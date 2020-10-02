Стрельцам - сосредоточиться на земных проблемах, а Козерогам - избегать ссор и недоразумений: гороскоп на завтра 3 октября

В этот день есть шанс достичь неплохих результатов в совместной работе. Общение с людьми, которым понятны ваши цели и интересы, будет приятным. Вторая половина дня пройдет в суете и хлопотах, часто бессмысленных. Можно позволить себе отдохнуть, если вы в этом нуждаетесь.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 3 октября 2020 для Овнов

День контактов и новой информации. Но астрологи предупреждают: не стоит торопиться реагировать на неожиданные идеи и предложения, требуется время на дополнительный анализ. Главное дело этих суток - действовать, обретя уверенность, тогда за первым успехом откроются и новые перспективы.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 3 октября 2020 для Тельцов

Проблематичный день: многим будет сложно сосредоточиться на работе, придется приложить усилия, чтобы пробудить энтузиазм. Поборов инертность, удастся усилить позитивные аспекты дня, вернуть себе бодрость и энергичность. После возможны приятные сюрпризы, знаковые встречи и новые события.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 3 октября 2020 для Близнецов

Астрологи советуют не отвлекаться на второстепенные дела, а направить силы на что-то важное. Знакомства, предложения или начинания этого дня могут изменить жизнь. Удачно пройдет решение финансовых вопросов, денежные вклады и переводы.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 3 октября 2020 для Раков

День пройдет неплохо, но суетно. Во всем важно сохранять самообладание, даже если это будет даваться с трудом. События, люди, неприятности - все это будет выводить из равновесия. Рисковать астрологи не советуют, особенно если риск не оправдан. В такой день можно крупно прогореть.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 3 октября 2020 для Львов

День открывает массу возможностей в самых разных сферах. Но это может отобрать все силы и негативно сказаться на состоянии здоровья. Астрологи советуют активно продвигать свои планы в первой половине дня, а вторую посвятить личным делам. Эгоизм будет оправдан и поможет восстановить силы.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 3 октября 2020 для Дев

Могут посетить необычные и вдохновляющие идеи, и повседневные дела не будут казаться такими утомительными и скучными. На волне энтузиазма можно продвинуться по карьерной лестнице или заслужить поощрение от начальства. В течение дня важно избегать конфликтов и психических перегрузок.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 3 октября 2020 для Весов

Опасны чрезмерные усилия, какими бы благими они ни казались. Инициативность должна отойти на второй план, точно так же, как и попытки высказать свое мнение. Астрологи рекомендуют действовать и раздавать советы лишь в том случае, когда вас об этом попросят.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 3 октября 2020 для Скорпионов

День пройдет в размышлениях и фантазиях. Многие могут погрузиться в свои иллюзии настолько, что перестанут замечать очевидное. Астрологи советуют держать руку на пульсе и не увлекаться самоанализом, иначе есть риск допустить большие ошибки в работе.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 3 октября 2020 для Стрельцов

Астрологи советуют сосредоточиться на земных проблемах, увлечься решением простых бытовых вопросов. Именно эта тема сумеет вызывать волну творческого вдохновения и позитива. Предстоит осуществление давно задуманного, а также переоценка целей и собственных приоритетов.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 3 октября 2020 для Козерогов

Начало дня обещает быть удачным - появится шанс воплотить в жизнь задуманное ранее. Результат порадует даже закоренелых циников. Звезды гороскопа советуют прислушиваться к себе и своим идеям: многие из них получится воплотить уже сейчас. Главное - избегать ссор и недоразумений в семье.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 3 октября 2020 для Водолеев

Поступки будут продиктованы не желанием, а необходимостью и давлением обстоятельств. В эти сутки удачными будут все действия, связанные с бумажными делами, привычным и автоматизированным трудом, работой с документами и точными расчетами.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 3 октября 2020 для Рыб