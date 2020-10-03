Тельцов ждут счастливые совпадения, а Девам стоит избегать конфликтов: гороскоп на сегодня 3 октября

День прекрасно подходит для раскрытия творческого потенциала. В первой половине дня Вы сможете принимать верные решения, вечер окажется более эмоционально насыщенным временем, но при этом и более напряженным.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Гороскоп на 3 октября 2020 для Овнов

Общение сегодня грозит доставить много неприятных минут: ситуация может потребовать личного мнения, собеседник — зародить сомнения, а обсуждаемая тема - лишить внутренней гармонии. Диалог может закончиться неожиданно, поэтому желательно держаться в рамках приличий.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Гороскоп на 3 октября 2020 для Тельцов

Счастливые совпадения, моменты удачи - это будет просто светлый приятный день, несущий энергетику позитивного развития, благоприятную для новых начинаний. За что бы вы сегодня ни взялись - даже если это будет выполнение рутинных обязанностей, оно принесет существенный успех.

Близнецы (23 октября – 20 июня)

Гороскоп на 3 октября 2020 для Близнецов

Сегодня астрологи советуют взять себя в руки и приступить к запланированным делам. Если давно планировали что-то сделать, то сейчас самое удачное для этого время. В конце дня стоит быть осторожнее с деньгами - вероятны потери и убытки из-за невнимательности и доверчивости.

Рак (21 июня - 22 июля)

Гороскоп на 3 октября 2020 для Раков

Согласно гороскопу, день пройдет на позитивной ноте. Сегодня в жизни будут происходить приятные мелочи, которым невозможно будет не порадоваться. Ближе к концу дня разрешится сложная проблема, которая последнее время тяготила и не давала покоя.

Лев (23 июля - 22 августа)

Гороскоп на 3 октября 2020 для Львов

Завтра астрологи рекомендуют действовать в нескольких направлениях: заниматься срочными делами и извлекать из неприятных ситуаций выгоду. События и перемены этого дня затронут напрямую, поэтому пригодится мощная энергетическая защита и каналы возможной поддержки.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Гороскоп на 3 октября 2020 для Дев

Сегодня стоит сосредоточиться на трудоемких задачах и напряженных темах. Актуальны вопросы безопасности, последствий решений и перемен, распределение нагрузок. Стоит избегать открытого конфликта: враг опасен, а спор непредсказуем. Лучше бросить силы не на конкуренцию, а на оборону и укрепление своих позиций.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Гороскоп на 3 октября 2020 для Весов

В любом деле звезды советуют искать возможность проявить творческий подход, а также делать все с искренней заботой об окружающих. Тот, кто поделится своими ресурсами и душевным теплом, в ответ получит намного больше. Поступки, слова, отношение - сегодня это будет иметь большой вес.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Гороскоп на 3 октября 2020 для Скорпионов

Удача улыбнется тем, кто завтра проявит заботу о старших. Звонок или несколько теплых слов в мессенджере согреют сердце и придадут сил тем, кому они сейчас так необходимы. Стоит и самим искренне благодарить близких за любой добрый жест или знак внимания.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 3 октября 2020 для Стрельцов

Многие проведут этот день в вынужденных переговорах, хлопотах и интенсивном информационном потоке. Непредвиденные события или новости могут вынудить изменить маршрут, глубже вникнуть в неприятную тему. Потребуется внимание к себе: на фоне суеты и переживаний могут напомнить о себе дурные мысли.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 3 октября 2020 для Козерогов

Сегодня важно опираться на ключевые качества: интеллект, самодисциплину, трезвый взгляд на происходящее и готовность действовать по обстоятельствам. Можно и нужно формировать планы и цели на будущее - только о них стоит поменьше рассказывать, чтобы потенциал задуманного не развеялся в словах.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Гороскоп на 3 октября 2020 для Водолеев

Это будет день энергетического "затишья", когда будет полезнее не приниматься за новые дела, а реструктурировать текущие задачи. Астрологи советуют действовать как стратег: перераспределить силы и средства на будущие достижения, отвлечься от неприятностей и прервать порочный круг навязчивых мыслей.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 3 октября 2020 для Рыб