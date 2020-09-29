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Овнам стоит быть осторожнее, а Девам запастись терпением: гороскоп на завтра 30 сентября

Овнам стоит быть осторожнее, а Девам запастись терпением: гороскоп на завтра 30 сентября
Обновлено 18:01 Сегодня Телеграф Фото: pinterest
Гороскоп 30 сентября 2020 года по своему эмоциональному фону обещает, мягко говоря, не слишком благоприятный день. Апатия, раздражительность, замедленная реакция - все это может не лучшим образом сказаться на деловой активности.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 30 сентября 2020 для Овнов 

Будьте осторожны. Достичь успехов сегодня может быть труднее, чем вы ожидали. Не исключено, что на пути появятся преграды, которые сразу не удастся преодолеть. Здесь одинаково важными будут и настойчивость, и находчивость. Некоторым Овнам придется пойти на хитрость, хотя вряд ли им это будет по душе. Возможны неудачные совпадения. Они не заставят вас отказаться от задуманного, но принесут проблемы, решение которых отнимет немало времени. Помните: чем меньше вы рискуете, тем больше у вас шансов добиться желаемого.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 30 сентября 2020 для Тельцов 

Благоприятный день. Начало его подходит для того, чтобы завершить старые дела, убедиться, что никто не допустил ошибок, навести порядок и определиться с планами на будущее. Это неплохое время для общения. Единственная проблема заключается в том, что иногда вы слишком много внимания уделяете мелким деталям, а окружающим это не всегда понятно. Во второй половине дня можно перейти к реализации новых идей, заняться тем, что требует творческого подхода, нестандартных решений. Тут вы способны опередить многих.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 30 сентября 2020 для Близнецов 

Все сложно. Вы нервничаете больше, чем обычно, и порой сами не понимаете, почему. Чаще обычного возникают разногласия с окружающими, иногда кажется, что все только и делают, что дразнят вас и выводят из равновесия. Становится куда спокойнее, когда вы переходите от размышлений и обсуждений к конкретным действиям. Новые дела увлекают вас, вы с удовольствием посвящаете им время. Будет возможность сделать небольшие удачные покупки или вложить деньги в какой-то интересный проект, свой или чужой. В финансовых вопросах можно полагаться на интуицию, она сегодня не подводит.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 30 сентября 2020 для Раков

Сохраняйте самообладание. Оно необходимо, чтобы сдвинуть дела с мертвой точки, завершить начатое раньше и не поддаться чужому влиянию. День будет очень плодотворным, если вы станете рассчитывать только на себя. Старайтесь избегать общения с людьми, которые не внушают вам симпатии и уважения; такие контакты могут надолго выбить из колеи. Вечером вероятны приятные встречи. Это время дает шанс найти общий язык с людьми, с которыми вы прежде не ладили. Можно помириться после ссоры, восстановить какие-то старые связи.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 30 сентября 2020 для Львов   

Завтра вы очень чувствительны к любым замечаниям и легко поддаетесь на провокации. Будьте разборчивы в общении, старайтесь держаться подальше от тех, кто выводит вас из равновесия - контакты с такими людьми сейчас особенно вредны. Зато после встреч с теми, кто вас поддерживает и вдохновляет, вы почувствуете прилив сил и энергии, охотно возьметесь за что-то новое. Можно заключать сделки, их результат вас не разочарует. Полезно покупать то, что необходимо для работы, учебы и творчества, вкладывать деньги в собственное образование, повышение квалификации.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 30 сентября 2020 для Дев  

Нужно запастись терпением. Быстро достичь успеха сегодня едва ли удастся. Скорее, наоборот, будут возникать задержки, придется долго ждать благоприятного стечения обстоятельств. Излишняя спешка не приводит ни к чему хорошему. А вот проблем может создать немало, причем не только вам, но и окружающим. Возможны небольшие разногласия с людьми, которые прежде никогда с вами не спорили. Это не столько огорчит, сколько озадачит вас. Не горячитесь. До серьезных конфликтов дело не дойдет, к вечеру споры будут забыты.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 30 сентября 2020 для Весов 

Начало дня удачно, и этим нужно пользоваться. Позже обстоятельства станут куда менее благоприятными для осуществления ваших планов. К тому же с каждым часом возрастает вероятность конфликтов, которые могут возникать как из-за пустяков, так и из-за чего-то серьезного. У окружающих становится все больше претензий к вам - в том числе таких, которые иначе как абсурдными не назовешь. Серьезных проблем не возникает только потому, что вы сохраняете самообладание, ведете себя безупречно и не поддаетесь на провокации.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 30 сентября 2020 для Скорпионов 

Отличный день для делового общения. Те, кто прежде недооценивал вас, сегодня изменят свое мнение. Вы способны кого угодно убедить в своей правоте, заразить идеями и оптимизмом. Новые союзники могут со временем стать настоящими друзьями; не исключено и начало романтической истории. Будьте осторожнее во второй половине дня. В это время вы становитесь особенно доверчивыми. Вероятны удачные совпадения. Благодаря им решатся вопросы, которые долго тревожили. Не исключено, что помогут люди, прежде приносившие вам только проблемы и неприятности.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 30 сентября 2020 для Стрельцов 

Будьте настойчивы, и вы сможете справиться со всеми трудностями. Этот день может принести новые задачи, вам придется выбирать, что важнее: решить их или реализовать старые планы. Посоветуйтесь с теми, кому доверяете, вы наверняка получите полезные подсказки. Собственного опыта может оказаться недостаточно, так что не стесняйтесь задавать вопросы. Возможны денежные поступления, в том числе значительные. Не исключены удачные сделки. День подходит для того, чтобы покупать какие-то полезные вещи для дома, например, мебель или бытовую технику.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 30 сентября 2020 для Козерогов

Вы ошибаетесь чаще обычного, бываете невнимательны именно тогда, когда стоило бы сосредоточиться. Чем бы вы ни занимались, спешить не нужно, у вас достаточно времени для того, чтобы довести все начатое до конца. Могут помогать старые знакомые. А вот новым едва ли стоит доверять, они часто говорят то, что вы хотите услышать, просто чтобы завоевать симпатию. Будьте осторожнее в поездках, если отправляетесь в них во второй половине дня. Это время, когда легко забыть или потерять что-то важное, причем вероятность таких происшествий возрастает, когда вы находитесь вдали от дома.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 30 сентября 2020 для Водолеев

Все складывается хорошо, едва ли вам сегодня придется о чем-то всерьез беспокоиться. Часто вы добиваетесь успеха благодаря везению, умению использовать удачное стечение обстоятельств. Еще один важный момент – ваша способность правильно выбирать союзников. Она помогает не связываться с людьми, которые могут подвести или создать проблемы. Удачно решаются финансовые вопросы. Не исключены денежные поступления. Некоторым Водолеям вернут старые долги, заплатят за работу, проделанную раньше. Не торопитесь тратить полученные средства.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 30 сентября 2020 для Рыб

Вас ждет яркий насыщенный день. Он обещает приятные неожиданности, удачные совпадения. Не исключены интересные деловые предложения. Их можно принимать без долгих раздумий - вы останетесь довольны результатом. Не исключено, что вы сможете найти применение своим умениям и талантам, о которых прежде никто не догадывался. Окружающие будут удивлены. Вероятны приятные знакомства. Вы легко находите общий язык с людьми, многим нравитесь. Возможно начало романтических отношений, которые вскоре станут важными для вас.

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Автор:

Телеграф
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