Скачать
Суббота, 03.10.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Сначала посадили самолет с сыном командующего ВВС: в катастрофе Ан-26 всплыла резонансная деталь
Сначала посадили самолет с сыном командующего ВВС: в катастрофе Ан-26 всплыла резонансная деталь
Зеленский четко очертил позицию Украины относительно войны между Арменией и Азербайджаном
Зеленский четко очертил позицию Украины относительно войны между Арменией и Азербайджаном
Гол-сказка Флоренци и сольный проход Мбаппе помогли ПСЖ разгромить Анже (видео)
Гол-сказка Флоренци и сольный проход Мбаппе помогли ПСЖ разгромить Анже (видео)
Бигус выдал сюжет о причастности Дубинского к созданию фейка о "проститутках Майдана": что ответил нардеп
Бигус выдал сюжет о причастности Дубинского к созданию фейка о "проститутках Майдана": что ответил нардеп

Тельцов ждут счастливые совпадения, а Девам стоит избегать конфликтов: гороскоп на сегодня 3 октября

Тельцов ждут счастливые совпадения, а Девам стоит избегать конфликтов: гороскоп на сегодня 3 октября
Обновлено 07:30 Сегодня Телеграф Фото: pinterest
День прекрасно подходит для раскрытия творческого потенциала. В первой половине дня Вы сможете принимать верные решения, вечер окажется более эмоционально насыщенным временем, но при этом и более напряженным.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Гороскоп на 3 октября 2020 для Овнов 

Общение сегодня грозит доставить много неприятных минут: ситуация может потребовать личного мнения, собеседник — зародить сомнения, а обсуждаемая тема - лишить внутренней гармонии. Диалог может закончиться неожиданно, поэтому желательно держаться в рамках приличий.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Гороскоп на 3 октября 2020 для Тельцов 

Счастливые совпадения, моменты удачи - это будет просто светлый приятный день, несущий энергетику позитивного развития, благоприятную для новых начинаний. За что бы вы сегодня ни взялись - даже если это будет выполнение рутинных обязанностей, оно принесет существенный успех.

Близнецы (23 октября – 20 июня)

Гороскоп на 3 октября 2020 для Близнецов 

Сегодня астрологи советуют взять себя в руки и приступить к запланированным делам. Если давно планировали что-то сделать, то сейчас самое удачное для этого время. В конце дня стоит быть осторожнее с деньгами - вероятны потери и убытки из-за невнимательности и доверчивости.

Рак (21 июня - 22 июля)

Гороскоп на 3 октября 2020 для Раков

Согласно гороскопу, день пройдет на позитивной ноте. Сегодня в жизни будут происходить приятные мелочи, которым невозможно будет не порадоваться. Ближе к концу дня разрешится сложная проблема, которая последнее время тяготила и не давала покоя.

Лев (23 июля - 22 августа)

Гороскоп на 3 октября 2020 для Львов   

Завтра астрологи рекомендуют действовать в нескольких направлениях: заниматься срочными делами и извлекать из неприятных ситуаций выгоду. События и перемены этого дня затронут напрямую, поэтому пригодится мощная энергетическая защита и каналы возможной поддержки.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Гороскоп на 3 октября 2020 для Дев  

Сегодня стоит сосредоточиться на трудоемких задачах и напряженных темах. Актуальны вопросы безопасности, последствий решений и перемен, распределение нагрузок. Стоит избегать открытого конфликта: враг опасен, а спор непредсказуем. Лучше бросить силы не на конкуренцию, а на оборону и укрепление своих позиций.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Гороскоп на 3 октября 2020 для Весов 

В любом деле звезды советуют искать возможность проявить творческий подход, а также делать все с искренней заботой об окружающих. Тот, кто поделится своими ресурсами и душевным теплом, в ответ получит намного больше. Поступки, слова, отношение - сегодня это будет иметь большой вес.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Гороскоп на 3 октября 2020 для Скорпионов 

Удача улыбнется тем, кто завтра проявит заботу о старших. Звонок или несколько теплых слов в мессенджере согреют сердце и придадут сил тем, кому они сейчас так необходимы. Стоит и самим искренне благодарить близких за любой добрый жест или знак внимания.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 3 октября 2020 для Стрельцов 

Многие проведут этот день в вынужденных переговорах, хлопотах и интенсивном информационном потоке. Непредвиденные события или новости могут вынудить изменить маршрут, глубже вникнуть в неприятную тему. Потребуется внимание к себе: на фоне суеты и переживаний могут напомнить о себе дурные мысли.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 3 октября 2020 для Козерогов

Сегодня важно опираться на ключевые качества: интеллект, самодисциплину, трезвый взгляд на происходящее и готовность действовать по обстоятельствам. Можно и нужно формировать планы и цели на будущее - только о них стоит поменьше рассказывать, чтобы потенциал задуманного не развеялся в словах.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Гороскоп на 3 октября 2020 для Водолеев

Это будет день энергетического "затишья", когда будет полезнее не приниматься за новые дела, а реструктурировать текущие задачи. Астрологи советуют действовать как стратег: перераспределить силы и средства на будущие достижения, отвлечься от неприятностей и прервать порочный круг навязчивых мыслей.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 3 октября 2020 для Рыб

Сегодня хорошо переносится стресс, что поможет оказаться в выигрышном положении среди всеобщего волнения. Главная тема дня будет касаться какого-то обновления и потребует активного общения, но не стоит поспешно переходить от слов к конкретным действиям: в эти сутки "легко сказать, да трудно сделать".

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (28.09.- 4.10.2020)

Бизнес-гороскоп на неделю (28.09. - 4.10.2020): все знаки зодиака

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (28.09. - 4.10.2020)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ан-2 превратили в беспилотники: как Азербайджан вскрывает армянские системы ПВО в Нагорном Карабахе
02 Украина, Грузия, Азербайджан и Турция могут объединиться: в чем выгода?
03 Зеленский четко очертил позицию Украины относительно войны между Арменией и Азербайджаном
04 Война за Нагорный Карабах: Армения готова к переговорам, а Азербайджан показал новые видео ударов с воздуха
05 Сначала посадили самолет с сыном командующего ВВС: в катастрофе Ан-26 всплыла резонансная деталь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинским полярникам впервые за 20 лет повысили зарплату: кого набирают на станцию &quot;Академик Вернадский&quot;
Украинским полярникам впервые за 20 лет повысили зарплату: кого набирают на станцию "Академик Вернадский"
Осенние каникулы в школах могут начаться значительно раньше: к чему готовиться
Осенние каникулы в школах могут начаться значительно раньше: к чему готовиться
В Украине прогнозируют теплую, но влажную погоду
В Украине прогнозируют теплую, но влажную погоду
Коронавирус? Не не слышали! Украинская актриса тусит по клубам в разгар пандемии
Коронавирус? Не не слышали! Украинская актриса тусит по клубам в разгар пандемии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь