, что ответить. Во второй половине дня будет возможность завершить дела, которым вы в последнее время отдавали много сил. Появится определенность в планах на будущее. Некоторые Овны найдут новых союзников.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 29 сентября 2020 для Тельцов 

Трудно сохранять хорошее настроение. Эмоции сильны и противоречивы, вы часто теряете контроль над собой. Возможны задержки в делах. В другое время вы отнеслись бы к ним спокойно, а сегодня нервничаете из-за каждой лишней минуты. Волнение и спешка приведут к ошибкам, если вы вовремя не возьмете себя в руки. Вторая половина дня принесет успех в деле, которому вы отдавали много сил. Окружающие увидят, на что вы способны, оценят ваши таланты. Не исключено, что вскоре вам предложат присоединиться к работе над каким-то интересным проектом.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 29 сентября 2020 для Близнецов 

Легкий благоприятный день. Вы беретесь только за то, с чем можете справиться, не тратите силы напрасно, не даете обещаний, которые трудно будет сдержать. Решив какую-то старую проблему, вы вздохнете с облегчением; близкие разделят вашу радость. Середина дня порадует приятными сюрпризами, неожиданными подарками. Это подходящий день для того, чтобы помириться с теми, с кем вы были в ссоре, поговорить о чем-то важном с самым дорогим человеком, восстановить старые связи. Не стесняйтесь проявлять инициативу в личных отношениях; ее наверняка поддержат.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 29 сентября 2020 для Раков

Благоприятный день для коммерческой деятельности. Даже если сегодня вы заключите первую в своей жизни сделку, она наверняка окажется выгодной. Удачными будут покупки, в том числе крупные. Вы безошибочно выбираете вещи, которые долго будут радовать. Не исключено, что будет шанс сменить работу или начать долгосрочное сотрудничество с новыми партнерами. Успешно пройдут деловые переговоры и встречи. Это касается даже тех, на которые вы не возлагали почти никаких надежд. Вероятны перемены к лучшему в личных отношениях.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 29 сентября 2020 для Львов   

Будет сложно избежать недоразумений и проблем, но вы справитесь. Желательно как можно быстрее прояснять все неоднозначные моменты, избегать двусмысленностей и намеков в общении с теми, кто вам дорог. Вероятны задержки в делах. Чаще всего они возникают не по вашей вине, и трудно не рассердиться на тех, кто копается и тянет время. Старайтесь вести себя так, чтобы ваше раздражение не было заметно со стороны. Если недоброжелатели увидят, что вы потеряли равновесие, то обязательно попытаются этим воспользоваться.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 29 сентября 2020 для Дев  

Все складывается довольно сложно и неоднозначно, но вы справляетесь со всеми возникающими трудностями, преодолеваете преграды. Часто помогает старый опыт - благодаря ему вы понимаете, как может развиваться та или иная ситуация. И старые, и новые знакомые готовы во всем доверять вам и часто обращаются за советами. Возможны денежные поступления. Скорее всего, они будут небольшими, но все же позволят сделать какие-то покупки, порадовать себя и близких. Даже незначительные решения вы принимаете без спешки, любую информацию стараетесь проверять. Это позволяет избежать ошибок.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 29 сентября 2020 для Весов 

Вы на многое реагируете остро, достаточно пустяка, чтобы вы утратили равновесие. Часто люди, которые прежде понимали и поддерживали вас, говорят и делают то, что огорчает не на шутку. Но даже в самые сложные моменты вы не сдаетесь, а ищете выход из положения. Благодаря вашим усилиям ситуация может заметно измениться к лучшему. Не исключено, что к концу дня вы добьетесь того, о чем давно мечтали. Некоторые Весы получат долгожданные предложения о сотрудничестве, у других появятся идеи, касающиеся развития собственного бизнеса.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 29 сентября 2020 для Скорпионов 

Все складывается не так уж плохо, но для того, чтобы достичь поставленных целей нужно приложить усилия. Будьте к этому готовы, не рассчитывайте на легкие победы. Возможны необычные предложения. Хорошо подумайте, прежде чем давать какой-то ответ: есть опасность, что вас вовлекают в какой-то сомнительный проект. Старайтесь ни с кем не делиться своими секретами. Во второй половине дня возрастает творческий потенциал. Появляются новые идеи, необычные и оригинальные. Они наверняка понравятся не только вам.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 29 сентября 2020 для Стрельцов 

Начало дня будет очень удачным, а вот потом ситуация станет сложной и напряженной. Понятно, что лучше не откладывать дела, а стараться справиться с ними как можно быстрее. Единственное, что может помешать - разговоры, которых с утра будет очень много. Подумайте, стоит ли вести их, если есть шанс провести время с большей пользой. Вечером возможны денежные поступления, удачные покупки. Это время подходит для поездок и смены обстановки. Вдали от дома вас наверняка посетит вдохновение, могут появиться отличные идеи.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 29 сентября 2020 для Козерогов

Многое может даваться непросто. Вы невнимательны, часто отвлекаетесь от того, чем заняты, поэтому рискуете что-то забыть или упустить из виду. Вряд ли это будет иметь серьезные последствия, но несколько неприятных моментов принесет. День подходит для общения, с людьми вы ладите неплохо, часто находите общий язык с теми, с кем прежде никто не мог договориться. Вероятны необычные знакомства, запоминающиеся встречи. Будет шанс узнать много интересного; вы быстро учитесь всему, что может пригодиться.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 29 сентября 2020 для Водолеев

Многое дается трудно, но вы не сдаетесь. Настойчивость принесет плоды во второй половине дня, а первую стоит просто переждать - спокойно, насколько это возможно. Не исключено, что недавние союзники откажут вам в помощи, изменят свою позицию; вы не растеряетесь, поймете, как можно достичь успеха, действуя в одиночку. Возможны незапланированные расходы, иногда существенные. Вы стараетесь не тратить деньги на пустяки, но не скупитесь там, где речь идет о чем-то действительно важном. Такой подход себя оправдывает: вы находите оптимальные решения.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 29 сентября 2020 для Рыб

Не нервничайте. Этот день принесет меньше проблем, чем вы ждете, а с теми трудностями, которые все же возникнут, будет легко справиться. Важно не ссориться с окружающими, стараться любые вопросы решить мирным путем. Часто достичь компромисса гораздо проще, чем кажется. Будьте осторожнее с женщинами. Контакты с ними сегодня приносят больше переживаний и неприятностей, чем пользы. К любым идеям, появляющимся сегодня, стоит относиться осторожно. Они вряд ли будут такими блестящими, как кажется сейчас. Нужно все обдумать, и только потом начинать действовать.

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Телеграф
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