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Тельцы - не паникуйте, в Весы - будьте ответственнее: гороскоп на сегодня 2 октября

Тельцы - не паникуйте, в Весы - будьте ответственнее: гороскоп на сегодня 2 октября
Обновлено 07:28 Сегодня Телеграф Фото: pinterest
В этот день лучше отложить совещание, планирование, подписание документа, оформление резюме, рассылку. Может внезапно измениться план. Сюрприз ждет руководителей, фрилансеров, представителей организаций, людей умственного труда (например, программистов или бухгалтеров).

Овен (21 марта – 19 апреля)

Гороскоп на 2 октября 2020 для Овнов 

Не будьте простым наблюдателем, так как сейчас вы можете активно влиять на ход событий. Не бойтесь на работе высказывать свои мысли вслух. В отношениях с любимым человеком будьте искренни. Дарите тепло и заботу, и вы получите в ответ заряд положительных эмоций.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Гороскоп на 2 октября 2020 для Тельцов 

Звезды находятся в довольно хорошем положении завтра, поэтому день стоит посвятить физической активности и активности в целом. Нужно больше общаться с людьми, заниматься делами по дому и больше работать, не откладывая важные дела на завтра. Не паникуйте в трудных ситуациях.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Гороскоп на 2 октября 2020 для Близнецов 

Вам нужно устоять перед заманчивыми деловыми предложениями, даже если они покажутся перспективными. Если все же нужно будет обязательно принять решение, стоит проконсультироваться со знающими людьми. И, кстати, даже это не станет гарантией успеха. Зато день будет удачным во всем, что касается любви, личной жизни и новых знакомств.

Рак (21 июня - 22 июля)

Гороскоп на 2 октября 2020 для Раков

В первой половине дня желательно окунуться с головой в работу. Астрологи советуют не откладывать важные дела на потом, а стремиться их решать как можно скорее. Сохранять рабочий напористый ритм потребуется до самого вечера. Всё это может отнять много сил, поэтому вечером стоит отдохнуть как следует.

Лев (23 июля - 22 августа)

Гороскоп на 2 октября 2020 для Львов   

На работе особых изменений не предвидится. Чем больше на данном этапе у вас будет встреч и общения, тем более легкими покажутся дела. Свои личные переживания лучше не выставлять напоказ. Не спешите расставаться с деньгами и перед тем, как купить какую-либо вещь, дважды подумайте.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Гороскоп на 2 октября 2020 для Дев  

Ваши конкуренты завтра могут активизироваться, но в хорошем смысле. Вполне вероятно, что они попробуют предложить вам какую-то сделку. Нужно любыми способами идти на примирение. Полезно будет закопать топор войны и с родственниками, друзьями. Пришло время мудрых решений.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Гороскоп на 2 октября 2020 для Весов 

В данный период вас ожидает много дел, и практически со всеми вы сможете справиться. Постарайтесь ко всему относиться с полной ответственностью, впоследствии это вам зачтется и принесет дополнительные баллы в послужной список. В это время вас могут ожидать новые романтические увлечения.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Гороскоп на 2 октября 2020 для Скорпионов 

Как можно больше времени сегодня стоит проводить с любимым человеком либо в процессе его поисков. Можно смело знакомиться, признаваться в симпатии и любви. В такой день справедлива фраза "цель оправдывает средства". Амбициозные люди смогут вырваться вперед.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 2 октября 2020 для Стрельцов 

В данный период нужно воздержаться от споров с начальством и коллегами и сосредоточиться на делах, приносящих реальную пользу. Проекты, с которыми в одиночку справиться не удается, пока лучше отложить. Семейные и романтические отношения могут подвергнуться испытанию.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 2 октября 2020 для Козерогов

В этот день не будет проблем с настроением. Многие дела будут идти как по маслу. Астрологи советуют иметь под рукой запасной план на случай срыва основного. Попробуйте настроить себя на нужный лад и не сходить с выбранного пути в рабочих и личных делах.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Гороскоп на 2 октября 2020 для Водолеев

Ваши деловые качества могут сослужить вам хорошую службу. Только с осторожностью отнеситесь к предложениям, исходящим от людей, которых вы не слишком хорошо знаете. День подходит для участия в общественных мероприятиях, посещения увеселительных заведений.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 2 октября 2020 для Рыб

В такие дни необходимо проявлять больше скромности. Нужно меньше говорить о своих успехах, не хвалиться победами и не ставить себя выше окружающих. Астрологи отмечают, что завтра повезет людям с консервативными взглядами на жизнь. Также удача ждет всех, кто излучает добро.

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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